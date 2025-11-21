Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „O Diversiune sângeroasă – singura soluție a Europei Occidentale pentru a respinge Planul de pace al lui Donald Trump”

Ion Cristoiu: „O Diversiune sângeroasă – singura soluție a Europei Occidentale pentru a respinge Planul de pace al lui Donald Trump”

21 nov. 2025, 10:47, Pastila lui Cristoiu

Jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit, în cea mai recentă pastilă, despre planul de pace al lui Donald Trump care cere concesii majore din partea Ucrainei și numai o diversiune sângeroasă ar fi soluția Europei Occidentale de a-l respinge.

„A fost dat publicității planul de pace în 28 de puncte al lui Donald Trump sau au venit și amănunte potrivit cărora acest plan trebuie acceptat de către Ucraina până pe 27 noiembrie de ziua Recunoștinței știm acum că este vorba despre un plan negociat între America și Rusia, deci din start știm că Rusia este de acord cu el. Am văzut primele reacții așa la cald ale puterilor protectoare ale Ucrainei, care sunt și puterile noastre protectoare și aceste reacții pun sub semnul îndoielii acest program, aseară, joi seară, la Marius Tucă Show am dat curs scepticismului spunând că nu se va face pace, m-am uitat din nou pe program, am citit că a fost primit deja de Zelenski, nu m-am lăsat înșelat de abilitățile lui Zelenski sau de faptul că nu l-a respins de prima dată, însă nu am nicio îndoială că el îl respinge pentru că Zelenski este o marionetă a marilor puteri, a Uniunii Europene, a Franței, Germaniei, interesate în continuarea războiului.”, a spus Ion Cristoiu.

„Este vorba de un plan de pace americano-rus care urmează să fie impus sau coordonat de America”

„Planul este bun, prevede garanții de securitate pentru ambele părți și recunoașterea de către Ucraina a teritoriilor cucerite de către Rusia și tot mai grav pentru Ucraina, o reducere a armatei, repet, faptul că Zelenski nu l-a descris așa de prima dată, nu…nu ne face pe noi optimiști în ceea ce privește îndeplinirea acestui plan. Repet, este vorba de un plan de pace americano-rus care urmează să fie impus sau coordonat de America, el a fost trimis din partea Americii, dar e clar că Rusia e de acord cu el. Dacă vor fi discuții, negocieri, vor fi…partea americană le va negocia cu Zelenski și va informa sau se va consulta cu partea rusă. Observăm câteva lucruri importante Uniunea Europeană Occidentul colectiv este scos din joc, lideri europeni cu ambiții de lideri planetari cel al Marii Britanii, Macron, asta îi scoate din minți, nu văd cum ar accepta. Pe lângă cucerirea sau recunoașterea teritoriilor cucerite în urma invaziei, planul prevede un lucru mai greu de acceptat, renunțarea lui Zelenski de a conduce o super putere militară. Nu atât teritoriile vor avea importanță, ci limitarea ambițiilor, asta și vrea, să transforme Ucraina într-o Sparta a Europei, într-o Prusie a  Europei și care va ocupa cu războaiele nu cu reconstrucția”, a mai spus jurnalistul.

„Am spus aseară cu Marius Tucă, am pariat cu el, el spune că va fi pace și eu nu cred că va fi, e în joc un plan elaborat cu acceptul lui Trump, respingerea acestui plan va fi destul de greu de pus în vedere. I-am spus lui Tucă: Occidentul colectiv împreună cu Ucraina va pune la cap o uriașă diversiune care să contracareze planul, probabil că așa oficial, se poate discuta, dar să pună ceva la cale la un moment dat încât Donald Trump să spună că: „Cu rușii nu se poate face nimic, deci vom renunța la plan”.” a încheiat Ion Cristoiu.

