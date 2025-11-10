Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Scandalul de la BBC: Nu e vorba de încălcarea deontologiei. E vorba de banditism

Ion Cristoiu: Scandalul de la BBC: Nu e vorba de încălcarea deontologiei. E vorba de banditism

10 nov. 2025, 11:54, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat scandalul de la BBC. În cursul zilei de duminică, 9 noiembrie, Tim Davie, fost direct general, și-a dat demisia în urma controverselor privind imparțialitatea instituției media.

„Scandalul de la BBC a trecut, practic, neobservat în presa noastră mogulizată, pe de-o parte, și tefelizată, pe de altă parte. Am spus mogulizată, pentru că jumătate din presă falsifică realitățile la ordinul mogulilor, care moguli ascultă și ei de ordinele serviciilor, președinților, premierilor, șefilor de partid care finanțează presa. Cealaltă jumătate, tefelizată, redactorii care sunt, deja, activiști și nu gazetari falsifică realitățile, trunchiază știrile, publică informații tendențioase, pun supratitluri imbecile, pentru că ei sunt de o parte sau de alta a baricadei în bătălia internă din România. Ba chiar și, uneori, în bătălia de pe plan extern”, a spus Ion Cristoiu.

„Ăsta este banditism, nu e nici măcar încălcare regulilor profesionale”

„Însă, acest scandal merita o atenție deosebită din partea presei și, desigur, a opiniei publice, ar fi fost necesare dezbateri, deoarece el dezvăluie, în cazul BBC, nu imparțialitate, nu greșeli, ci banditism. Scandalul este real, deoarece conducerea BBC a demisionat după ce un ziar britanic a publicat un raport intern din cadrul BBC prin care se arăta că, la o emisiune, în timpul campaniei electorale din America, din 2024, (…) au fost 2 discursuri și ei le-au lipit, le-au prelucrat și din care a rezultat că Trump a încurajat, în mod explicit, revoltele de la Capitoliu.

Ascultați-mă, ăsta este banditism, nu e nici măcar încălcare regulilor profesionale. Ce deosebire este între cel care îți fură poșeta sau sparge case și acești escroci de la BCC. (…) Acum, sigur, pe noi ăștia mai bătrâni ne uimește. Nu există așa ceva. Nu e vorba nici de cod, de o chestie de profesie. Este vorba de o chestiune penală, de bun simț. Așa ceva nu se face. Nu că îți interzice codul meseriei”, a continuat publicistul.

„Ceea ce s-a întâmplat la BBC nu ne miră”

„Dacă ești spălător de vase, nu faci așa ceva. Dacă ne uităm în jur, în lumea de azi, nu trebuie să ne mire, pentru că așa ca și la noi, presa mainstream nu mai e demult presă. La început a fost tendențioasă, unilaterală și schizofrenică, iar acum este o presă banditească, mafiotă. (…) Tot ceea ce a făcut BBC se regăsește, în fiecare zi, în presa din România. Pentru că, mogulizată sau tefelizată, această presă nu mai respectă regulile minimale ale adevărului.

Presa e întemeiată pe adevăr, ca și declarațiile, jurămintele pe Biblie. În viață, în general, trebuie să spui adevărul. Așa că ceea ce s-a întâmplat la BBC, din punct de vedere al celor care văd ce se întâmplă în presa lumii, nu ne miră. Cred că e o chestiune penală și nu una de încălcare a deontologiei”, a conchis publicistul.

