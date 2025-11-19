Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Pentru a se uita pur și simplu la o dronă rusească, Armata Română a ridicat patru avioane de luptă!

Ion Cristoiu: Pentru a se uita pur și simplu la o dronă rusească, Armata Română a ridicat patru avioane de luptă!

19 nov. 2025, 11:24, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu, scriitor și publicist

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu dezbate, în cea mai recentă pastilă video, știrea din această dimineață potrivit căreia, noaptea trecută, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a ridicat patru avioane de luptă, după ce a detectat o dronă care a parcurs 8 km în spaţiul aerian al României.

Un comunicat al MApN ne anunță că, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, în România au fost ridicate patru avioane de luptă, din astea ultramoderne, două Eurofighter Typhoon, germane, din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, dar și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române de la Baza 71 de la Câmpia Turzii. Deci, două din zona Constanța și două de la «mama dracului». Și zici… dar de ce s-au ridicat pentru că ele consumă combustibil, costă. Păi știți de ce? În spațiu aerian al României a pătruns o dronă! Nu două, nu 100. (…) Deci, azi-noapte, a fost bine cunoscut tradiționalul atac al rușilor în zona Ismail. Nu că au ei treabă cu cetățenii români din zonă, ci pentru că acolo e granița cu Ucraina și pe acolo vin dinspre noi transporturi militare… Și-atunci, așa cum se întâmplă cu dronele, câte una iese din traseu, se abate de la «linia partidului».

Ion Cristoiu, scriitor și publicist

Ăștia își bat joc de noi? Și n-au doborât-o! (…). Eu cred că trebuia să ridicăm niște drone… din Marea Marmara. Toată această situație penibilă își are o explicație. Sub conducerea USR-istului Moșteanu (Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale-n.r.), Armata Română trebuie să joace teatru-spectacol. (…) Deci domnul cu pricina s-a gândit: «Bă, trebuie să dăm un semnal României că spațiul aerian e apărat». Cum? Păi, ridicăm patru avioane de luptă… în timp ce drona își vedea de treaba ei. A urcat, a coborât. (…) Repet, n-au fost nici două, n-au fost 100. Și nici măcar n-au doborât-o. (…) Eu cred că, la următoarea dronă, o să ridice în spațiul aerian toate avioanele de luptă de pe teritoriul României”, a afirmat Ion Cristoiu, în pastila sa video de astăzi.

