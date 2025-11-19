Ion Cristoiu: Pentru a se uita pur și simplu la o dronă rusească, Armata Română a ridicat patru avioane de luptă!

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu dezbate, în cea mai recentă pastilă video, știrea din această dimineață potrivit căreia, noaptea trecută, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a ridicat patru avioane de luptă, după ce a detectat o dronă care a parcurs 8 km în spaţiul aerian al României.

„Un comunicat al MApN ne anunță că, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, în România au fost ridicate patru avioane de luptă, din astea ultramoderne, două Eurofighter Typhoon, germane, din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, dar și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române de la Baza 71 de la Câmpia Turzii. Deci, două din zona Constanța și două de la «mama dracului». Și zici… dar de ce s-au ridicat pentru că ele consumă combustibil, costă. Păi știți de ce? În spațiu aerian al României a pătruns o dronă! Nu două, nu 100. (…) Deci, azi-noapte, a fost bine cunoscut tradiționalul atac al rușilor în zona Ismail. Nu că au ei treabă cu cetățenii români din zonă, ci pentru că acolo e granița cu Ucraina și pe acolo vin dinspre noi transporturi militare… Și-atunci, așa cum se întâmplă cu dronele, câte una iese din traseu, se abate de la «linia partidului».

Ăștia își bat joc de noi? Și n-au doborât-o! (…). Eu cred că trebuia să ridicăm niște drone… din Marea Marmara. Toată această situație penibilă își are o explicație. Sub conducerea USR-istului Moșteanu (Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale-n.r.), Armata Română trebuie să joace teatru-spectacol. (…) Deci domnul cu pricina s-a gândit: «Bă, trebuie să dăm un semnal României că spațiul aerian e apărat». Cum? Păi, ridicăm patru avioane de luptă… în timp ce drona își vedea de treaba ei. A urcat, a coborât. (…) Repet, n-au fost nici două, n-au fost 100. Și nici măcar n-au doborât-o. (…) Eu cred că, la următoarea dronă, o să ridice în spațiul aerian toate avioanele de luptă de pe teritoriul României”, a afirmat Ion Cristoiu, în pastila sa video de astăzi.