Ion Cristoiu: PSD și PNL se pârăsc reciproc la Bruxelles de apropiere de AUR

PSD și PNL se pârăsc reciproc la Bruxelles de apropiere de AUR, afirmă Ion Cristoiu în ultima pastilă jurnalistică. Reputatul om de presă vede o bătălie între social-democrați și tabăra USR-istă din interiorul Partidului Național Liberal.

„Criza din coaliția de guvernare conține, în chip inevitabil, și o polemică între Partidul Social Democrat și gruparea, alianța USR-istă din cadrul coaliției, adică gruparea USR din cadrul PNL, condusă de Ilie Bolojan și, evident, USR”, susține Cristoiu.

Cum ar trebui să arate bătălia politică

Mai departe, Ion Cristoiu remarcă un aspect interesant: luptele între cele două partide nu sunt deloc așa cum te-ai fi așteptat, pe chestiuni extrase din programul de guvernare.

„Fiind vorba de o polemică între două grupări politice, între doua forțe politice, te-ai aștepta ca partidele să-și reproșeze chestiuni de program.

De exemplu, PSD să spună că PNL și USR duc o politică de dreapta, o politică în favoarea multinaționalelor, a celor bogați. Este vorba de un partid de stânga care ar încerca să se delimiteze de formațiuni de dreapta.

La rândul lor, PNL și USR să acuze Partidul Social Democrat că nu e reformist, că e conservator, că nu este european. Ar trebui să fie așa deoarece criza din coaliție arată o diferență în legătură cu programul de guvernare, cu ceea ce face Guvernul Bolojan. Atunci, desigur, fiecare dintre partide își evidențiază propriul program, se adresează propriului electorat arătând că adversarii, celelalte partide duc propria politică, dușmană, aflată în conflict cu platforma partidului respectiv”, menționează Cristoiu.

„Acuză PSD de legături indecente cu AUR”

Cum este în România? „Hai să vedem”, ne îndeamnă marele jurnalist:

„PNL și USR acuză PSD de legături indecente, suspecte cu AUR, că vrea să facă un guvern cu AUR. La rândul său, PSD acuză și el PNL și USR că vor acest lucru.

13 martie 2026. Deputatul Alexandru Muraru, cunoscut ca «Păduchele», cu P mare, președintele PNL Iași, un apropiat, un membru de frunte al găștii lui Ilie Bolojan din PNL, acuză PSD că a pus la care o conspirație cu AUR, că au de gând să colaborează cu AUR și că în felul acesta aruncă țara în aer.

19 martie 2026. PSD testează dacă poate guverna cu aur. Autorul acestei acuzări este celebrul Dominic Fritz, mai mult dătător din gură decât primar de Timișoara.

AUR este într-o situație, cum să zic, e fata de pe șoseaua de centură. Adică, cele trei partide onorabile, domne, negustori onorabili, zic nu, nu, nu! Adică, se acuză reciproc că ar avea relații, cum să zic, nepermise. AUR este și al doilea partid parlamentar, iar acum e primul partid al țării în sondaje, a crescut”.

