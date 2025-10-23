Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Știm deja cine a pierdut Războiul din Ucraina! E Donald Trump!

23 oct. 2025, 11:00, Pastila lui Cristoiu
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre faptul că Donald Trump a pierdut războiul din Ucraina. 

„Joia trecută comentam în direct o postare a lui Donald Trump pe rețelele sociale, respirând prin toți porii un entuziasm față de o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, cele două părți au feritisit, și-au curățat de scamă numele reciproc, a intervenit și prima doamnă Melania Trump care începe să semene cu Elena Ceaușescu fizic. Elena Ceaușescu nu arăta bine, așa la ambiții, a trimis ea scrisori către Vladimir Putin, noroc că nu are nevastă că atunci am avea o corespondență între cele două prime neveste ale planetei, se anunța deja o întâlnire la nivel de miniștrii de externe, delegații și apoi o întâlnire la Budapesta. Astăzi răsturnare uriașă, Donald Trump s-a trezit cu fața la cearceaf și a zis: Nu, Putin mă dezamăgești! Iar este incorect cu mine, necinstit, mă trage pe sfoară, nu vrea să oprească războiul, gata, am trecut la sancțiuni împotriva a două companii rusești. E un salt pe care orice om normal care diferă prin rață, că mai gândește, rața nu gândește. Asta nu înseamnă că rața nu e onorabilă, omul are o problemă cu bibilica. Nu poți într-o săptămână să faci un asemenea salt, gata, te întâlnești la Budapesta, planeta este excitată, se pregătesc și Viktor Orban, panică la Bruxelles, Ursula, aoleu. Ursula era să…îi tremurau ăia, tot. Oana Țoiu a Uniunii Europene, Macron după ce i s-au furat și bijuteriile ziua în amiaza mare, acum nu mai știa cum să se enerveze.

Acest…noi ne întrebăm ce se întâmplă, despre…la ora actuală pe front, de acolo să ne duce, vă dați seama că toți sunt prezentați, Cristian Barbu, Bălăceanu, șefi la NATO. Băi, tâmpită organizația aia dacă i-a avut pe ăștia. Va rămâne un mare mister, nu știu, dacă scăpăm de apocalipsă poate vom afla. Când intră în studio se prostesc, au venit și la Marius Tucă, când vorbești cu ei spun adevărul, la televiziuni bat câmpii. De ce? Nu îi invită ăia dacă nu spun prostii. Ei s-au prostit, le ce ăia, pentru că moderatorii sunt niște analfabeți și devin și ei așa ca să facă pe placul moderatorilor.

Pe front situația este următoarea: rușii avansează, ei au…există o graniță a republicilor anexate la Rusia în Donețk, 5-10% sau cer ucrainenilor să le dea teritoriul ăla. Ucraina ținta unor lovituri. Zelenski și cei care duc războiul, el e o păpușică. Trebuie armistițiu, dacă era în contraofensivă nu era. Să se oprească pentru că își dă seama că rușii înaintează, a pornit o presiune a venit și Trump, s-a lansat teza „Pacea prin forță”, e cea mai mare prostie, nu există pace prin forță, vine UE și America și Rusia zice: ne predăm pentru că nu mai putem. Dacă zicea Putin, Federația Rusă putea să se ducă să se culce, oricum perdantul este Donald Trump.”, a spus Ion Cristoiu.

Mediafax
