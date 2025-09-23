Ion Cristoiu: „Un izvor nesecat de comic involuntar la nivel european: Emmanuel Macron!”

Gazetarul Ion Cristoiu afirmă, în pastila sa, că președintele francez Emmanuel Macron este, la nivel european, „un izvor nesecat de comic involuntar”.

„Într-o pastilă anterioară, am vorbit despre cucurigismul lui Emmanuel Macron, un personaj la nivelul mondial, creator de comic involuntar, cred că după Nicușor Dan.

Dacă Nicușor Dan stârnește râsul numai cum merge el așa, întrebându-se dacă și-a pus cureaua sau nu, Macron, prin tot ceea ce face este o sursă infinită de umor involuntar.

A ținut un discurs la ONU, în care a recunoscut Palestina, presa franceză, cucurigistă, „Vai de mine!” și am spus că este unul din numeroasele exemple de cucurigism de tip Macron.

Amintiți-vă când s-a dus el la Moscova și la ținut Putin la 5 metri distanță, spunând că are Covid, dar eu cred că s-a gândit , nu știu, că-i pute gura.

După asta s-a întors și din pro-Putin a devenit anti-Putin. Din nenorocire, este protectorul nostru, el l-a pus pe Nicușor Dan, pe Bolojan și mă gândesc că ne uităm și noi la o colonie, cum era, când se uitau indienii la Londra, ne uităm la Paris, este șeful nostru și al Moldovei.

Ne-a luat și el acolo, i-au dat și lui de o țărișoară. Bun. Și trei președinți, tanti din Orhei și Nicușor Dan din București. Și iată că după asta vine știrea de un comic absolut creată de… Macron. După ce a ieșit din… când a dat să iasă, după ce-a ținut discursul istoric, mă rog, l-a oprit aia poliția de circulație să nu iasă, potrivit traducerilor din România, convoiul, nu cortegiul.

Cristoiu: „Macron, sursă de comic involuntar. Nicușor Dan, la nivel național, el, la nivel european”

Deci Donald Trump. Și el s-a oprit și ca să ne arate cât e de nătărău, cât este de mai neghiob decât nevolnicul de la Cotroceni, a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Trump. Cel puțin el a zis asta, da? De o situație penibilă, o situație creată de, vă rog, de poliția care nu știe cine e Macron. S-a creat o următoare situația comică. După ce s-a cucurigit pe toată planeta. Franța a recunoscut Palestina, care, repet, este o fricție, n-are nicio valoare. Un om normal, un om care nu e nici o Jordan francez, tace. Mă, a trecut asta, e o situație. El însă accentuează și pune mâna pe telefon.

Deci crează el, anunță îndreaga planetă că după ce s-a cucurigit a venit poliția și i-a zis… Sau nu, nu i-a zis. Cum poți să te gândești că nu este protectorul nostru, da? Este cel care ne hotărăște viața, ne hotărăște președintele, ne hotărăște anularea alegerilor, hotărăște pe Maia Sandu, sper că. să câștige ea pe toate. Și în același timp el, cum să zic, îl blochează poliția. Repet, e posibil. Mă rog, totuși, New York e în America. Mă, dar mai și face prostia tâmpenia, se facă și el gălăgie. Deci el ne-a accentuat acest moment comic în care a cucurigit.

Pentru recunoașterea statului palestinian, împotriva lui Donald Trump, împortriva lui Netanyahu, și deodată Cocoșilă, Cocoșescu, e blocat. Bun, am înțeles, e posibil, sunt multe situații. Se putea duce, după discursul ăsta, la WC-ul și nu știu, să nu meargă apa, sau să-l oprească ăla, un negru de acolo, spun Alo, domnul, se face curat. Tu te duci și scrii imediat, și am vrut să intru la WC-ul și nu m-a lăsat aia cu mătura și zice, nu, și suni pe șeful aeroportului. Deci este încă o dată: După Nicușor Dan, eu cred că totuși Emanuel Macron este o sursă de comic involuntar, Nicușor Dan la nivel național, el e la nivel european, da?”, spune Ion Cristoiu.

