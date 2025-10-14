Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Napoleonică zis și Emmanuel Macron renunță la reforma pensiilor! Ce nu face omul ca să mai stea o țîră la Putere!

Napoleonică zis și Emmanuel Macron renunță la reforma pensiilor! Ce nu face omul ca să mai stea o țîră la Putere!

14 oct. 2025, 17:08, Pastila lui Cristoiu
„Asta da breaking news. În discursul său ținut în fața Parlamentului, premierul desemnat al Franței a anunțat suspendarea reformei pensiilor, decis între 2023 și 2027, când aveau loc alegerile prezidențiale și Macron pleca de la putere după terminarea celor două mandate”, a spus Ion Cristoiu în cel mai nou reportaj din seria „Pastila lui Cristoiu”.

La doi ani de la protestele desfășurate în Franța împotriva inițiativei privind creșterea vârstei de pensionare, Macron pare să cedeze când are cea mai slabă cotă de popularitate.  Presiunile pentru a demisiona iau amploare.

„Este un breaking news pentru că trebuie să reamintim –  Franța este în plină criză politică, a căzut guvernul antrior, a fost desemnat un premier, premierul a depus mandatul și a fost din nou desemnat de Emmanuel Macron. Este vorba de demnitarul Lecornu. Redesemnarea a avut loc, așa o surpriză, nu i-a mirat pe cunoscătorii culiselor franțuzești.  Dimineața, Macron i-a semnat demisia, și seara, s-a răzgândit și a zis că să continue să negocieze cu grupurile parlamentare. Franța are o mare problemă că trebuie să treacă legea bugetului. Dacă legea bugetului nu trece, Parlamentul francezi se dizolvă și au loc alegeri generale dorite de Marine Le Pen, dar nedorite de Franța pentru că e de presupus  că în aceste alegeri, din nou anticipate, ar putea să iasă ceva mai bun de până acum. S-a pus și problema demisiei a lui Emmanuel Macron și să aibă loc alegeri. Emmanuel Macron a ajuns la următorul plan: l-a desemnat pe Lecornu premier, din nou. Lecornu nu-și va mai asuma răspunderea și legea bugetului va trece de Parlament. Stânga, extrema stângă și extrema dreaptă au depus moțiuni de cenzură. Însă, balanța depinde de socialiști. Socialiștii au fost de acord să se treacă acest buget, să nu se dizolve Adunarea, să nu cadă Macron, cu condiția să se suspende reforma pensiilor. Creșterea vârstei de pensionare a fost impusă de un fel de realitate, realitatea din Franța. Franța a picat catastrofal în materie de deficit și această reformă ar fi adus o sumă uriașă la buget, două taxe pe venituri și cheltuieli. Așa se face că Macron, reformist, pro-european, îndrăzneț, Napoleon I și Napoleon al III-lea la un loc, Napoleon al IV-lea și un sfert, s-a bazat pe această reformă în acest mandat. Dar au fost demonstrații împotriva acestei reforme care i-a dus o scădere a cotei de încredere. Și ca să se salveze în stil românesc, Napoleonică, ca să mai prindă 2027, a renunțat la reformă pentru că ea se suspendă până în 2027. Și când va veni următorul, e clar că reforma pensiilor nu va mai avea loc. Ce ciulama este președintele Franței, protectorul nostru, tataia lui Bolojan, a Maiei Sandu, Nicușor Dan, doi băieți și o fată. Înseamnă că a renunțat de dragul de a sta la putere. Ce fripturist! Ce Napoleonică!”, a adăugat gazetarul.

