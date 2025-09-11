Nicușor Dan a dat trei interviuri în doar o săptămână. Toate fără rating, fără ecou. Toate degeaba

Publicistul Ion Cristoiu vorbește în noul său jurnal despre interviurile date de președintele Nicușor Dan la televiziuni, niște interviuri în care, potrivit scriitorului „nu a spus nimic, doar clișee”.

„Potrivit datelor publicate, interviul acordat aseară pe toate canalele pe care le are TVR și prezentat ca fiind în exclusivitate, a avut un rating dezastruos. L-au dat pe toate posturile TVR, că sunt multe, ca să fie mai mulți angajați, d-asta. Totuși, a vorbit președintele României. Păi când dădea Iliescu interviuri, Constantinescu, la Traian Băsescu nu mai spun. Toată lumea se uită la un interviu cu președintele României, deoarece în acel interviu anunță niște decizii sau niște acțiuni de-ale sale. Se presupune că e președintele României și că are putere. Cum a dat Dumnezu de s-a uitat așa de puțină lume aseară?”, își începe scriitorul jurnalul.