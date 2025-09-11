Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Nicușor Dan a dat trei interviuri în doar o săptămână. Toate fără rating, fără ecou. Toate degeaba

Nicușor Dan a dat trei interviuri în doar o săptămână. Toate fără rating, fără ecou. Toate degeaba

11 sept. 2025, 18:28, Pastila lui Cristoiu
Nicușor Dan a dat trei interviuri în doar o săptămână. Toate fără rating, fără ecou. Toate degeaba

Publicistul Ion Cristoiu vorbește în noul său jurnal despre interviurile date de președintele Nicușor Dan la televiziuni, niște interviuri în care, potrivit scriitorului nu a spus nimic, doar clișee”.

Potrivit datelor publicate, interviul acordat aseară pe toate canalele pe care le are TVR și prezentat ca fiind în exclusivitate, a avut un rating dezastruos. L-au dat pe toate posturile TVR, că sunt multe, ca să fie mai mulți angajați, d-asta. Totuși, a vorbit președintele României. Păi când dădea Iliescu interviuri, Constantinescu, la Traian Băsescu nu mai spun. Toată lumea se uită la un interviu cu președintele României, deoarece în acel interviu anunță niște decizii sau niște acțiuni de-ale sale. Se presupune că e președintele României și că are putere. Cum a dat Dumnezu de s-a uitat așa de puțină lume aseară?”, își începe scriitorul jurnalul.

Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Profesoara care s-a sinucis în Drobeta Turnu Severin a avut 7 procese la tribunal. Ce acuzații grave i-a adus fostului soț
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Banii sau viața? Consecințele canceroase ale unor măsuri guvernamentale
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei! Ce a APUCAT să spună înainte să moară este dureros
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Veste cutremurătoare! Gabriel Șerban s-a stins din viață la doar 20 de ani. Tânărul s-a aruncat de la etajul trei după o ceartă cu iubita
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Evz.ro
Raluca Bădulescu la autostop: Dacă dricul mă lua, stăteam pe capac cu ăla mort
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa "Numai din iubirea ta" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
O structură „haotică” se ascunde adânc sub suprafața planetei Marte
VIDEO EXCLUSIV Soluția coaliției pentru a opri explozia AUR în sondaje. Sociolog: Atârnă deasupra lor o problemă de viață și de moarte
18:36
Soluția coaliției pentru a opri explozia AUR în sondaje. Sociolog: Atârnă deasupra lor o problemă de viață și de moarte
ACTUALITATE Gina Bradea te învață cum să conservi pătrunjel, leuștean, mărar pentru la iarnă
18:15
Gina Bradea te învață cum să conservi pătrunjel, leuștean, mărar pentru la iarnă
ACTUALITATE Mirel Palada: „Nu vom afla niciodată cine a decis anularea alegerilor prezidențiale din ROMÂNIA”
18:14
Mirel Palada: „Nu vom afla niciodată cine a decis anularea alegerilor prezidențiale din ROMÂNIA”
EXTERNE Autoritățile din Germania au percheziționat casa și birourile unui cunoscut parlamentar, acuzat că a avut legături cu CHINA
18:13
Autoritățile din Germania au percheziționat casa și birourile unui cunoscut parlamentar, acuzat că a avut legături cu CHINA
HOROSCOP Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu
18:06
Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu
NEWS ALERT Pușca folosită la ASASINAREA lui Charlie Kirk a fost găsită de polițiști. Presupusul atacator a fost văzut pe acoperișul clădirii universității
17:39
Pușca folosită la ASASINAREA lui Charlie Kirk a fost găsită de polițiști. Presupusul atacator a fost văzut pe acoperișul clădirii universității