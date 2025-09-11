Nicușor Dan confirmă: Măsurile Guvernului sunt dezastruoase. Le vom corecta -spune el- după ce-și vor face efectul

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat apariția lui Nicușor Dan în cadrul unui interviu la TVR.

„Președintele României Nicușor Dan a acordat un interviu și televiziunii publice, după cel acordat emisiunii Observator de la Antena 1. Mai precis, moderatoarei Sandrei Stoicescu. Interviul a fost luat tot la Cotroceni, ceea ce ne lasă să bănuim că Nicușor Dan, spre deosebire de vremurile când era el în opoziție sau primar, nu mai catadicsește să se ducă el în studiouri. (…) Deci, deja el dă numai la Cotroceni.

Și, acest interviu este infinit mai prost decât cel realizat de Sandra Stoicescu. Autoarea interviului este Ramona Avramescu. Este o tefelistă notorie, radicală și, ca orice tefelistă, tendențios limitată din punct de vedere profesional. Ea aparține acelui grup de la TVR, de pe vremea lui Traian Băsescu, care a sprijinit toate abuzurile binomului SRI-DNA, toate abuzurile regimului Traian Băsescu. Atunci a fost și promovată”, a spus Ion Cristoiu

„Nicușor Dan ce putea să zică? Bănuiesc că el adormea”

„După plecarea lui Traian Băsescu, grupul s-a spart, s-a răspândit. Membri ai acestui grup au fost mutați la alte unități din presă decât TVR. Ea a rămas acolo și acest interviu este mai prost, deoarece întrebările distinsei erau de câte o filă de manuscris, de câte 10 minute, toate pamflete împotriva mișcării suveraniste și împotriva AUR și împotriva lui Călin Georgescu, fascismului și a extremismului. La cele mai multe dintre ele, Nicușor Dan a răspuns cu Da / Nu. Deci, moderatoarea ținea un discurs anti-suveranist, pericolul fascist și Nicușor Dan ce putea să zică? Bănuiesc că el adormea. Distinsa bătea câmpii, ținea discursuri, își preluase textele… Sigur, din punctul de vedere al unui redactor al Televiziunii Române care aparține tuturor partidelor politice, ea a comis grave greșeli”, a continuat publicistul.

„Ar fi fost normal ca reprezentanta AUR în consiliul de administrație al TVR să fi protestat”

„Ar fi fost normal ca reprezentanta AUR în consiliul de administrație al TVR să fi protestat, numai că altă distinsă a devenit secretara și camerista lui Turturică, au făcut și o emisiune și ăsta este AUR. Toți reprezentanții AUR din diferite instituții, potrivit algoritmului, nu mi sunt ai AUR. Și AUR nu i-a retras, că domnul Simion e prin Polonia, prin străinătate, el e în spațiul cosmic, nu are nicio treabă cu România. Fiind un interviu groaznic de plicticos prin întrebările lungi ale moderatoarei, n-a făcut nicio știre. Acel gen de material, intervenție care, practic, trece neobservată în redacție, doar dacă te strofoci să găsești ceva. Am văzut că toată presa a găsit acea știre cu pericolul anunțat că dacă măsurile de austeritate poate să ducă la o creștere a extremismului și, în consecință, să suportăm măsurile de austeritate că vin extremiștii la putere”, a spus Cristoiu.

Măsurile de austeritate au ajuns subiectul principal de confuzie

„Este foarte interesant. Însă mie mi s-au părut interesante referirile lui Nicușor Dan la discuțiile pe care le-a avut cu delegația sindicatului. Domnia sa ne-a spus, textual, că sindicatele au venit și au arătat că aceste măsuri sunt catastrofale, groaznice.

În interviu, domnia sa a spus că ministerul e de altă părere și că el le-a propus să treacă 2 luni în care aceste măsuri funcționează. Și, dacă după 2 luni se constată că ele sunt catastrofale, vor fi corectate. La o altă întrebare, domnia sa ne-a spus că măsurile care se iau acum sunt catastrofale, produc dezechilibre, că sunt făcute în viteză și de dragul agențiilor de rating, dar noi le vom corecta, deci nu facem reformă acum.

Iertați-mă, domnul e normal? S-a drogat înaintea acestei emisiuni? Cum să spui că sigur că ele produc dezechilibre, dar să așteptăm să vedem. Și după ce va face pulbere economia, viața socială, viața cotidiană, vom veni și le vom analiza și le vom corecta”, a mai precizat Ion Cristoiu.

