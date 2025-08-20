Ora 11:00 | Donald Trump vrea să scoată America din Război fără a risca acuzația că lasă Ucraina pe mâna Rusiei

Ora 11:00. La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție că Donald Trump vrea să scoată America din Război fără a risca acuzația că lasă Ucraina pe mâna Rusiei.

„În timp ce președintele României, pe numele său Nicușor Dan, juca țonțoroiul într-un hambar, la o nuntă, împreună cu familia, pentru că, sigur, el, potrivit tradiției din familia lui Nicușor Dan, nu te poți duce la nuntă decât cu copiii. (…) Am spus că mie mi se pare un obicei de suburbii din România secolului XIX. (…) În timp ce Nicușor Dan dădea un semnal că România nu are nicio treabă cu tot ce se întâmplă în lume și, inclusiv, în Ucraina, pentru că România e în concediu împreună cu președintele, pe plan mondial s-au petrecut câteva evenimente cruciale în legătură cu care, cu excepția românilor, toată lumea încearcă să tragă concluzii”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Se discută despre condiții de securitate care ar trebui date Ucrainei în cadrul unui tratat de pace”

„După desfășurarea acestor evenimente, cu ce rămânem? Evenimentul este întâlnirea istorică din Alaska dintre Trump și Putin. Mai precis, prima vizită de după 2015 a unui președinte rus în America. Apoi, discuțiile de la Washington dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, care a venit însoțit de liderii europeni pe post de tataia, mamaia, unchiul și bunicul, tușica. Și tot felul de declarații… Și, atunci, ne întrebăm cu ce rămânem, pentru că deocamdată e ca-n gară.

Se discută despre condiții de securitate care ar trebui date Ucrainei în cadrul unui tratat de pace și înțeleg că occidentalii propun trimiterea de trupe pe teren. Nu o să aprobe Rusia… de ce să fie trupe pe teren. Dacă se face un tratat de pace și garanții de securitate, acorduri militare, bilaterale ale Americii și diferitelor state, nu e nevoie.

După asta, cu ce rămâne, Ucraina se apucă să văruiască, să facă drumuri, că noi așa am zis, că Ucraina vrea să ridice schele în pace. E clar că liderii occidentali nu vor, în niciun caz, pace”, a continuat publicistul.

Ion Cristoiu: „Donald Trump vrea ca America să iasă din afacerea Ucraina”

„Nu vrea nici Rusia, după părerea mea, până când Ucraina nu capitulează. Nu s-a înțeles nimic ce e cu aceste condiții de securitate, dacă va avea loc o întâlnire Zelenski – Putin sau trilaterala de la Budapesta. O mare lovitură dată României, dacă se va întâmpla. Lumea întreabă care e concluzia.

Marea întrebare este: ce vrea Donald Trump? Vrea un lucru foarte clar. Vrea ca America să iasă din afacerea Ucraina și continuarea războiului, poverii cerute de război, să fie de către Europa. De ce vrea să iasă de aici? În 2021, toată America a ieșit din Afganistan și a făcut cea mai mare crimă morală din istoria umanității.

A lăsat zeci de mii pro-occidentali pe mâna talibanilor. America a plecat. În cazul de față, America vrea să iasă din această afacere și să aibă relații economic cu Rusia, China. (…) Tot ceea ce a făcut Trump și face este o justificare publică a faptului că se retrage. (…) Asta vrea Donald Trump. Un pretext, o justificare pentru a ieși din afacerea Ucraina în cât mai bune condiții, încât nimeni să nu îl acuze că a trădat Ucraina sau Occidentul”, a mai spus Ion Cristoiu.

