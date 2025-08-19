Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ora 14:00 | Washington: Cumplita umilire a Europei

Ora 14:00 | Washington: Cumplita umilire a Europei

19 aug. 2025, 14:12, Pastila lui Cristoiu
Ora 14:00 | Washington: Cumplita umilire a Europei

Ora 14:00. La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție cumplita umilire a Europei la Washington.

„Se știe că România postdecembristă a fost și este un izvor de ceea ce am putea numi «enigma», «enigme». Enigma – cine au fost teroriștii, Enigma Mineriadelor, Enigma felului în care a ajuns președinte Nicușor Dan, Enigma alegerilor. Și, prin enigmă, înțelegem cum de s-a produs momentul respectiv, care sunt cauzele, câte sunt obiective, câte sunt prostie omenească.

După sindrofiile de la Washington, ne dăm seama că și Europa este născătoare de enigme. Și una dintre aceste enigme rămâne întrebarea: De ce s-au dus liderii occidentali la Washington? Este o întrebare, pentru că vă reamintesc, «Brave Soldat Schwejk», celebrul personaj al lui Hasek, care trăia în Imperiul Austro-Ungar, spunea, la un moment dat: «La Viena, prințese ca gunoiul»”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Secretarul general al NATO e la Washington ca la el acasă”

„Ce a vrut să spună acolo? Că o prințesă, când o vezi… dar când vezi mai multe prințese, e ca gunoiul. E același lucru ca o femeie frumoasă, singură, e o splendoare, vreo mie nu-mi spun nimic. E o armată de femei frumoase sau o turmă. Liderii de la Washington, la un soi de talk-show, dacă putem spune, cu Donald Trump, au fost următorii: premierul Marii Britanii, premierul Italiei, președintele Franței, cancelarul Germaniei, președintele Finlandei și președinta Comisiei Europene. Nu-l pun pe Rutte, că secretarul general al NATO e la Washington ca la el acasă. Pentru că NATO e, până la urmă, o organizație a Americii”, a mai spus publicistul.

Ion Cristoiu: „Nu am pomenit o mai mare umilire a Europei”

„Acești tipi ne-au oferit, azi-noapte, imaginea umilitoare pentru noi, pentru mine, cel puțin, ca european, al unor lideri de țări puternice care alcătuiau o turmă. O turmă primită de Donald Trump și care a transformat această întâlnire într-un fel de… Putea să zică (n.r. cancelarul Germaniei): «domnule președinte Trump, am o rugăminte, n-am venit aici la ziua dumneavoatră de naștere, să vă aducem flori, am venit cu o problemă. Vrem să fie armistițiu și nu pace». N-a zis nimic, a râs.

La fiecare întâlnire, Donald Trump a făcut conversație, la Meloni că iată cât de tânără e și rezistă, la Ursula că bine că a semnat acordul. O tratare familiară care e valabilă dacă s-ar fi dus lotul de Gimnastică sau o echipă de fotbal. Și, iar, întrebarea: de ce s-au dus?

În primul rând, cine i-a ales? De ce să reprezinte Europa niște tăntălăi? Că au fost tăntălăi. Nu știu. (…) În aceste condiții, ei s-au dus. Am înțeles că s-au dus să îl sprijine pe Zelenski tătăica, mămăica, mătușica și unchiuleții, ca să nu-l trateze nu știu cum Donald Trump. Nu s-a întâmplat asta. Am înțeles că s-au dus să obțină armistițiu și nu pace. S-au dus ca să facă mișto de ei Donald Trump. A fost, la un moment dat, axa care era condusă, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, de unul numit Hitler. Nu i-a chemat niciodată, la un loc, pe Horthy, Antonescu, Mannerheim. Nu, Doamne ferește. Nu am pomenit o mai mare umilire a Europei reprezentată de niște neghiobi, nevolnici, decât această reuniune de la Washington”, a continuat Ion Cristoiu.

Autorul recomandă:

Ora 10:00 | Washington: Un mare succes al lui Trump, un groaznic eșec al lui Zelenski

Valentin Stan: „Nu se pune problema ca Ucraina să intre în NATO”

Ion Cristoiu: „Când PUTIN a fost de acord cu garanții de securitate pentru Ucraina, s-a prăbușit toată propaganda”

Citește și

VIDEO Ora 10:00 | Washington: Un mare succes al lui Trump, un groaznic eșec al lui Zelenski
09:59
Ora 10:00 | Washington: Un mare succes al lui Trump, un groaznic eșec al lui Zelenski
VIDEO Ora 14:00 | Irinel Columbeanu joacă din nou într-un reality show. Sub numele de Nicușor Dan
14:28
Ora 14:00 | Irinel Columbeanu joacă din nou într-un reality show. Sub numele de Nicușor Dan
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00. Trump s-a întors din Alaska victorios: A obținut de la Putin ca America să garanteze securitatea Ucrainei!
11:35, 18 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00. Trump s-a întors din Alaska victorios: A obținut de la Putin ca America să garanteze securitatea Ucrainei!
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: Ca să facă față lui Donald Trump, nepoțica de Zelenski ia cu el trei unchi, un uncheșel, o mătușă și o mătușică
16:06, 17 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: Ca să facă față lui Donald Trump, nepoțica de Zelenski ia cu el trei unchi, un uncheșel, o mătușă și o mătușică
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00: „Coaliția de Voință” se întrunește azi în chip inutil. Nicușor Dan și-a întrerupt degeaba concediul
11:59, 17 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00: „Coaliția de Voință” se întrunește azi în chip inutil. Nicușor Dan și-a întrerupt degeaba concediul
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: „Oana Țoiu reacționează la momentul Alaska, țopăind de bucurie că Zelenski a fost invitat la Washington!”
14:30, 16 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: „Oana Țoiu reacționează la momentul Alaska, țopăind de bucurie că Zelenski a fost invitat la Washington!”
Mediafax
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! El este hărțuitorul artistei. Polițiștii au emis ordin de protecție
Digi24
VIDEO Traian Băsescu va primi un apartament de protocol: „Casa este mult prea mare”
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Mediafax
Ar trebui înghețate pensiile și salariile? Răspunsul lui Dragoș Pîslaru
Click
Ce trebuie să pui în ciorba rădăuțeană, ca să iasă grasă, cremoasă și gustoasă ca la restaurant. Trucul pe care bucătarii nu ți-l spun
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
"Hai că poți!", cel mai distractiv show al toamnei, în curând, la Kanal D!
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
În ce țări nu ai voie cu cârlig de remorcare. Reguli și obligații internaționale importante
Descopera.ro
300 de obiecte misterioase au fost găsite în Univers
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Evz.ro
A intervenit administrația Biden în politica din România? Dezvăluiri din SUA despre Deep State
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dealerul care i-a vândut lui Matthew Perry doza fatală de ketamină a pledat vinovat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
„Tărâmul jaguarului alb”: O scrisoare veche de 327 de ani a dezvăluit un oraș mayaș antic pierdut
EXTERNE O româncă de 21 de ani a fost ARESTATĂ în Italia. Femeia era căutată pentru tâlhărie și crimă
15:10
O româncă de 21 de ani a fost ARESTATĂ în Italia. Femeia era căutată pentru tâlhărie și crimă
POLITICĂ Afacerea microbuzelor școlare la suprapreț. Dragoș Pîslaru anunță trei ANCHETE în curs de derulare
15:09
Afacerea microbuzelor școlare la suprapreț. Dragoș Pîslaru anunță trei ANCHETE în curs de derulare
EXTERNE Ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale SUA, Nicolas Maduro anunță planul de a desfășura peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor din Venezuela
15:07
Ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale SUA, Nicolas Maduro anunță planul de a desfășura peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor din Venezuela
POLITICĂ Marian Godină i-a făcut plângere penală deputatului Dan Tănasă(AUR) pentru „incitarea la violenţă, ură sau discriminare”
15:06
Marian Godină i-a făcut plângere penală deputatului Dan Tănasă(AUR) pentru „incitarea la violenţă, ură sau discriminare”
ACTUALITATE Un alt șofer a rămas pieton în Vama Albița. Motivul pentru care i-a fost PRIPONIT autoturismul
15:04
Un alt șofer a rămas pieton în Vama Albița. Motivul pentru care i-a fost PRIPONIT autoturismul
EXTERNE Administrația Putin cere garanții privind protejarea intereselor RUSIEI /„Aceste aspecte trebuie soluționate rapid”
15:04
Administrația Putin cere garanții privind protejarea intereselor RUSIEI /„Aceste aspecte trebuie soluționate rapid”