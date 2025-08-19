Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ora 10:00 | Washington: Un mare succes al lui Trump, un groaznic eșec al lui Zelenski

19 aug. 2025, 09:59, Pastila lui Cristoiu
Ora 10:00. La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție discuțiile purtate de Donald Trump și de Volodimir Zelenski, luni seara.

„Sindrofiile de la Washington s-au încheiat. Numesc sindrofii mai multe manifestări de publicitate politică. Pentru că ele au vizat, cu deosebire, bătălia mediatică. A fost o întâlnire bilaterală între Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Apoi, întâlnirea între Donald Trump și câțiva lideri europeni care s-au autointitulat reprezentanți ai Europei. Nu i-a ales nimeni, nu a fost niciun referendum. Nu au fost desemnați de niciun organism. Nici măcar de-ai Uniunii Europene”, a spus Ion Cristoiu.

„Au spus că ei reprezintă Europa. Și anume, premierul Marii Britanii, președintele Franței, cancelarul Germaniei, președintele Finlandei, premierul Italiei, președinta Comisiei Europene și secretarul general al NATO pe care nu-l putem pune ca reprezentând Europa. Toată lumea se întreabă de ce n-a fost invitată și România”, a continuat publicistul.

Ion Cristoiu: „Eu nu văd niciun succes al lui Zelenski la Washington. Cel care a avut succes mai mult a fost Donald Trump”

„S-au desemnat ei. (…) Din presa noastră a constatat că președintele României, în mai multe filmulețe de publicitate turistică comandate de el, în drumeții, un consum uriaș de bani, energie, și în aceste condiții, presa noastră ar trebui să își găsească un alt «tătuc». Pe cine…? Jurnaliștii români, majoritatea, nu pot trăi până nu ling ceva. Păi și pe cine? Nicușor Dan… păi și atunci s-au năpustit asupra lui Zelenski. Presa română are acum un alt «tătuc» decât președintele României, și anume președintele Ucrainei.

Și, printre laudele acestea, a fost faptul că cum a făcut el față întâlnirii de la Casa Albă și cum s-a purtat cu el Donald Trump. Eu nu văd niciun succes al lui Zelenski la Washington. Cel care a avut succes mai mult a fost Donald Trump”, continuat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Un al doilea eșec al Ucrainei a constat în faptul că nu s-a mai abordat problema teritoriilor”

„Donald Trump, de data aceasta, a urmărit un scop, și anume să-i impună Ucrainei o serie de concesii, în cadrul unui tratat de pace. Volodimir Zelenski, cântat de presa română că e mare bărbat de stat, n-a fost niciun bărbat de stat. Și-a schimbat costumul, dar a arătat că ține cont de asta. A mers, acolo, împreună cu 2 papagali, cancelarul Merz și cu Macron al Franței, ca să ceară, din partea lui Trump, să se facă un armistițiu.

N-a obținut. Asta a fost esența mersului celor din Europa și a lui Zelenski. S-au dus să obțină un armistițiu. De ce? Pentru că armistițiul era mai mult decât favorabil Ucrainei. Pe de-o parte Rusia nu mai ataca Ucraina și putea să răsufle ușurată, iar celor 2 țări, Franța și Germania, le dădea posibilitatea să trimită trupe, inclusiv românești, acolo.

(…) A fost o victorie a lui Trump. A impus să nu fie armistițiu. Și un eșec al lui Zelenski. Un al doilea eșec al Ucrainei a constat în faptul că nu s-a mai abordat problema teritoriilor, ci toată lumea a aplaudat garanțiile de securitate”, a spus publicistul.

