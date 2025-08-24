Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ora 11:00 | Premierul României, Ilie Bolojan, a fugit de români în Republica Moldova

Ora 11:00 | Premierul României, Ilie Bolojan, a fugit de români în Republica Moldova

24 aug. 2025, 11:22, Pastila lui Cristoiu
Ora 11:00 | Premierul României, Ilie Bolojan, a fugit de români în Republica Moldova

Ilie Bolojan a efectuat, sâmbătă, în Republica Moldova prima sa vizită oficială externă în calitate de prim-ministru. Publicistul Ion Cristoiu a comentat, pe larg, acest subiect, în cel mai nou jurnal al său.

Ziua de sâmbătă, 23 august 2025, ne-a adus imagini spectaculoase cu premierul Ilie Bolojan făcând ceea ce se cheamă băi de mulțime. A fost prezent în mijlocul participanților la un festival, a băut țuică, protocolar, desigur, s-a scăldat în privirile admirative ale participanților și a ascultat un ansamblu cântând la trompete, gata-gata să se prindă și el în dans”, spune, în deschidere, scriitorul.

„După asta s-a dus la o Casă de Cultură, unde a stat de vorbă cu cetățenii despre necessitatea îmbunătățirii infrastructurii: drumuri, apă, canalizare, și, pentru că această îmbunătățire aduce pe cei din diaspora acasă. Și probabil că, mulți dintre dumneavoastră, auzind aceste lucruri, ați zis: hopa, Ilie Bolojan a ieșit în mulțimea din România. Nu. Aceste imagini sunt din Republica Moldova. Premierul României a fost într-o vizită oficială în Republica Moldova, ca parte a unei vaste operațiuni incluse de Uniunea Europeană, angajate de lideri europeni, și anume, să-i aducă Maiei Sandu Victoria la alegerile parlamentare, în perioada următoare vor trece pe acolo tot felul de lideri, sigur, culminând cu președintele nostru, Nicușor Dan, care se va duce și va sta acolo vreo câteva zile. Mai are un pic și chiar se mută, îi face Maia Sandu acolo o încăpere, nu știu dacă își ia și copiii, sigur își ia și echipa de filmare, ca să-l vedem dialogând cu pereții.

Cu pereții dialoghează mult mai bine decât cu noi, cetățenii. Și în vizita aceasta din Moldova s-au făcut băi de mulțime, și ce este și mai interesant este faptul că s-a dus și a stat de vorbă cu moldovenii, despre necesitatea îmbunătățirii infrastructurii și, nu întâmplător, pentru că domnul Ilie Bolojan s-a dus și cu o valiză de bani, ca să zic așa, de la noi, pentru ca în Republica Moldova să se construiască drumuri, șosele, școli, și cum spune Ilie Bolojan, să vină înapoi moldovenii la ei în Moldova. Păi și prima întrebare este: dar ai noștri nu trebuie să vină? Dar nu se putea duce și la o Casă de Cultură într-o localitate din România, să discute cu cei din sat, să le promită că vor face în satul respectiv șosea, canalizare, se vor ridica școli. Nu, în România, nu, deci, se duce în Moldova să le promită la ăia drumuri, apă, canalizare, ca să vină moldovenii înapoi. Dar românii nu trebuie să vină? E foarte interesant că, în drum spre Moldova, el s-a oprit la Broșteni, localitatea aceea nenorocită de ape. A evitat orice contact cu oamenii. Deci, noi avem o situație stranie, premierul României nu se întâlnește cu românii, ba chiar îi evită, în schimb, se întâlnește cu cetățenii unei alte țări, merge, bea cu ei țuică, dansează, le promite drumuri, apă canalizare. De ce face asta? Nu pentru că disprețuiește poporul roman, ci fuge, se teme. Dacă se oprea la Broșteni și stătea de vorbă cu cetățenii, ăia îl luau la întrebări cu pensile. Deci, am avut această noutate: premierul României se simte mult mai bine în altă țară decât în România, deoarece în România este unul dintre cele mai detestate personaje din istoria modernă a țării”, mai spune publicistul.

Autorul recomandă:

Ora 18:00 | Moldovenii Maiei Sandu cântă, dansează și beau țuică. Le dăm bani cu ghiotura noi, românii, strânși prin sporirea birurilor

Ora 12:00 | Site-ul Gândul dezvăluie una dintre cele mai mari afaceri de corupție din Istoria modernă a României

Citește și

VIDEO Ora 18:00 | Moldovenii Maiei Sandu cântă, dansează și beau țuică. Le dăm bani cu ghiotura noi, românii, strânși prin sporirea birurilor
17:52
Ora 18:00 | Moldovenii Maiei Sandu cântă, dansează și beau țuică. Le dăm bani cu ghiotura noi, românii, strânși prin sporirea birurilor
VIDEO Ora 12:00 | Site-ul Gândul dezvăluie una dintre cele mai mari afaceri de corupție din Istoria modernă a României
12:24
Ora 12:00 | Site-ul Gândul dezvăluie una dintre cele mai mari afaceri de corupție din Istoria modernă a României
VIDEO Ora 15:00 | Planul USR de cucerire a Puterii: Azi: Facem curățenie acolo unde Guvernele anterioare au lăsat mizerie
15:41, 22 Aug 2025
Ora 15:00 | Planul USR de cucerire a Puterii: Azi: Facem curățenie acolo unde Guvernele anterioare au lăsat mizerie
VIDEO Ora 11:00 | Cum să se ajungă la Pace în Ucraina, câtă vreme totul se reduce la un show mediatic planetar?!
11:03, 22 Aug 2025
Ora 11:00 | Cum să se ajungă la Pace în Ucraina, câtă vreme totul se reduce la un show mediatic planetar?!
VIDEO Ora 14:00 | Așa zisele tratative de pace – o diversiune Trump-Putin pentru ca Netanyahu să-i alunge pe palestinieni din Palestina?
14:36, 21 Aug 2025
Ora 14:00 | Așa zisele tratative de pace – o diversiune Trump-Putin pentru ca Netanyahu să-i alunge pe palestinieni din Palestina?
VIDEO Ora 10:00 | Putin bombardează Ucraina pentru a o prăbuși moral. Bolojan bombardează România. Tot pentru a o prăbuși moral
10:49, 21 Aug 2025
Ora 10:00 | Putin bombardează Ucraina pentru a o prăbuși moral. Bolojan bombardează România. Tot pentru a o prăbuși moral
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Digi24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Cancan.ro
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Cutremur duminică dimineață în România! În ce zonă s-a produs seismul și ce magnitudine a înregistrat
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai poate face nimic. Soția sa, Cristela Georgescu, obligată să se conformeze. Nu s-ar fi așteptat să fie totul public
Evz.ro
Un click pentru reducerea facturii de energie. Cererile se depun online sau la poștă
A1
Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Detaliul care îngrozește o țară întreagă în ceea ce privește profesoara din Craiova, ucisă de propriul soț! Femeia a fost înjunghiată cu peste 25 de lovituri de cuțit
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Metoda de tragere rapidă la vânătoare pe care o dezvoltase Nicolae Ceaușescu
ACTUALITATE Metoda care îți protejează plantele din grădină până toamna târziu. Cum să le ferești de temperaturile scăzute
11:30
Metoda care îți protejează plantele din grădină până toamna târziu. Cum să le ferești de temperaturile scăzute
EXTERNE De ce crede Donald Trump că merită Premiul NOBEL pentru Pace. Eforturile sale de a încheia războiul din Ucraina i-au relansat campania
10:54
De ce crede Donald Trump că merită Premiul NOBEL pentru Pace. Eforturile sale de a încheia războiul din Ucraina i-au relansat campania
ACTUALITATE Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
10:39
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
ACTUALITATE Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Ne îndreptăm în direcţia corectă”
10:29
Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Ne îndreptăm în direcţia corectă”
POLITICĂ Jurnalistul Cornel Nistorescu scrie că petiția unor ONG-iști este o altă formă de trezire a lui Nicușor Dan din „somnul de matematician resemnat”
10:21
Jurnalistul Cornel Nistorescu scrie că petiția unor ONG-iști este o altă formă de trezire a lui Nicușor Dan din „somnul de matematician resemnat”
ACTUALITATE Noi reguli în spitalele din România. Datele importante care vor apărea din septembrie pe site-urile unităţilor medicale
10:07
Noi reguli în spitalele din România. Datele importante care vor apărea din septembrie pe site-urile unităţilor medicale