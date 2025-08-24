Ora 11:00 | Premierul României, Ilie Bolojan, a fugit de români în Republica Moldova

Ilie Bolojan a efectuat, sâmbătă, în Republica Moldova prima sa vizită oficială externă în calitate de prim-ministru. Publicistul Ion Cristoiu a comentat, pe larg, acest subiect, în cel mai nou jurnal al său.

„După asta s-a dus la o Casă de Cultură, unde a stat de vorbă cu cetățenii despre necessitatea îmbunătățirii infrastructurii: drumuri, apă, canalizare, și, pentru că această îmbunătățire aduce pe cei din diaspora acasă. Și probabil că, mulți dintre dumneavoastră, auzind aceste lucruri, ați zis: hopa, Ilie Bolojan a ieșit în mulțimea din România. Nu. Aceste imagini sunt din Republica Moldova. Premierul României a fost într-o vizită oficială în Republica Moldova, ca parte a unei vaste operațiuni incluse de Uniunea Europeană, angajate de lideri europeni, și anume, să-i aducă Maiei Sandu Victoria la alegerile parlamentare, în perioada următoare vor trece pe acolo tot felul de lideri, sigur, culminând cu președintele nostru, Nicușor Dan, care se va duce și va sta acolo vreo câteva zile. Mai are un pic și chiar se mută, îi face Maia Sandu acolo o încăpere, nu știu dacă își ia și copiii, sigur își ia și echipa de filmare, ca să-l vedem dialogând cu pereții.

Cu pereții dialoghează mult mai bine decât cu noi, cetățenii. Și în vizita aceasta din Moldova s-au făcut băi de mulțime, și ce este și mai interesant este faptul că s-a dus și a stat de vorbă cu moldovenii, despre necesitatea îmbunătățirii infrastructurii și, nu întâmplător, pentru că domnul Ilie Bolojan s-a dus și cu o valiză de bani, ca să zic așa, de la noi, pentru ca în Republica Moldova să se construiască drumuri, șosele, școli, și cum spune Ilie Bolojan, să vină înapoi moldovenii la ei în Moldova. Păi și prima întrebare este: dar ai noștri nu trebuie să vină? Dar nu se putea duce și la o Casă de Cultură într-o localitate din România, să discute cu cei din sat, să le promită că vor face în satul respectiv șosea, canalizare, se vor ridica școli. Nu, în România, nu, deci, se duce în Moldova să le promită la ăia drumuri, apă, canalizare, ca să vină moldovenii înapoi. Dar românii nu trebuie să vină? E foarte interesant că, în drum spre Moldova, el s-a oprit la Broșteni, localitatea aceea nenorocită de ape. A evitat orice contact cu oamenii. Deci, noi avem o situație stranie, premierul României nu se întâlnește cu românii, ba chiar îi evită, în schimb, se întâlnește cu cetățenii unei alte țări, merge, bea cu ei țuică, dansează, le promite drumuri, apă canalizare. De ce face asta? Nu pentru că disprețuiește poporul roman, ci fuge, se teme. Dacă se oprea la Broșteni și stătea de vorbă cu cetățenii, ăia îl luau la întrebări cu pensile. Deci, am avut această noutate: premierul României se simte mult mai bine în altă țară decât în România, deoarece în România este unul dintre cele mai detestate personaje din istoria modernă a țării”, mai spune publicistul.