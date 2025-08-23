Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ora 12:00 | Site-ul Gândul dezvăluie una dintre cele mai mari afaceri de corupție din Istoria modernă a României

23 aug. 2025, 12:24, Pastila lui Cristoiu
În cel mai nou jurnal al său, Ion Cristoiu tratează subiectul apărut pe site-ul Gândul despre una dintre cele mai mari afaceri de corupție din perioada post-decembristă și cunoscând istoria corupției din România cred din istoria modernă a României”.

Prin mai multe articole din zilele acestea, site-ul Gândul dezvăluie una dintre cele mai mari afaceri de corupție din perioada post-decembristă și cunoscând istoria corupției din România cred că din istoria modernă a României. Pe scurt, este vorba, așa cum arată și ultimul articol, cel de astăzi, care face un top al Consiliilor județene care s-au mufat la această afacere, afacerea este următoarea: Uniunea Europeană ne-a pus la dispoziție, prin PNRR, care, totuși, nu-i pe gratis, trebuie să dăm înapoi banii, 250 de milioane de euro pentru achiziția de 3200 de microbuze școlare electrice.

Am zis noi, elevii nu mai pot să meargă cu microbuzele vechi, acum trebuie să fie electrice, care nu poluează. Consiliile județene și primăriile au cumpărat microbuzele de la o firmă PNL-istă din Prahova. De când și până când se produc în România microbuze electrice. Nu. Firma respectivă a luat din Occident, de la Mercedes, la un preț, le-a vândut acestora la un preț dublu sau chiar triplu”, a spus publicistul în deschiderea jurnalului său.

„O firmă de sorginte PNL-istă, că la PNL- e corupția, numai că escrocii din PNL sunt protejați de DNA, de DIICOT, de partidul proeuropean. Această afacere pe care Cornel Nistorescu o compară cu afacerea Skoda, eu cred că afacerea Skoda a fost biet copil, pentru că acolo a fost un grup care a luat, era vorba de înarmare, aici este vorba de Consilii județene, de primării precum cea de la Buzău condusă de vorbărețul Constantin Toma, el care vrea să facă din PSD un partid cinstit. A cumpărat Ilie Bolojan, când era președinte de Consiliu. Cornel Nistorescu mai atrage atenția: această afacere, în loc să cumpere cu 78.000 de euro, cât a recomandat Comisia Europeană, a cumpărat triplu. Cornel Nistorescu atrage atenția asupra unei bizarerii: nu reacționează nimeni, nu reacționează DNA, nu reacționează DIICOT, nu reacționează nevolnicul de la Cotroceni, nu reacționează ONG-urile acestea de luptă împotriva corupției, nimic, tăcere.

Tăcere de ce? Pentru că e afacerea PNL-ului și a multor Consilii Județene, acolo sunt niște interese. Eu, care cunosc bine istoria afacerilor de corupție din România și mai ales a celor post-decembriste, pot să spun că sunt trei noutăți în această afacere. Una este caracterul de crimă organizată la nivelul întregii țări, deci nu două Consilii, nu un Consiliu, nu o primărie, deci mai multe, toate s-au dus la firma din Prahova. A doua caracteristică este faptul că pentru afacerea de corupție se invocă nevoia elevilor de a călători modern, ca și afacerile cu tablete din pandemie, deci începe să apară acum invocarea nu a patriei, a modernității, a europenismului, dar, în felul ăsta este o afacere. Și a treia caracteristică este faptul că corupția nu are miros. Orice posibilitate de a jefui nu este ocolită, asta în timp ce noi trebuie să strângem cureaua. Noi strângem cureaua și ăia o lărgesc, ăștia gen firma PNL-istă din Prahova”, spune publicistul.

