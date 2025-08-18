Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00. Trump s-a întors din Alaska victorios: A obținut de la Putin ca America să garanteze securitatea Ucrainei!

Ruxandra Radulescu
18 aug. 2025, 11:35, Pastila lui Cristoiu
Jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a comentat rezultatul summit-ului bilateral dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, în contextul în care, luni, 18 august, are loc o nouă întâlnire între președintele american și omologul său ucrainean la Casa Albă, pe tema negocierilor de pace din Ucraina. 

„Trump s-a întors din Alaska victorios: A obținut de la Putin ca America să garanteze securitatea Ucrainei!”, a precizat Ion Cristoiu.

„Astăzi, în Biroul Oval are loc întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, având drept principal subiect încetarea războiului din Ucraina și alcătuirea unui tratat de pace. Programul anunțat arată că formula pentru care toți ne pregăteam să o vedem, și anume Donald Trump și Zelenski și pe margini liderii europeni, mătușica Meloni, mamaia Ursula, un moment pe care îl pregăteau liderii europeni, arătând cât de proști și cât de proaste sunt.

Însă probabil că dumneavoastră vă întrebați ce rost are această convocare a lui Zelenski la Washington, câtă vreme ați citit pe site-urile românești și pe la televiziuni că întâlnirea din Alaskă a fost un eșec pentru Donald Tramp, că a fost tras pe sfoară, că s-a întors de acolo cu buza umflată și că s-a întors de acolo convins de Vladimir Putin.

Asta pentru că dumneavoastră citiți presa română și consumați presa română. Pierdeți timpul! Stimați compatrioți, la în Alaska, din Alaska, Donald Trump s-a întors cu un mare succes și anume l-a convins pe Vladimir Putin să accepte în cadrul tratatului de pace garanții solide de securitate din partea Americii și ale unor state europene.

În discursul lui, Vladimir Putin a spus că își dă seama și recunoaște că Ucraina are nevoie de garanții de securitate și Donald Trump a vorbit de un acord, dar care încă nu-i oficializat. Așadar, Zelenski a fost convocat pentru a i se transmite această schimbare uriașă a Rusiei.

Asta a și făcut ca Donald Trump să renunțe la realizarea unui armistițiu, să treacă la tratat de pace. De ce? De un an și ceva, liderii europeni Zelenski invocă împotriva unei păci, o absența unor garanții de securitate pentru Ucraina și pentru Europa.

Deci spun așa, domnule, se face pace, dar, cine garantează că Rusia peste o săptămână, două, un an, nu pornește cucerește  Kievul, și Lituania și ajunge și la Berlin.”, a comentat jurnalistul Ion Cristoiu.

