Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00. Cerșind să fie băgată în seamă la negocierile dintre SUA și Rusia, Europa recunoaște că-i fata-n casă a Americii

Ion Cristoiu a făcut o scurtă analiză a situației internaționale actuale, în contextul summit-ului bilateral dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus, Vladimir Putin.

„Cerșind să fie băgată în seamă la negocierile dintre SUA și Rusia, Europa recunoaște că-i fata-n casă a Americii”, a precizat Ion Cristoiu. „Vineri, 15 august, va avea loc o întâlnire, un summit între doi șefi de stat președintele Americi, Donald Trump și Vladimir Putin, președintele Rusiei. Locul ales de cei doi este în Alaska. Cei doi au discutat și o agendă de fapt, de probleme existente între cele două state.

Întâmplător aceste două țări sunt printre cele mai puternice din lume Rusia din punct de vedere militar, America, militar și economic. La fel de bine putea să fie o întâlnire între președintele României și președintele Bulgariei, la Mamaia sau la Balcic. Era clar că momentul când are loc o întâlnire între doi șefi de stat, discută problemele în existente.

Din nenorocire, toată lumea discută despre dosarul ucrainean. Nu este unul dintre dosare. Din punct de vedere al dreptului internațional nu e nicio încălcare. Pentru că se discută în cadrul acestei întâlniri, în cadrul acestei agende, implicarea Americii în război. Pentru că America, după februarie 2022, prin administrația Biden, a devenit parte a războiului dus de Ucraina și de Occident cu Rusia. Deci, hai să zicem, s-a făcut o coaliție între liderii europeni, între statele mari state europene și America și această coaliție se războiește cu Federația Rusă prin sancțiuni, prin ajutor, prin ajutorul dat Ucrainei pe un teritoriu al Ucrainei. În aceste condiții, din punct de vedere al dreptului internațional, Ucraina poate și are dreptul să facă gălăgie dacă cele două state fac presiuni după ce au stabilit ele în ce constă pacea.”, a transmis Ion Cristoiu.