Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00. Cerșind să fie băgată în seamă la negocierile dintre SUA și Rusia, Europa recunoaște că-i fata-n casă a Americii

Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00. Cerșind să fie băgată în seamă la negocierile dintre SUA și Rusia, Europa recunoaște că-i fata-n casă a Americii

Ruxandra Radulescu
12 aug. 2025, 14:54, Pastila lui Cristoiu
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00. Cerșind să fie băgată în seamă la negocierile dintre SUA și Rusia, Europa recunoaște că-i fata-n casă a Americii

Ion Cristoiu a făcut o scurtă analiză a situației internaționale actuale, în contextul summit-ului bilateral dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus, Vladimir Putin.

„Cerșind să fie băgată în seamă la negocierile dintre SUA și Rusia, Europa recunoaște că-i fata-n casă a Americii”, a precizat Ion Cristoiu.

„Vineri, 15 august, va avea loc o întâlnire, un summit între doi șefi de stat președintele Americi, Donald Trump și Vladimir Putin, președintele Rusiei. Locul ales de cei doi este în Alaska. Cei doi au discutat și o agendă de fapt, de probleme existente între cele două state.

Întâmplător aceste două țări sunt printre cele mai puternice din lume Rusia din punct de vedere militar, America, militar și economic. La fel de bine putea să fie o întâlnire între președintele României și președintele Bulgariei, la Mamaia sau la Balcic. Era clar că momentul când are loc o întâlnire între doi șefi de stat, discută problemele în existente.

Din nenorocire, toată lumea discută despre dosarul ucrainean. Nu este unul dintre dosare. Din punct de vedere al dreptului internațional nu e nicio încălcare. Pentru că se discută în cadrul acestei întâlniri, în cadrul acestei agende, implicarea Americii în război. Pentru că America, după februarie 2022, prin administrația Biden, a devenit parte a războiului dus de Ucraina și de Occident cu Rusia. Deci, hai să zicem, s-a făcut o coaliție între liderii europeni, între statele mari state europene și America și această coaliție se războiește cu Federația Rusă prin sancțiuni, prin ajutor, prin ajutorul dat Ucrainei pe un teritoriu al Ucrainei. În aceste condiții, din punct de vedere al dreptului internațional, Ucraina poate și are dreptul să facă gălăgie dacă cele două state fac presiuni după ce au stabilit ele în ce constă pacea.”, a transmis Ion Cristoiu.

Citește și

POLITICĂ Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00: „Mai sunt câteva zile până la întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin”
11:09
Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00: „Mai sunt câteva zile până la întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin”
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Trump nu-l va invita pe Zelenski la spectacolul planetar din Alaska, unde nu e loc decât de o singură vedetă
21:21
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Trump nu-l va invita pe Zelenski la spectacolul planetar din Alaska, unde nu e loc decât de o singură vedetă
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: „PSD rămâne la guvernare, dar nu merge la ședințele Coaliției. Nu divorțează, dar nu mai fac sex”
14:29
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: „PSD rămâne la guvernare, dar nu merge la ședințele Coaliției. Nu divorțează, dar nu mai fac sex”
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: „Planul USR de cucerire bolșevică a PUTERII: MAE angajează 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat”
10:38, 11 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: „Planul USR de cucerire bolșevică a PUTERII: MAE angajează 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat”
OPINIE Pastila lui Cristoiu: Președintele Nicușor Dan nu s-a dus la Broșteni, în schimb a fost în Republica Moldova, într-o vizită privată
17:46, 10 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu: Președintele Nicușor Dan nu s-a dus la Broșteni, în schimb a fost în Republica Moldova, într-o vizită privată
OPINIE Pastila lui Cristoiu: Cu cinci zile înainte de întâlnirea din Alaska, liderii occidentali pledează pentru continuarea Războiului din Ucraina!
11:39, 10 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu: Cu cinci zile înainte de întâlnirea din Alaska, liderii occidentali pledează pentru continuarea Războiului din Ucraina!
Mediafax
Ciolacu: Inflația a explodat la 7,8% – Guvernul trebuie să ia măsuri urgent
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Ce s-a întâmplat cu copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă după ce a fost bătută cu sălbăticie
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
2025: Dotări obligatorii în mașină, ca să eviți amenzi și puncte penalizare
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu NU s-a retras! Vrea să revină la putere. Ce plan are
Evz.ro
Haos în viața amoroasă a Simonei Halep. A apărut un milionar căsătorit în peisaj
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip, reacție furibundă după un gest sfidător: "Ai vrut să te duci în casa fetelor. Ce să faci tu acolo?". Cum se apară Dorobanțu: "De ce ai zis? Cred că mă duc acasă"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Păunii pot emite lasere din penele cozii, au descoperit oamenii de știință
BREAKING NEWS Grupul G4Media.ro este achiziționat de Titluri Quality: se formează cel mai mare conglomerat de presă digitală din România
16:10
Grupul G4Media.ro este achiziționat de Titluri Quality: se formează cel mai mare conglomerat de presă digitală din România
SPORT Victor Angelescu a atacat FCSB, după Adunarea Generală a LPF: „Un singur club este ajutat”
16:09
Victor Angelescu a atacat FCSB, după Adunarea Generală a LPF: „Un singur club este ajutat”
POLITICĂ Marius Budăi, IMPOZITAREA progresivă, colacul de salvare al românilor: „Venituri la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan”
16:09
Marius Budăi, IMPOZITAREA progresivă, colacul de salvare al românilor: „Venituri la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan”
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce îi cer liderii Uniunii Europene lui Donald TRUMP înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin
15:57
Ce îi cer liderii Uniunii Europene lui Donald TRUMP înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin
ACTUALITATE Motivul pentru care sunt prezenți jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. „Nu trebuie să vă speriați!”
15:48
Motivul pentru care sunt prezenți jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. „Nu trebuie să vă speriați!”
JUSTIȚIE Membru al clanului Fabian, inculpat în CRIMA de Padina, ar fi înscenat o afacere cu arme pentru reducerea pedepsei. Mascații au descins în forță
15:45
Membru al clanului Fabian, inculpat în CRIMA de Padina, ar fi înscenat o afacere cu arme pentru reducerea pedepsei. Mascații au descins în forță