Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » O diversiune de compromitere a Suveranismului autentic: „Nicușor Dan – suveranist”

O diversiune de compromitere a Suveranismului autentic: „Nicușor Dan – suveranist”

31 aug. 2025, 11:32, Pastila lui Cristoiu
Publicistul Ion Cristoiu

În pastila sa de astăzi, publicistul Ion Cristoiu vorbește de o diversiune de compromitere a Suveranismului autentic: „Nicușor Dan – suveranist”.

«G4 Media face parte din trustul Gândul, deși eu nu sunt angajat al trustului patronat de Radu Budeanu, sunt doar colaborator, cum am fost, cum voi fi toată viața, la diferite trusturi, televiziuni, site-uri. Îi pot numi, însă, pe Dan Tapalagă, Cristian Pantazi și, mai nou, Petru Clej, care sunt în conducerea lui G4 Media, colegii noștri de tust. Nu spun… nici cu simpatie, nici cu antipatie. Constat. (…) Domniile lor au pornit o campanie intitulată „Derapajele suveraniste ale lui președintelui Nicușor Dan”. Campaniile duse de presa TFL-istă (Tinerii Frumoși și Liberi-n.r.), între care la loc de frunte se numără G4Media, sunt campanii neobolșevice. Adică ele denunță, nu constată, nu analizează… Nu întâmplător le-am zis celor trei „nepoțeii lui Silviu Brucan”, deoarece – în anii ’50 – Silviu Brucan, la (ziarul-n.r.) Scânteia, nu scria editoriale, comentarii, ci acte de acuzare, denunțuri și care erau și acte de acuzare, urmând ca cei denunțați să fie trimiși la stuf, în Deltă.. sau la Gherla, la Sighet. Asta este presa activistă, de baricadă, care-i plăcea foarte mult lui Lenin și evident și lui Stalin.

(…) Și Nicușor Dan este acuzat de derapaje suveraniste, plecând de la unele fapte pe care eu nu le consider derapaje suveraniste. De exemplu, se face mare caz de faptul că el a fost la chilia lui Arsenie Boca. Eu nu cred că a fost cu intenții și nici n-a știut prima dată că merge la chilie. (…) Eu cred că el voia să se ducă, nu știu, la o chilie progresistă și a nimerit la Arsenie Boca. Prin raportare la ce înseamnă suveranism și cel care întruchipează în România suveranismul este Călin Georgescu. O spun, repet, constatând, nu sunt nici suveranist, nici anti-suveranist. Sunt un constatator, agent constatator. El este Călin Georgescu. Și suveranismul se exprimă categoric, indiscutabil, în politica externă a României. Ce politică externă voia pentru România Călin Georgescu puteți vedea în celebrul, legendarul, interviu pe care mi l-a acordat în la sfârșitul lui ianuarie 2025. Esența politicii externe de tip severanist este minima independență a României în raport cu marile puteri. Adică România, fără a fi isterică, fără a ieși din Uniune, rămânând în alianța această occidentală, trebuie să ducă o politică care să țină cont de interesele naționale.

Deci, duce Nicușor Dan politică de externe de interes național? Cu el, care face cuplu cu Oana Țoiu (ministrul de Externe al României-n.r.), ne-a dat dovadă până acum de suveranism în politică externă? Nu! Este cea mai slugarnică politică externă, post-decembristă, dusă de un președinte. Hai să fim serioși… el nu este președintele României, ci doar un în înalt funcționar al Ministerul Afacerilor de Externe al Franței. Tot ceea ce face el, fără nuanțe, este îndeplinirea unor înalte indicații primite de la minister, nici măcar de la președinția Franței. Și atunci… de ce duce campanie G4Media pe tema asta? Păi este o diversiune, pe de-o parte pentru a-l vopsi un pic suveranist – ca să aibă acces la Trump – și pe de altă parte pentru o compromitemișcarea suveranistă. Că dacă și Nicușor Dan e suveranist, românii nu vor mai înțelege nimic. Deci este o diversiune denunțarea lui Nicușor Dan pentru suveranism», spune Ion Cristoiu.

