CSM îl reclamă pe senatorul USR Cristian Ghinea la Inspecția Judiciară, după ultimul derapaj la adresa procurorilor. Ce a spus artizanul PNRR

Consiliul Superior al Magistraturii cere Inspecției Judiciare să verifice dacă declarațiile și limbajul folosite de Cristian Ghinea au afectat independența justiției sau principiul european al separației puterilor în stat. Secția pentru procurori din CSM transmite că a luat cunoștință de noi ’’alegaţii ale unui parlamentar” care a făcut „calomnii și imprecații la adresa procurorilor DIICOT. Reacția CSM vine după ce, ieri, Ghinea i-a jignit pe anchetatorii care s-au ocupat de dosarul azilelor groazei, numindu-i „procurori pesedişti jegoşi”.

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CSM: Cristian Ghinea, derapaje de limbaj, de cele mai multe ori suburban

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un comunicat în care sancționează modul în care senatorul USR a ales să se exprime și să folosească cuvinte jignitoare la adresa procurorilor secției.

„Având în vedere recidiva în derapajele de limbaj, de cele mai multe ori suburban, nespecifice elitei politice din care dorește să facă parte, ale senatorului Ghinea Cristian la adresa unor procurori cu funcții de conducere, Secţia pentru procurori reafirmă următoarele:

1. Regulile democrației presupun în mod obligatoriu libertatea de exprimare, atât timp cât aceasta nu afectează dreptul la demnitate sau reputația altor persoane. Membrii CSM sunt aleși în aceste funcții de un electorat format din cvasimajoritatea procurorilor din România. De aceea, modul lipsit de orice normă de civilizaţie în care Ghinea Cristian atacă membrii Secției pentru procurori este de natură să jignească întreg corpul procurorilor din România.

Inspecția Judiciară verifică dacă spusele lui Ghinea au afectat independența Justiției

2. Secția pentru procurori, conform rolului său legal, va solicita Inspecției Judiciare să verifice dacă, prin afirmațiile făcute și prin limbajul adoptat, parlamentarul Ghinea a afectat independența justiției sau principiul european asumat de autoritățile statului român “checks and balances”.

3. Funcțiile de demnitate publică presupun limitări și asumări. În consecință, la fel ca toți ceilalți cetățeni români, și parlamentarul USR va trebui să își asume răspunderea pentru toate acțiunile și afirmațiile cu potențial delictual, în conformitate cu legea”, a transmis CSM.

Reacția CSM vine la o zi după ce fostul ministru USR al Proiectelor Europene a distribuit pe Facebook o postare a lui Viorel Pașca, proprietarul azilelor ilegale din Bihor, în care a folosit cuvinte vulgare la adresa procurorilor DIICOT care anchetează cazul, numindu-i „procurori pesedişti jegoşi”, AICI.

Ghinea nu este la primul derapaj verbal. El l-a jignit pe Marius Voineag, adjunctul Parchetului General și fost șef DNA, și l-a atacat în termeni duri pe președintele Nicușor Dan.

Senatorul USR, Cristian Ghinea, a coordonat elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României în 2021, când era ministrul USR al Proiectelor Europene.