Victor Ponta se amuză pe seama USR-iștilor după decizia CCR și îi recomandă lui Nicușor Dan să scape de toți „virușii” din jurul său

Din anturajul „oficial” al lui Nicușor Dan au dispărut, treptat, tot mai mulți membri USR. Într-o postare publicată pe Facebook, fostul premier Victor Ponta a prezentat o fotografie cu Nicușor Dan, înconjurat de membrii primei variante a Guvernului Bolojan, în care funcția de vicepremier era ocupată de controversatul afacerist Dragoș Atanasiu. Pe rând, apropiații președintelui au fost înlăturați din funcții, trecuți la stadiul de intermimari sau, cum este cazul primarului Fritz, la categoria „incompatibili”.

„Când > Nicușor de toți >, poate că, în sfârșit, se apucă si de condus România”, a transmis Victor Ponta pe Facebook.

Dragoș Atanasiu, lipsit de experiență politică, a căzut primul. Deși nu este afiliat politic, acesta a fost unul dintre apropiații președintelui și ai miniștrilor USR. La o lună după învestirea Guvernului Bolojan, vicepremierul Atanasiu a demisionat, în urma scandalului de corupție care îl viza. Atanasiu mărturiesea, într-o conferință de presă, că „a dat șpagă de supraviețuire”.

Lista USR-iștilor căzuți „la datorie”

După lovitura de imagine dată de Anastasiu guvernului „salvator” al lui Ilie Bolojan, a început decăderea USR-iștilor din anturajul președintelui. Primul „căzut” a fost ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a demisionat în urma controverselor legate de diploma sa de licență. Moșteanu declarase anterior, într-un CV depus la Tarom, că ar fi absolvit Universitatea Athenaeum, însă instituția a negat afirmațiile sale și a transmis că Moșteanu nu a fost student acolo. Acesta a încercat să justifice contradicțiile din CV-ul său, pe motiv că ar fi fost vorba de „o greșeală făcută în viteză”. Acesta a dat de înțeles că ar fi încurcat Universitatea Athenaeum cu Universitatea Bioterra, de unde a obținut și o diplomă. Însă „studiile” fostului ministru se complică și mai mult. Deși examenul de licență a fost promovat în 2018, diploma de la Bioterra a fost eliberată abia în 2018. Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de Ministru al Apărări după 5 luni de mandat și la doar două zile de la semnarea cu statul francez a unui contract de 625 milioane euro pentru sisteme antiaeriene MISTRAL.

Luni, CCR a dat undă verde „înlăturării” lui Dominic Fritz din funcția de edil al Timișoarei, pentru existența unui conflict de interese cu funcția ocupată. Amendamentul din Legea ANI, care îl vizează pe Dominic Fritz, a fost declarat constituțional de judecătorii de la CCR. Potrivit legii, acesta ar urma să fie obligat să demisioneze din funcția de primar.

Radu Miruță și Oana Țoiu au căzut odată cu Guvernul Bolojan, însă rămân în funcție ca interimari. Aparatul administrativ condus de Ilie Bolojan intră în istoria România cu cel mai lung mandat interimar, care, la data redactării articolului, însumează 105 zile, după ce a fost demis prin moțiune de cenzură la data de 5 mai.