Ilie Bolojan și-a scos colegii din Guvern și din administrația locală Oradea, la o cafea, în centrul orașului. Cine l-a însoțit pe premier

Premierul Ilie Bolojan a fost surprins într-un moment rar de destindere, într-o cafenea din centrul orașului Oradea, alături de câțiva dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi din Guvern și din administrația locală.

Îmbrăcați lejer, liderii par prinși într-o discuție concentrată, dar lipsită de tensiunea obișnuită a ședințelor oficiale. La aceeași masă cu premierul se află primarul Oradei, Florin Birta, șeful cancelariei, Mihai Jurca, city-managerul orașului, Sebastian Lascu, dar și directorul OTL, Adrian Revnic, cunoscut ca un strateg vechi al PNL Bihor.

Din imagini, atmosfera pare cât se poate de normală. Ilie Bolojan și Florin Birta discută față în față, aplecați peste masă, în timp ce restul grupului stă relaxat, printre cafele și telefoane.

Într-un alt cadru, grupul apare complet. Mihai Jurca, șeful Cancelariei, e cu ochii în telefon, Adrian Revnic stă în picioare și discută cu Sebastian Lascu și Florin Birta, ca într-o discuție între prieteni, departe de tensiunile obișnuite.

