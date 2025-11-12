Ionuț Moșteanu laudă Strategia de Apărare a lui Nicușor Dan, ce permite implicarea Serviciilor Secrete în documentarea faptelor penale

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării, a comentat Strategia Națională de Apărare, propusă de președintele Nicușor Dan, care permite implicarea Serviciilor Secrete în documentarea faptelor de corupție. Moșteanu a precizat că, în contextul actual, „România are nevoie de un stat puternic cu instituții care cooperează”.

Ministrul Ionuț Moșteanu a declarat despre Strategia de Apărare, prezentată de președintele Nicușor Dan, că este „centrată pe cetățean”, dar și pe solidaritatea cu aliații NATO și Uniunea Europeană.

„Președintele Nicușor Dan a pus în dezbatere publică noua Strategie Națională de Apărare.

Este o strategie centrată pe cetățean, pe nevoia de siguranță, dar și pe modernizarea statului român.

Conceptul central este cel de independență solidară – independență în deciziile care privesc interesele României, solidaritate cu aliații și partenerii noștri din NATO și Uniunea Europeană”, a transmis Ionuț Moșteanu.

Strategia de Apărare, discutată în CSAT pe 26 noiembrie

„Într-un context geopolitic afectat de războiul din Ucraina și amenințarea Rusiei, de propagandă, competiție pe resurse și tensiuni în creștere, România are nevoie de un stat puternic, cu instituții care cooperează, care știm că se bazează pe date.

Administrația trebuie să țină pasul cu societatea – cu energia, educația și maturitatea pe care oamenii le-au câștigat”, a adăugat Moșteanu. „Strategia Națională de Apărare identifică și mai multe oportunități: dezvoltarea industriei de apărare, valorificarea diplomației economice, implicarea românilor din diaspora în modernizarea statului.

Strategia va rămâne în dezbatere publică în următoarele săptămâni, pentru ca oricine dorește să poată contribui. Pe 24 noiembrie va fi discutată în CSAT, iar pe 26 noiembrie va fi prezentată în Parlament.

România are nevoie de o strategie clară, realistă și curajoasă.

O strategie care vorbește despre siguranță, dar și despre încrederea în propriile forțe”, a precizat Ionuț Moșteanu.

Noua Strategie de Apărare a lui Nicușor Dan, un pericol pentru independența justiției din România

Decizia lui Nicușor Dan de a implica, din nou, Serviciile Secrete Române în actul de justiție, aduce aminte de epoca lui Nicolae Ceaușescu, când, în 1972, Departamentul Securității Statului a fost împărțit în șase divizii. A șasea divizie se ocupa de cercetările penale.

În perioada mandatului președintelui Traian Băsescu, practic a fost reînviată secția urmărire penală a serviciilor, prin „binomul SRI-DNA”, la cârma căruia ar fi fost Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi.