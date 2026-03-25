Mirabela Grădinaru s-a întâlnit la Washington cu preşedintele “American Councils for International Education”. Ce au discutat

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, s-a întâlnit la Washington cu Lisa Choate, preşedintele “American Councils for International Education”. Organizația pe care o reprezintă derulează în relația cu statul român programe de schimb educațional (FLEX și FLEX Abroad). Lisa Choate menționase că România reprezintă „unul dintre cei mai importanţi aliaţi ai Americii în Europa”.

De altfel, organizația respectivă derulează și o serie de inițiative de dezvoltare profesională pentru sectorul public / privat. Întânirea a avut loc în cursul zilei de marți, 24 martie 2026.

România reprezintă „unul dintre cei mai importanți aliați ai Americii în Europa”, susține Lisa Choate

Lisa Choate a menționat importanța relației cu România, în acest program.

„România este unul dintre cei mai importanţi aliaţi ai Americii în Europa, iar oamenii care vor defini viitorul acestei alianţe sunt astăzi la liceu.

Programul FLEX investeşte în aceşti viitori lideri – diplomaţi, ofiţeri militari şi factori de decizie care vor hotărî chestiuni esenţiale pentru securitatea americană. Decizia României de a cofinanţa acest program este un semnal pentru Washington că Bucureştiul tratează cu seriozitate această investiţie, iar American Councils este mândră să fie partenerul de implementare, ajutând la construirea acestui viitor încă de astăzi.

Am fost la fel de încurajaţi de conversaţia de astăzi despre direcţiile noastre viitoare – şi aşteptăm cu nerăbdare să explorăm noi domenii de colaborare în problemele care contează cel mai mult pentru ambele ţări”, a declarat Lisa Choate, conform americancouncils.org.

Ce a spus Mirabela Grădinaru la reuniunea de la Washington

La finalul acestei reuniuni, partenera de viață a lui Nicușor Dan a urmărit o simulare dinamică de diplomaţie internaţională. Simularea a fost susținută de peste o sută de elevi de liceu.

„Parteneriatul României cu Statele Unite nu este retoric – este construit pe încredere, iar încrederea este construită pe oameni. Fiecare absolvent FLEX care ajunge să activeze în guvern, în armată sau în viaţa publică poartă cu sine cunoştinţe despre America care nu pot fi învăţate dintr-un manual. Acesta este un atu strategic pentru ambele ţări, iar co-investiţia României în acest program reflectă exact această convingere.

Nu doar finanţăm un schimb de experienţă, investim în viitorul alianţei. Sunt recunoscătoare American Councils pentru dedicarea şi profesionalismul cu care au construit şi susţinut acest program în România şi am fost încurajată astăzi de deschiderea lor de a lucra alături de noi la provocările care contează cel mai mult pentru familiile de români în prezent, inclusiv protejarea tinerilor noştri de pericolele dependenţei de tehnologie. Această conversaţie este abia a început”, a spus Mirabela Grădinaru.

În cadrul reuniunii au fost prezenți, de altfel, Carter Johnson (directorul de strategie la American Councils for International Education), Valerie Frank (directorul senior al FLEX), Andrei Muraru (ambasadorul României la Washington), Remus Pricopie (rector) și Diana Punga şi Ana-Maria Geană (consilieri prezidențiali).

