Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan a convocat CSAT la ora 12 pentru a stabili persoanele care “au dreptul” să doboare obiecte zburătoare

Nicușor Dan a convocat CSAT la ora 12 pentru a stabili persoanele care “au dreptul” să doboare obiecte zburătoare

25 sept. 2025, 08:02, Știri politice
Nicușor Dan a convocat CSAT la ora 12 pentru a stabili persoanele care “au dreptul” să doboare obiecte zburătoare

Președintele României Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, urmând ca acesta să se reunească joi, la ora 12, la Palatul Cotroceni. Principalul subiect al reuniunii CSAT va fi securitatea spațiului aerian național.

Pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a cerinţelor tehnice generale ale echipamentelor şi sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecţie, transmite Administrația Prezidențială.

Pe agenda întâlnirii se mai află subiectul stabilirii persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor operațiuni de eliminare a aeronavelor şi a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional şi procedura de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spaţiului aerian naţional.

Vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale în cadrul reuniunii.

Sursa Foto: Administrația Prezidențială

Autorul recomandă:

Citește și

EXTERNE Trump cere o anchetă pentru presupusul „triplu sabotaj” împotriva sa de la ONU: „Nu unu, nu două, ci trei evenimente foarte SINISTRE!”
09:49
Trump cere o anchetă pentru presupusul „triplu sabotaj” împotriva sa de la ONU: „Nu unu, nu două, ci trei evenimente foarte SINISTRE!”
EXTERNE La cererea lui Trump, fostul director FBI care a anchetat interferențele RUSIEI în alegerile din SUA din 2016 ar putea fi pus sub acuzare
09:03
La cererea lui Trump, fostul director FBI care a anchetat interferențele RUSIEI în alegerile din SUA din 2016 ar putea fi pus sub acuzare
EXTERNE Înconjurat de mascați și cu cartea-n mână: Fugarul Vladimir Plahotniuc se întoarce la Chișinău
08:22
Înconjurat de mascați și cu cartea-n mână: Fugarul Vladimir Plahotniuc se întoarce la Chișinău
POLITICĂ Sorin Grindeanu îl felicită pe ministrul Alexandru Nazare: A reușit să-i convingă pe oficialii de la Bruxelles să accepte un DEFICIT de 8,4%
23:32
Sorin Grindeanu îl felicită pe ministrul Alexandru Nazare: A reușit să-i convingă pe oficialii de la Bruxelles să accepte un DEFICIT de 8,4%
SĂNĂTATE SCHIMBARE majoră în spitale, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: Managerii, obligați să publice rapoarte cu activitatea instituției
22:56
SCHIMBARE majoră în spitale, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: Managerii, obligați să publice rapoarte cu activitatea instituției
POLITICĂ Grindeanu consideră că România trebuie să doboare dronele care încalcă spațiul aerian: „Sunt de acord cu Trump”
22:04
Grindeanu consideră că România trebuie să doboare dronele care încalcă spațiul aerian: „Sunt de acord cu Trump”
Mediafax
CSAT decide astăzi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor sau dronelor care pătrund în spațiul aerian al României
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Vedeta PRO TV, în DOLIU! Și-a pierdut și tatăl, la doar 4 luni și jumătate după ce mama lui s-a stins din viață 😢
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Claudia Cardinale, dincolo de mitul frumuseții. Povestea dureroasă: violul care i-a schimbat viața. 10 lucruri surprinzătoare
Mediafax
De la 10.000 la peste 150.000 €. Cum s-a schimbat piața imobiliară în ultimii 25 de ani (VIDEO)
Click
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Ce se întâmplă doctore
Vedeta care se luptă cu boala lyme! A ajuns la capătul puterilor. Imagini de pe patul de spital
observatornews.ro
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Geanina, o româncă de 25 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Mesajul disperat transmis de fratele tinerei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată dăm ceasurile cu o oră înapoi. Ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Codul Muncii, reformat. Program flexibil, concedii planificate și sporuri la alegere
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Igor Cuciuc, mesaj în lacrimi de la mormântul fiicei sale! Nimic nu se compară cu durerea unui părinte care și-a pierdut propriul copil
RadioImpuls
Moarte suspecta la vârful elitei ruse! Un milionar căsătorit cu „Regina Lumii” a fost găsit mort în toaleta consulatului armean din Sankt Petersburg
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Șeful OpenAI anunță „cea mai importantă infrastructură construită vreodată pentru Inteligența Artificială”
VIDEO Austeritatea s-a încheiat. PSD va impune Coaliției ceea ce știe el să facă: Să dea, fără a se gândi că n-are de unde
09:44
Austeritatea s-a încheiat. PSD va impune Coaliției ceea ce știe el să facă: Să dea, fără a se gândi că n-are de unde
ACTUALITATE Un VORTEX polar lovește România. Urmează ploi torențiale, vijelii și lapovită. Temperaturile scad brusc cu 10 grade Celsius
09:41
Un VORTEX polar lovește România. Urmează ploi torențiale, vijelii și lapovită. Temperaturile scad brusc cu 10 grade Celsius
EXTERNE Lee Jae-Myung s-a întâlnit cu Scott Bessent la New York/ COREEA DE SUD și SUA depun eforturi pentru stabilirea unui acord comercial benefic
09:35
Lee Jae-Myung s-a întâlnit cu Scott Bessent la New York/ COREEA DE SUD și SUA depun eforturi pentru stabilirea unui acord comercial benefic
ACTUALITATE Adrian Severin: „Doar o echipă de oină ar fi putut doborâ DRONA rusească”
09:26
Adrian Severin: „Doar o echipă de oină ar fi putut doborâ DRONA rusească”
ACTUALITATE Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă după o supradoză de DROGURI. A primit un diagnostic cumplit
09:25
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă după o supradoză de DROGURI. A primit un diagnostic cumplit
HOROSCOP Zodia care se bucură de protecția divină din partea unui „ÎNGER PĂZITOR” pe tot parcursul vieții și este guvernată de un număr norocos
09:19
Zodia care se bucură de protecția divină din partea unui „ÎNGER PĂZITOR” pe tot parcursul vieții și este guvernată de un număr norocos