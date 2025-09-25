Nicușor Dan a convocat CSAT la ora 12 pentru a stabili persoanele care “au dreptul” să doboare obiecte zburătoare

Președintele României Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, urmând ca acesta să se reunească joi, la ora 12, la Palatul Cotroceni. Principalul subiect al reuniunii CSAT va fi securitatea spațiului aerian național.

Pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a cerinţelor tehnice generale ale echipamentelor şi sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecţie, transmite Administrația Prezidențială.

Pe agenda întâlnirii se mai află subiectul stabilirii persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor operațiuni de eliminare a aeronavelor şi a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional şi procedura de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spaţiului aerian naţional.

Vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale în cadrul reuniunii.

Sursa Foto: Administrația Prezidențială

