Ion Cristoiu: Pentru a-l lăuda pe Ilie Bolojan limba PSD-istului Constantin Toma de la Buzău a folosit autostrada A7

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat faptul că „pentru a-l lăuda pe Ilie Bolojan limba PSD-istului Constantin Toma de la Buzău a folosit autostrada A7”.

„Campania PSD de răsturnare a lui Ilie Bolojan duduie din toate încheieturile. Au loc aceste întâlniri regionale. Ultima a fost cea de la București, care, teoretic, ar fi o consultare a conducerii PSD cu activul PSD, dacă sau nu să rămână la guvernare cu Ilie Bolojan premier. Practic, nu e vorba de nicio consultare. Practic, e vorba de niște meetinguri anti Bolojan. În presa apropiată de PSD se lansează multe mesaje și cu declarațiile lui Sorin Grindeanu, cu relatările de la aceste întâlniri, se constituie într-o campanie având scop constrângerea morală și chiar și politică a lui Ilie Bolojan de a demisiona. Sau, altă variantă, constrângerea PNL de a renunța la Bolojan, pentru a rămâne în această coaliție pro-europeană”, a spus Ion Cristoiu.

„Nu există democrație internă”

„Ar fi fost de așteptat ca în acest uriaș partid, care este PSD, să apară și voci care să spună și să fie cultivate inclusiv de presa pro-PSD, pentru că e vorba de vocile dintr-un partid care să aibă îndoieli în legătură cu această campanie sau cu ipoteza debarcării lui Ilie Bolojan. N-am întâlnit. Până acum, nu cred că voi întâlni. Nu mă miră, deoarece PSD, ca toate partidele postdecembriste, este o imitație a PCR. Nu există democrație internă. Asta asta este, însă, o chestiune. Dar să zicem comportamentul sau poziția adoptată de un domn PSD-ist, Constantin Toma, primarul Buzăului. Este un PSD-ist din tată-n fiu. A făcut avere, a făcut carieră politică prin PSD. (…) Am înregistrat o declarație a domniei sale, halucinantă, care m-a convins încă o dată că acești politicieni sunt niște lighioane”, a continuat publicistul.

„Domnul Constantin Toma are un conflict cu conducerea actuală a PSD și nu e de acord cu campania de debarcare a lui Ilie Bolojan. Frumos. Am și zis să aplaudăm. Eu pot să aplaud, iată o voce critică în acest ocean de voci care aprobă. Se punea spune că, totuși, nu e nevoie acum de o criză. Că, totuși, până la urmă, această coaliție pro-europeană a asigura țării stabilitate. Nu. Constantin Toma este politruc. Și, politruc fiind, a învățat această chestie tipic românească că atunci când vorbești despre șef, trebuie să-l lingi.

(…) A ajuns senator PSD pentru că partidul acela era condus de Ion Iliescu. (…) Eu am spus că domnul Toma a întins o limbă către posteriorul lui Ilie Bolojan din Palatul Victoria și a avut un mare avantaj, pentru că prin construirea Autostrăzii A7… a luat-o pe A7, pe A3 și a ajuns mult mai repede decât ar fi luat-o ca pe vremuri, pe DN2, unde au și accidente și limba se putea rupe pe parcurs”, a mai spus publicistul.

