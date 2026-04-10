Societatea Timișoara a lansat vineri, 10 aprilie, un apel public adresat președintelui Nicușor Dan și partidelor din coaliția de guvernare. Organizația le solicită acestora să își exprime clar sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, pe fondul tensiunilor politice recente.

Societatea Timișoara i-a cerut lui Nicușor Dan să îl sprijine pe Ilie Bolojan în tensiunile cu PSD. De asemenea, Societatea Timișoara precizează că îl susține pe Ilie Bolojan, considerând că prezența acestuia în fruntea Guvernului este „esențială pentru menținerea direcției corecte de dezvoltare a statului român”. În plus, organizația subliniază că premierul ar trebui să beneficieze în continuare de încrederea necesară pentru a duce mai departe reformele începute și parcursul pro-european.

„Cerem partidelor din actuala coaliție și Președintelui României să dea dovadă de responsabilitate în aceste momente grele și să-i acorde în continuare încredere premierului Ilie Bolojan pentru a continua direcția pro-europeană și reformele începute”, se precizează în comunicatul semnat de Consiliul de conducere al Societății Timișoara.

Apelul vine într-un moment marcat de incertitudini privind sprijinul politic de care dispune șeful Guvernului. Președintele Nicușor Dan a evitat, în ultima perioadă, să ofere un răspuns concret legat de susținerea sa pentru Ilie Bolojan.

Recomandările autorului:

