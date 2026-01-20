ADMINISTRAȚIE Lia Olguţa Vasilescu strigă de la Craiova: „Nu mai faceți comparație! La Oradea e și distribuția și producția la Primărie”
16:22
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” decizia președintelui Nicușor Dan de a nu merge la Forumul Economic Mondial de la Davos.
Toată aceastăchestiune legată de politică exrenă, nu putem fugu de ele.
„Trebuia să fim la Davos. A fost o greșeală. M-aș fi așteptat să meargă la Davos. Să se ia o decizie. Am înțeles că s-a trimis o propunere de către administrația Trump către România să facem parte din Consiliul pentru Pace.
Aici nu stăm să ne gândim: „cine este furnizorul de securitate pentru România”. Sunt Statele Unite ale America. Nu este cu semne de întrebare. Este răspicat „Da” „, a afirmat Sorin Grindeanu.
