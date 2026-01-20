Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu condamnă neparticiparea lui Nicușor Dan la Forumul Mondial: „Trebuia să fim la Davos”

Sorin Grindeanu condamnă neparticiparea lui Nicușor Dan la Forumul Mondial: „Trebuia să fim la Davos”

Ruxandra Radulescu
20 ian. 2026, 15:44, Știri politice

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” decizia președintelui Nicușor Dan de a nu merge la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Toată aceastăchestiune legată de politică exrenă, nu putem fugu de ele.

„Trebuia să fim la Davos. A fost o greșeală. M-aș fi așteptat să meargă la Davos. Să se ia o decizie. Am înțeles că s-a trimis o propunere de către administrația Trump către România să facem parte din Consiliul pentru Pace.

Aici nu stăm să ne gândim: „cine este furnizorul de securitate pentru România”. Sunt Statele Unite ale America. Nu este cu semne de întrebare. Este răspicat „Da” „, a afirmat Sorin Grindeanu.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ADMINISTRAȚIE Lia Olguţa Vasilescu strigă de la Craiova: „Nu mai faceți comparație! La Oradea e și distribuția și producția la Primărie”
16:22
Lia Olguţa Vasilescu strigă de la Craiova: „Nu mai faceți comparație! La Oradea e și distribuția și producția la Primărie”
VIDEO Sorin Grindeanu atrage atenția asupra marii probleme a României, în plan extern: „Trebuie să facem orice ca parteneriatul cu SUA să se întărească”
16:03
Sorin Grindeanu atrage atenția asupra marii probleme a României, în plan extern: „Trebuie să facem orice ca parteneriatul cu SUA să se întărească”
NEWS ALERT Ilie Bolojan insistă pe tăierile din Educație. La întâlnirea cu rectorii, premierul le-a spus că „trebuie să facem economii”
15:48
Ilie Bolojan insistă pe tăierile din Educație. La întâlnirea cu rectorii, premierul le-a spus că „trebuie să facem economii”
OPINIE CTP îl pulverizează pe preşedinte: „Ridicol și umilitor este curluntrismul practicat de Nicușor Dan. Un preşedinte Aghiasmă”
15:42
CTP îl pulverizează pe preşedinte: „Ridicol și umilitor este curluntrismul practicat de Nicușor Dan. Un preşedinte Aghiasmă”
DECIZIE Grindeanu spune despre măsurile PSD de relansare economică: „Mă aștept ca nimeni din Guvern să nu se laude”
15:08
Grindeanu spune despre măsurile PSD de relansare economică: „Mă aștept ca nimeni din Guvern să nu se laude”
CONTROVERSĂ Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
14:22
Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Cum influențează florile transmiterea virusurilor la albine?
CONTROVERSĂ 58 de țări au fost invitate de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. 6 state NATO și UE îl refuză pe liderul SUA, înainte de Davos
16:38
58 de țări au fost invitate de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. 6 state NATO și UE îl refuză pe liderul SUA, înainte de Davos
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 21 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
16:29
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 21 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
EXCLUSIV Sorin Grindeanu anunță creșterea pensiilor în 2026
16:28
Sorin Grindeanu anunță creșterea pensiilor în 2026
ACTUALITATE Sfaturile neurologilor pentru tratarea durerilor de cap. Ce ajută în cazul migrenelor, medicamentele, suplimentele alimentare, o cola sau un piercing?
16:28
Sfaturile neurologilor pentru tratarea durerilor de cap. Ce ajută în cazul migrenelor, medicamentele, suplimentele alimentare, o cola sau un piercing?
HOROSCOP Zodia stigmatizată de rune pe final de ianuarie 2026. Mihai Voropchievici: „Capul sus, nu vă descurajați”
16:15
Zodia stigmatizată de rune pe final de ianuarie 2026. Mihai Voropchievici: „Capul sus, nu vă descurajați”
VIDEO Cum ar putea arăta drumul de la Podul Ciurel către ieșirea din București. „Cel mai scump viraj la stânga” a costat 240 de milioane de lei
16:09
Cum ar putea arăta drumul de la Podul Ciurel către ieșirea din București. „Cel mai scump viraj la stânga” a costat 240 de milioane de lei

Cele mai noi

Trimite acest link pe