Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” decizia președintelui Nicușor Dan de a nu merge la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Toată aceastăchestiune legată de politică exrenă, nu putem fugu de ele.

„Trebuia să fim la Davos. A fost o greșeală. M-aș fi așteptat să meargă la Davos. Să se ia o decizie. Am înțeles că s-a trimis o propunere de către administrația Trump către România să facem parte din Consiliul pentru Pace. Aici nu stăm să ne gândim: „cine este furnizorul de securitate pentru România”. Sunt Statele Unite ale America. Nu este cu semne de întrebare. Este răspicat „Da” „, a afirmat Sorin Grindeanu.

Recomandarea autorului: