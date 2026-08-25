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Deputatul Valeriu Munteanu (AUR) atenționează că Maia Sandu confundă România cu USR. „Relația dintre București și Chișinău nu poate deveni afacerea unui singur partid”

Deputatul Valeriu Munteanu (AUR) atenționează că Maia Sandu confundă România cu USR.
Valeriu Munteanu, deputat AUR
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Deputatul Valeriu Munteanu, din partea AUR, atrage atenția asupra faptului că numirea USR-istului Claudiu Năsui în fruntea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, chiar în ziua în care președintele Maia Sandu i-a acordat cetățenia Republicii Moldova, nu mai poate fi privită ca un fapt izolat, ci reprezintă deja un tipar.

Numirea mai multor foști și actuali politicieni USR în funcții importante la Chișinău ridică întrebări cu privire la apropierea politică tot mai evidentă dintre PAS și USR. Deputatul afirmă că nu contestă competențele profesionale ale celor nominalizați, însă consideră problematic faptul că selecțiile politice se îndreaptă în mod repetat către aceeași zonă politică.

„Anca Dragu, fost senator USR, a ajuns guvernator al Băncii Naționale a Republicii Moldova, Ramona Strugariu, fost europarlamentar ales pe listele USR-PLUS, a ajuns la conducerea Institutului Național al Justiției, iar acum un deputat USR în funcție este chemat să conducă unul dintre cele mai importante ministere de la Chișinău.

Nu contest dreptul Republicii Moldova de a atrage profesioniști din România și nici competențele individuale ale celor nominalizați. Problema este alta: de ce, dintre toate familiile politice și dintre miile de specialiști români, selecția politică a puterii de la Chișinău ajunge, din nou și din nou, în aceeași zonă politică?

USR este un partid cu o doctrină sexo-marxistă, cu 8% în sondaje, aflat în competiție democratică directă cu PSD, PNL, AUR și celelalte formațiuni parlamentare și extraparlamentare. USR nu reprezintă România și nici nu deține monopolul asupra competenței românești.

Sunt român basarabean și cunosc prea bine particularitățile politicii tumultuoase din Republica Moldova. Diplomații străini, când sunt trimiși la post la Chișinău, sunt instruiți în felul următor: «Tot ce vezi și tot ce auzi la Chișinău nu este neapărat și adevărat». Dincolo de declarațiile solemne despre relația specială a Republicii Moldova cu România trebuie să privim, așadar, la fapte. Iar faptele ilustrează o apropiere politică preferențială între PAS și USR”, a transmis deputatul Valeriu Munteanu.

USR și PAS, protagoniștii unui amor politic

Relația dintre România și Republica Moldova nu trebuie construită pe simpatii politice sau pe legături între PAS și USR. Implicarea Maiei Sandu și a PAS în politica electorală românească, urmată de numirea succesivă a unor persoane asociate aceleiași sfere politice, riscă să transforme o relație strategică între două state într-o relație dependentă de afinități de partid. Republica Moldova are nevoie de sprijinul întregii Românii, iar relația dintre București și Chișinău trebuie să fie una solidă, nu una bazată pe preferințe politice.

„Această situație este cu atât mai problematică după implicarea publică reprobabilă a doamnei Maia Sandu și a PAS în politica electorală din România. Președintele Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că relația cu Bucureștiul nu se construiește prin simpatii și antipatii pentru un candidat sau pentru un partid și nici prin importarea succesivă a oamenilor din aceeași zonă politică.

România nu este USR. Bucureștiul nu este USR. Iar relația dintre România și Republica Moldova nu poate deveni o anexă a relației PAS-USR.

Ca președinte al Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, îmi doresc o relație strategică sinceră, solidă și predictibilă între cele două state românești. Tocmai de aceea spun răspicat: Maia Sandu și PAS riscă să consume capitalul uriaș de încredere de care Republica Moldova are nevoie la București, transformând o relație națională într-una de partid.

Republica Moldova are nevoie de întreaga Românie, nu doar de prietenii politici ai PAS”, a declarat deputatul AUR Valeriu Munteanu.

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