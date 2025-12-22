🚨 RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. „Discuții productive și constructive”

12:11

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a declarat că discuțiile deșfăsurate în weekend în Florida au fost „productive și constructive”, în timp ce oficialii din SUA, Europa și Ucraina au lucrat pentru a-și alinia pozițiile. Președintele Donald Trump insistă pentru o încheiere rapidă a conflictului care durează de aproape patru ani, însă Rusia vrea să păstreze teritoriile ucrainene pe care le-a ocupat.

Discuțiile purtate în ultimele trei zile în Florida între oficiali americani, europeni și ucraineni, în scopul încheierii războiului Rusiei în Ucraina, au fost productive și s-au concentrat pe alinierea pozițiilor, a declarat duminică trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord privind încheierea cât mai curând posibil a conflictului vechi de aproape patru ani, însă Rusia dorește să păstreze teritoriile ucrainene pe care le-a cucerit, iar Kievul a refuzat să cedeze teren.

După întâlnirea de sâmbătă cu trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin , Kirill Dmitriev, Witkoff și consilierul lui Trump , Jared Kushner, s-au întâlnit duminică cu oficiali din Ucraina și Europa, iar apoi separat cu delegația ucraineană, condusă de înaltul oficial Rustem Umerov.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Witkoff a numit discuțiile de duminică „productive și constructive” și s-a concentrat pe o „abordare strategică comună între Ucraina, Statele Unite și Europa ”.