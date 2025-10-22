Prima pagină » Social » Adoptat de Guvern. Trotinetele electrice vor avea asigurare obligatorie RCA

Adoptat de Guvern. Trotinetele electrice vor avea asigurare obligatorie RCA

22 oct. 2025, 13:51, Social
Adoptat de Guvern. Trotinetele electrice vor avea asigurare obligatorie RCA

Plenul Camerei Deputaților a adoptat astăzi proiectul legii RCA. Trotinetele electrice, bicicletele electrice dar și alte vehicule similare, care nu sunt înamtriculate sau înregistrate, vor fi obligate să aibe asigurare. Vehiculele cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h sau cele care au o greutate mai mare de 25 kg și o viteză maximă din fabrică mai mare de 14 km/h, intră sub obligația de asigurare. 

Noua lege vine ca răspuns la creșetrea numărului de accidente, dar și a numărului mare de utilizatori a acestor vehicule în mediul urban. Astfel, deputații au votat astăzi proiectul de lege care prevede că vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii trotinetele electrice, bicicletele electrice, dar și alte vehicule similare. Proiectul merge la promulgare după ce a fost adoptat cu 276 de voturi pentru și o abținere.

„Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staţionează în mod obişnuit în România încheie şi menţine în valabilitate o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia.”, se arată în proiectul de lege.

Ce trotinete electrice vor avea nevoie de asigurare RCA

Nu toate trotinetele sau bicicletele electrice vor fi supuse noilor reglementări. Doar cele care au o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h sau cele care au o masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h trebuie să aibă obligatoriu asigurare. De asemenea, noul proiect de lege stabilește și limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA. Astfel, pentru prejudiciile materiale, limita de despăgubire va fi de maxim 6.434.740 de lei, în timp ce pentru vătămările corporale sau decese, limita de despăgubire se ridică la un nivel de 31.926.210 lei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

NEWS ALERT Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul se adâncește
14:36
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul se adâncește
INEDIT Bărbat din Turcia, obligat de judecători să plătească PENSIE ALIMENTARĂ pisicilor fostei soții. Câți bani trebuie să dea
12:59
Bărbat din Turcia, obligat de judecători să plătească PENSIE ALIMENTARĂ pisicilor fostei soții. Câți bani trebuie să dea
EVENIMENT Deshumare în dosarul „Pantelimon”. Medicii sunt acuzați de omor. Ce caută procurorii? Avocat: „Este una dintre cele mai intruzive măsuri”
12:02
Deshumare în dosarul „Pantelimon”. Medicii sunt acuzați de omor. Ce caută procurorii? Avocat: „Este una dintre cele mai intruzive măsuri”
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Digi24
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. Reacția Kremlinului
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră
Digi24
Doru Octavian Dumitru, internat de urgență la spital. Spectacole anulate
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
Teatrul românesc este în doliu! A murit unul dintre cei mai mari scenografi români
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Evz.ro
Filmul românesc care apare în cinematografe de Halloween. Este filmat cu telefonul
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
DEZVĂLUIREA care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată! David Pușcaș: "De ce nu recunoști? Se vede că ești îndrăgostit de mine. Ești obsedat!". Cine e persoana vizată de fiul adoptiv al Luminiței Anghel: "Vreau să spun public că..."
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Megastructuri de vânătoare recent descoperite sugerează că societățile dinaintea Epocii Bronzului erau mai sofisticate decât se credea anterior
POLITICĂ Cu cine merge Nicușor Dan la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Imagini din avion
14:58
Cu cine merge Nicușor Dan la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Imagini din avion
EXTERNE Ce strategie a aplicat o familie cu cinci copii atunci când vor să facă economii: „Săptămâni fără cheltuieli”
14:50
Ce strategie a aplicat o familie cu cinci copii atunci când vor să facă economii: „Săptămâni fără cheltuieli”
DEZVĂLUIRI Dezvăluire: Liberalii l-ar fi trimis pe agentul fake SRI ca să supravegheze din Marea Britanie alegerile prezidențiale din România din 2019
14:47
Dezvăluire: Liberalii l-ar fi trimis pe agentul fake SRI ca să supravegheze din Marea Britanie alegerile prezidențiale din România din 2019
EXTERNE Dublă lovitură în Franța. În timp ce hoții jefuiau Luvru, alți tâlhari prădau un celebru muzeu: 2000 de monede, vechi de secole, au dispărut
14:37
Dublă lovitură în Franța. În timp ce hoții jefuiau Luvru, alți tâlhari prădau un celebru muzeu: 2000 de monede, vechi de secole, au dispărut
EXTERNE Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia și a fugit instant
14:27
Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia și a fugit instant
EXTERNE Ce pericol mortal se ascunde în spatele unor imagini virale de pe o plajă. „Pare zăpadă, dar miroase chimic”
14:08
Ce pericol mortal se ascunde în spatele unor imagini virale de pe o plajă. „Pare zăpadă, dar miroase chimic”
Gândul publică scrisoarea disperată a unui primar către premierul Bolojan. Mii de oameni au rămas fără încălzire în prag de iarnă. La fel și spitalul orașului. Toate apelurile edilului din Brad, județul Hunedoara, au rămas fără ecou la București: „E o necesitate urgentă, nu mai suportă amânare”
EXCLUSIV Gândul publică scrisoarea disperată a unui primar către premierul Bolojan. Mii de oameni au rămas fără încălzire în prag de iarnă. La fel și spitalul orașului. Toate apelurile edilului din Brad, județul Hunedoara, au rămas fără ecou la București: „E o necesitate urgentă, nu mai suportă amânare”
EXTERNE Ungaria continuă pregătirile pentru întâlnirea dintre Putin și Trump. Decizia CPI privind arestarea liderului rus nu va fi pusă în aplicare
Ungaria continuă pregătirile pentru întâlnirea dintre Putin și Trump. Decizia CPI privind arestarea liderului rus nu va fi pusă în aplicare
SĂNĂTATE E oficial. Nicușor Dan a promulgat legea prin care toate secțiile ATI vor fi obligate să monteze sisteme de supraveghere video
E oficial. Nicușor Dan a promulgat legea prin care toate secțiile ATI vor fi obligate să monteze sisteme de supraveghere video
AGRICULTURĂ „Mă doare doar să privesc”. Motivul incredibil pentru care un fermier din CALIFORNIA a fost nevoit să arunce toată recolta, 25 de tone de struguri
„Mă doare doar să privesc”. Motivul incredibil pentru care un fermier din CALIFORNIA a fost nevoit să arunce toată recolta, 25 de tone de struguri
ULTIMA ORĂ În caz de conflict, Moşteanu nu-şi poate apăra familia. Ministrul Apărării a fentat armata cu facultatea
În caz de conflict, Moşteanu nu-şi poate apăra familia. Ministrul Apărării a fentat armata cu facultatea