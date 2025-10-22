Plenul Camerei Deputaților a adoptat astăzi proiectul legii RCA. Trotinetele electrice, bicicletele electrice dar și alte vehicule similare, care nu sunt înamtriculate sau înregistrate, vor fi obligate să aibe asigurare. Vehiculele cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h sau cele care au o greutate mai mare de 25 kg și o viteză maximă din fabrică mai mare de 14 km/h, intră sub obligația de asigurare.

Noua lege vine ca răspuns la creșetrea numărului de accidente, dar și a numărului mare de utilizatori a acestor vehicule în mediul urban. Astfel, deputații au votat astăzi proiectul de lege care prevede că vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii trotinetele electrice, bicicletele electrice, dar și alte vehicule similare. Proiectul merge la promulgare după ce a fost adoptat cu 276 de voturi pentru și o abținere.

„Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staţionează în mod obişnuit în România încheie şi menţine în valabilitate o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia.”, se arată în proiectul de lege.

Ce trotinete electrice vor avea nevoie de asigurare RCA

Nu toate trotinetele sau bicicletele electrice vor fi supuse noilor reglementări. Doar cele care au o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h sau cele care au o masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h trebuie să aibă obligatoriu asigurare. De asemenea, noul proiect de lege stabilește și limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA. Astfel, pentru prejudiciile materiale, limita de despăgubire va fi de maxim 6.434.740 de lei, în timp ce pentru vătămările corporale sau decese, limita de despăgubire se ridică la un nivel de 31.926.210 lei.

