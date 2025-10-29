Alimentul ieftin care ajută în diete. Nutriționiștii îl compară cu medicamentul miraculos Ozempic

Alimentul ieftin, recomandat de nutriționiști în curele de slăbit, acesta are efecte similare medicamentului minune Ozempic. Este vorba despre semințele de chia care, dacă sunt consumat zilnic, acționează ca un burete în stomac, dilatându-se.

Experții în nutriție pun în evidență modul în care semințele de chia, consumate zilnic, dau rezultate spectaculoase în dietele de slăbit. Alimentul ieftin, accesibil pentru majoritatea oamenilor ajută foarte mult la pierderea în greutate.

Dr. Hillary Lin, nutriționist în New York, susține că semințele de chia cresc nivelul hormonului GLP-1 din organism. Este același hormon pe care îl imită medicamentele precum Ozempic.

Alimentul ieftin care ajută în dietele de slăbire

Chia este o plantă din familia mentei care produce semințe negre și albe, fiind considerate una dintre cele mai vechi surse de hrană din lume. Era consumată de azteci și de mayași încă din anul 3500 î. Hr. Semințele sunt recoltate prin tăierea plantelor mature și sunt uscate.

Semințele de chia sunt bogate în fibre solubile, care pot reține de 10 până la 12 ori greutatea lor în apă. Când sunt înmuiate în lichid sau în tractul digestiv, fibrele se umflă și formează un strat vâscos, asemănător unui gel, în jurul semințelor. Digestia este încetinită, iar absorbția nutrienților ajută la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp. Totodată este stimulată eliberarea hormonilor GLP-1, care contribuie la controlul glicemiei.

„Acționează ca un burete – se dilată în stomac și încetinesc digestia. Preferata mea este budinca de chia, fără prea multe adaosuri – doar lapte de nuci și semințe de chia, lăsate la înmuiat cel puțin două ore (înmuierea este esențială!)”, a explicat dr. Hillary Lin.

Cum pot fi consumate semințele de chia

Semințele de chia, alimentul ieftin care face minuni în dietele de slăbit are mai multe întrebuințări. Lizzie Streit, dieteticiană din Minneapolis, recomandă combinarea lor cu fulgi de ovăz integrali, mere și nuci. Această combinație stimulează secreția de GLP-1. Semințele de chia sunt extrem de versatile și ușor de folosit, având o mulțime de întrebuințări:

presărate peste iaurt, terci de ovăz sau salate,

adăugate în smoothie-uri pentru un plus de fibre și nutrienți,

integrate în produse de patiserie (brioșe, pâine),

amestecate în apă sau suc pentru o băutură cu chia.

Când sunt înmuiate, formează un gel folosit adesea pentru îngroșarea budincilor sau înlocuirea ouălor în rețetele culinare vegane.

Recomandările autorului: