Toamna se face resimțită cu temperaturi mai scăzute decât în mod normal, mulți bucureșteni întrebându-se pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifer. Însă, unii locuitori ai Capitalei mai au de așteptat.

Astfel, Termoenergetica anunţă lucrări de remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală. Măsura afectează locuitorii din aproximativ 250 de blocuri.

Zone cheie ale Capitalei, inclusiv Bulevardul Averescu sau Șoseaua Titulescu, sunt afectate de lucrări

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti anunţă, luni, că în următoarele zile se vor face lucrări de remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală. Potrivit sursei citate, intervenţiile au durate diferite de realizare, corespunzător complexității fiecărei lucrări. Astfel, sunt afectaţi locuitorii din aproximativ 250 de blocuri.

Potrivit informării CMTEB, lucrările se vor efectua astfel:

1. Reţeaua termică primară – conductă Dn 200mm, pe Strada Smaranda Brăescu, racordul punctului termic „6 Aviaţiei”din Sectorul 1. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către un punct termic (20 de blocuri şi imobile) din 20 octombrie, ora 08:00, până în 21 octombrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, porţiunea de reţea având 38 de ani de funcţionare.

2. Reţeaua termică primară – conductă Dn 150mm, pe Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu, racordul punctului termic „Nicolae Racotă” din Sectorul 1. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către un punct termic (23 de blocuri şi imobile), din 22 octombrie, ora 08:00, până în 23 octombrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1976, această porţiune de reţea având 49 de ani de funcţionare.

Se sistează căldura în mai multe cartiere

3. Reţeaua termică primară – conductă Dn 150mm, pe Şoseaua Nicolae Titulescu, racordul punctului termic „2 Victoriei” din Sectorul 1. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către un punct termic (4 blocuri şi imobile), din 22 octombrie, ora 08:00, până în 23 octombrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1980, această porţiune de reţea având 45 de ani de funcţionare.

4. Reţeaua termică primară – conductă Dn 200mm, în zona Străzii Radovanu, racordul punctului termic „3 Fundeni” din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 18 blocuri, din 20 octombrie, ora 09:00, până în 24 octombrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei în această zonă este 1979, această porţiune de reţea având peste 45 de ani de funcţionare.

5. Reţeaua termică primară – conductă Dn 200mm, în zona Aleea Hobiţa, racordul punctului termic „17 + 4 Pantelimon” din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 8 blocuri, din 20 octombrie, ora 09:00, până în 22 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei în această zonă este 1978, această porţiune de reţea având peste 45 de ani de funcţionare.

Conductele au un grad de uzură avansată

6. Reţeaua termică primară – conductă Dn 200mm, în zona Străzii Slt. Cristescu Dima, racordul punctului termic „19 Pantelimon” din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 18 blocuri, din 22 octombrie, ora 09:00, până în 24 octombrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei în această zonă este 1978, această porţiune de reţea având peste 45 de ani de funcţionare.

7. Reţeaua termică primară – conductă Dn 500mm, în zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru, Calea Văcăreşti din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 6 puncte termice (129 de blocuri şi 2 agenţi economici), din 20 octombrie până în 23 octombrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992. Această porţiune de reţea are 33 de ani de funcţionare.

8. Reţeaua termică primară – conductă Dn 200mm, în zona Şoseaua Alexandriei, racordul punctului termic „8 Alexandria”, Sectorul 5. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către un punct termic (10 blocuri), din 20 octombrie până în 22 octombrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1979, această porţiune de reţea având aproape 46 de ani de funcţionare.

Multe conducte sunt din anii 70

9. Reţeaua termică primară – conductă Dn 500mm, în intersecţia Bulevardului 1 Mai cu strada Braşov din Sector 6. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic fără a afecta niciun consumator. Perioada activităţii va fi din 21 octombrie, ora 09:00, până în 23 octombrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei corespunzătoare racordului menţionat este 1970. Această porţiune de reţea are aproape 55 de ani de funcţionare.

10. Reţeaua termică primară – conductă Dn 200mm, la intersecţia străzilor Valea lui Mihai cu Valea Călugărească, racordul punctului termic „3/7” din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii în căminul de aerisire a conductei de tur (Dn 50 mm). Se impune sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către un punct termic (20 de blocuri). Perioada activităţii va fi în 23 octombrie, între orele 09:00 – 22:00. Anul de punere în funcţiune a conductei corespunzătoare racordului menţionat este 1998. Această porţiune de reţea are aproape 27 de ani de funcţionare.

Finalizarea lucrărilor s-ar putea prelungi

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie sunt în teren şi vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operaţiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zonele afectate.

Termoenergetica reaminteşte că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Așa se MOARE într-un oraș bolnav. Blocurile vechi, precum cel care a explodat în Rahova, sunt BOMBE cu ceas. Rețeta unei TRAGEDII anunțate: instalații de gaze prost montate, debranșări de la un sistem putred, proceduri superficiale de la Distrigaz. Totul suprapus peste inconștiență și peste clasicul „merge și așa”

Pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifere în 2025, în București și în celelalte orașe din România