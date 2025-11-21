Ministrul Educației dă asigurări că educația scapă de pachetul 3 de austeritate. „Premierul a spus explicit acest lucru”

Ministrul Educației, Daniel David, îi liniștește pe profesori. Oficialul a declarat că pachetul 3 de reforme nu va afecta și domeniul educației. Potrivit oficialului, măsurile de corecție bugetară au fost deja cuprinse în primul pachet de măsuri fiscale.

Parlamentul a adoptat marți, 18 noiembrie, forma finală a pachetului fiscal inițiat de Guvernul Bolojan, după eliminarea articolelor declarate neconstituționale.

Ministrul David crede că meritul îi aparține

Noile măsuri vor intra în vigoare etapizat, iar principalele creșteri de taxe se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2026. Însă, apreciază Daniel David, faptul că educația este exclusă din pachetul 3 arată că oficialii din acest domeniu și-au făcut treaba.

„Excepția care vine pe latura educației nu este un privilegiu, nu este ceva extraordinar, ci pur și simplu o recunoaștere a faptului că noi ne-am făcut treaba, am înțeles situația în care se află țara, am luat măsurile necesare. Din acest moment, în educație, noi trebuie să ne stabilizăm și după aceea să creștem și mă bucur că premierul a spus explicit acest lucru”, a afirmat Daniel David, vineri, la postul B1 TV.

Măsurile de austeritate ar viza mai ales mediul universitar

Ministrul a precizat și zona sensibilă care vine din mediul universitar, unde ar putea urma reduceri de personal, deși Daniel David susține că în realitate există un deficit de cadre: „Premierul a vorbit de preuniversitar, fiindcă acolo au fost măsurile luate în primul rând. Noi am luat măsuri și în zona universitară. Sunt discuții însă și pe componenta universitară, dar și acolo liniile roșii sunt aceleași. Noi avem deficit de personal, nu avem de unde să gândim că am putea face reduceri de oameni în zona universitară sau în zona cercetării”.

„Noi nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut în pachetul 1”, a completat ministrul Educației.

În aceeași intervenție, David a punctat că interzicerea cumulului pensie-salariu în educație nu poate fi realizată, întrucât ar încălca legea care reglementează acest domeniu.

