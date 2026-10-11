Primăria Sibiu are în față o mare dilemă, după ce a pus în funcțiune un nou sistem inteligent de semaforizare, care avea ca obiectiv fluidizarea traficului în zona centrală a orașului. Sistemul a fost oprit la doar două ore de la pornire, deoarece se formaseră cozi kilometrice.

Luni, 6 octombrie, la ora 10.00, sibienii aflați la volan în zona centrală a orașului au remarcat că, în două dintre marile sensuri giratorii ale orașului circulația era dirijată de semafoare. În foarte scurt timp, la intrarea în aceste sensuri, atât pe marile bulevarde, cât și pe străzile secundare, s-au format cozi care au crescut treptat, relatează profit.ro.

Contract de 5.2 milioane de lei cu bani din PNRR

După circa două ore, în care traficul devenise un coșmar, poliția rutieră a cerut Primăriei Sibiu și centrului de supraveghere a traficului să oprească semafoarele. Totul a început acum mai bine de un an, când Asocierea Swarco Traffic Romania & Global Tech Xper a câștigat licitația organizată de Primăria Sibiu pentru instalarea unui sistem inteligent de monitorizare și dirijare a traficului. Suma totală a contractului s-a ridicat la 5,2 milioane de lei, bani proveniți majoritar din PNRR.

Mai precis, asocierea avea ca obligație instalarea de semafoare în marile intersecții, conectate la o rețea de senzori, și a unui centru de control și comandă.

Lucrările au demarat în luna mai 2025, semafoarele începând să fie instalate în septembrie 2025. Timp de aproape un an, sistemul a funcționat cu lumini galben intermitent, începând să colecteze date din trafic. După 1 an, pe 6 octombrie 2026, a fost aleasă ziua cea mare, de pornire a semafoarelor, când șoferii din Sibiu se întrebau de ce au fost cumpărate semafoare care se aprind doar galben intermitent.

Foarte multe voci au criticat ideea de instalare de semafoare în sensuri giratorii, cu argumentul suprapunerii nefericite a două sisteme complet diferite de dirijare a traficului.

„Înainte de activarea sistemului au fost analizate datele înregistrate de senzorii de trafic din teren: numărul de mașini, direcțiile de deplasare și intensitatea fluxurilor de trafic. În baza acestor informații au fost configurați parametrii sistemului și au fost realizate simulări”, a explicat Primăria Sibiu.

Cum se apără Primăria Sibiu

Pe de altă parte, Poliția Sibiu a acordat un aviz condiționat de instalare a acestui sistem. În ziua deschiderii a anunțat că va supraveghea traficul fără să intervină, pentru a nu perturba senzorii și algoritmii. Totuși, nimic nu a funcționat așa cum fusese prevăzut. Primăria Sibiu susține că sistemul nu a funcționat din cauza șoferilor care s-au încadrat greșit.

Din această cauză, a decis să recalibreze toată instalația, dar numai după ce se vor fi refăcut marcajele de pe străzi. Mai multe marcaje cu linie întreruptă vor fi transformate în linie continuă, astfel încât șoferii să nu mai poată schimba benzile în giratoriu. Cel mai important este că Primăria Sibiu nu renunță la sistemul pentru care a plătit circa 1 milion de euro. Peste doar o săptămână, tehnicienii și inginerii companiei care a instalat sistemul vor să facă un nou test de trafic, cu noile marcaje.

„Primăria Sibiu, Poliția Rutieră și firma Swarco vor analiza imaginile și datele înregistrate în timpul testului pentru a vedea exact unde s-au format ambuteiajele, ce fluxuri s-au blocat și ce trebuie modificat. În urma acestei analize vor fi stabilite modificările necesare privind: timpii și modul de funcționare a semafoarelor; marcajele rutiere din intersecții și din apropierea acestora; indicatoarele rutiere; organizarea circulației la intrarea/ieșirea de pe strada C. Noica; modul în care sunt coordonate fluxurile de trafic între intersecții”, a anunțat Primăria Sibiu.

Șoferii, prinși în lupta semafoarelor inteligente

Însă ce a urmat a declanșat o puternică controversă în rândul sibienilor și al șoferilor care au intrat în disputa semafoarelor inteligente. Este eficient să semaforizezi un sens giratoriu, care are ca scop exact fluidizarea traficului sau o astfel de măsură are fix un efect contrar, de blocare a traficului? Ca știință a mobilității rutiere, documentația existentă arată că sunt două tipuri de semaforizări folosite în marile orașe în sensurile giratorii, pentru a controla fluxurile.

Prima variantă este cea mai puțin intruzivă și are ca scop „dozarea traficului”, respectiv eliminarea fluxurilor dominante care împiedică vehiculele care ajung în giratoriu de pe străzile mai puțin circulate. Semafoarele se instalează înainte de sens, la o distanță rezonabilă, pentru a opri temporar fluxul dominant. Sensul giratoriu continuă să funcționeze natural, după regula specifică giratoriilor, a priorității de stânga.

A doua variantă este cea a semaforizării complete a sensului giratoriu, în care semaforul controlează atât intrările în sens, cât și circulația din interior. Acest sistem este folosit, de regulă, pentru intersecțiile foarte mari, cu giratorii având diametre care permit fragmentarea micilor intersecții create în interiorul sensului.

„Spațiile disponibile între punctele de oprire sunt esențiale”, se arată în „Ghidul pentru Giratorii Semnalizate” publicat de autoritățile pentru transport din Australia. Coordonarea trebuie să fie foarte precisă pentru a nu genera blocaje.

Marile probleme într-o intersecție de tip giratoriu semaforizată

Ce poate merge defectuos într-o astfel de intersecție de tip giratoriu semaforizată, conform ghidurilor rutiere internaționale: