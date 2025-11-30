Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Bogdan Rath, selecționerul echipei naționale de polo pe apă a României: „Trebuie să rămânem în elită”

Gala Mari Sportivi ProSport 2025. Bogdan Rath, selecționerul echipei naționale de polo pe apă a României, a fost prezent la gală, acolo unde a precizat că anul 2025 „trebuie să fie unul bun pentru polo pe apă”. De altfel, România are șansa să se califice la Campionatul Mondial, după Campionatul European în ianuarie 2026.

Bogdan Ruth ocupă de 3 ani poziția de selecționer al echipei naționale de polo pe apă a României. Invitat în cadrul galei organizate de ProSport, selecționerul s-a arătat optimist în privința viitorului acestui sport, spunând că are încredere în tinerii poloiști români.

„Eu cred că pot duce chiar două cicluri olimpice”

„Anul 2025 trebuie să fie unul bun pentru polo pe apă. Trebuie să urmăm ceea ce s-a întâmplat în ultimii trei ani, să stăm în elita în care suntem. Ne-am calificat la Europene, Mondiale, Cupa Mondială, Olimpiadă… singura echipă, trebuie să o zic, chiar cu părere de rău, dar trebuie să urmăm această cale neapărat. Pentru anul viitor avem Campionatul European în ianuarie, care ne oferă o calificare ulterioară la Campionatul Mondial.

Mai departe mă opresc. De acolo, începe iar discursul despre Olimpiadă. Ne putem baza pe tinerii poloiști foarte mult, pentru că deja nucleul care a format echipa olimpică este foarte tânăr. Eu cred că pot duce chiar două cicluri olimpice”, a declarat Bogdan Rath, la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

România s-a clasat pe locul 10 la Campionatul Mondial de polo pe apă, după 11 ani de absență.

