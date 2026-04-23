Brumă, ploi, ninsori și cod portocaliu de vânt. Unde vor fi cele mai scăzute temperaturi din țară. ANM, noi informații pentru Gândul

Până astăzi, la ora 23:00, este valabil un cod portocaliu emis de meteorologii Administrației Naționale de Meteorlogie (ANM). Codul vizează intensificări puternice ale vântului.

„În județele Botoșani, Iași, precum și în zona joasă a județului Suceava temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70…90 km/h. Intensificări puternice ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali, de Curbură și în Munții Apuseni, la altitudini de peste 1600 m, cu rafale de 90…130 km/h”, precizează meteorologii ANM.

ANM: „Pe parcursul zilei de astăzi sunt de interes intensificările de vânt”

În exclusivitate pentru Gândul, Diana Giurgiu – meteorologul de serviciu al ANM – a transmis ultimele informații despre starea vremii.

Până în data de 24 aprilie, la ora 10:00, este valabilă și o informare meteorologică – precipitații mixte la munte, în estul și sudul Transilvaniei, predominant ninsori la altitudini de peste 1400 m, intensificări ale vântului, vreme rece și brumă.

Totodată, pe parcursul zilei de astăzi, „în Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei și Dobrogea, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h, iar în cea mai mare parte a zonei montane de 70…90 km/h”, anunță ANM.

„Pe parcursul zilei de astăzi sunt de interes intensificările de vânt. Acestea vor fi prezente în toate regiunile. Vor fi rafale, în general, de 40-50 km/h, iar pentru zona de munte și regiunile nordice, estice și în centru, local de peste 55-60km/h.

Avem în vigoare un cod galben, valabil până în prima parte a nopții, pentru Moldova, Transilvania, Maramureș, Sudul Palatului, sud-vestul Olteniei, în nord-estul Munteniei și Dobrogea”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.

„Precipitații mixte”

Diana Giurgiu a făcut referire și la codul portocaliu care se află în vigoare.

„Este de interes, totodată, acest cod portocaliu valabil până în orele serii. Sunt vizate județele Botoșani, Iași, precum și în zona joasă a județului Suceava.

Vorbim tot despre intensificări, dar puternice, ale vântului, cu viteza la rafală de 70-90 km/h.

Pentru Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și Munții Apuseni, la peste 1.600 m altitudine, așteptăm rafale de 90-130 km/h.

Precipitațiile își vor face apariția doar izolat, în partea de nord a teritoriului și în zona de munte.

Pentru zonele joase de relief vorbim despre ploi. Pentru zona de munte, mai ales pentru zona înaltă, vorbim despre precipitații mixte.

În noaptea ce urmează, pentru regiunile intracarpatice și pentru zona deluroasă, temperaturile vor fi în jurul a 0 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile Carpaților Orientali – spre -3°. Așteptăm să se producă brumă”, a mai transmis, pentru Gândul, Diana Giurgiu, meteorologul de serviciu al ANM..

RECOMANDAREA AUTORULUI: