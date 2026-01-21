Prima pagină » Știri » CTP dezvăluie o „profeție” din 1996: „Îndobitocirea Americii este evidentă”

Cristian Lisandru
21 ian. 2026, 11:37, Știri
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu dezvăluie pe pagina sa de Facebook o „profeție” făcută în anul 1996 de astronomul și astrofizicianul Carl Sagan, cel care care a adus o mare contribuție la promovarea și popularizarea științei.

Carl Sagan a fost un pionier al exobiologiei și fondator al programului de căutare a inteligenței în Univers și, cu puțin timp înainte de a muri – 20 decembrie 1996 –  a scris că „îndobitocirea Americii este evidentă” și a argumentat, punctual, informația.

Îmi imaginez uneori un posibil scenariu pentru America viitorului, când copiii sau nepoții mei vor ajunge la maturitate.

  • Văd Statele Unite devenind o economie de servicii și informații.
  • Îmi imaginez cum aproape toate industriile manufacturiere importante se vor fi mutat în alte țări.
  • Văd uriașe forțe tehnologice aflate în mâinile câtorva persoane și cum cei care reprezintă interesul public nu pot nici măcar să înțeleagă problemele reale.
  • Văd cum persoanele nu mai au capacitatea să-și stabilească propria agendă sau să o critice într-un mod competent pe cea stabilită de autorități.
  • Îmi imaginez că, devenind incapabili să distingem între ceea ce pare plăcut și ceea ce este adevărat, ne vom agăța de globurile noastre de cristal și ne vom consulta, cu nervozitate, horoscoapele.

Și că, în urma degradării facultăților noastre critice, vom aluneca din nou, aproape imperceptibil, în superstiție și întuneric”, scria Carl Sagan.

Aceasta este calea cea mai sigură către dezastru”

Carl Sagan avertiza, încă din anul 1996, că SUA se confruntă cu „declinul lent al conținutului mijloacelor de comunicare influente, până la cel mai scăzut numitor comun”, dând ca exemplu filmul „Tăntălăul și Gogomanul” și filmul de desene animate „Beavis și Butthead”.

Îndobitocirea Americii este evidentă mai ales în declinul lent al conținutului mijloacelor de comunicare influente, până la cel mai scăzut numitor comun, în expunerile credule ale pseudoștiinței și mai ales într-un fel de celebrare a ignoranței.

  • În timp ce scriu aceste rânduri, filmul cel mai închiriat în America este «Tăntălăul și Gogomanul».
  • Desenul animat «Beavis și Butthead» rămâne popular și influent în rândul telespectatorilor tineri.
  • Lecția clară pe care o putem învăța de aici este că studiul și învățarea – nu doar ale științei, ci ale oricărui lucru – sunt evitabile și chiar indezirabile.

Ne-am creat o civilizație globală în care elementele cruciale – transportul, comunicațiile și toate celelalte industrii, agricultura, medicina, educația, divertismentul, protecția mediului și chiar instituția democratică a votului – depind profund de știință și tehnologie. Am organizat totodată lucrurile astfel încât aproape nimeni să nu înțeleagă știința și tehnologia.

Aceasta este calea cea mai sigură către dezastru. Am putea scăpa basma curată pentru un timp, dar mai devreme sau mai târziu, acest amestec exploziv de ignoranță și putere ne va exploda în față”, avertiza Carl Sagan.

