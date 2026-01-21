CTP dezvăluie o „profeție” din 1996: „Îndobitocirea Americii este evidentă”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu dezvăluie pe pagina sa de Facebook o „profeție” făcută în anul 1996 de astronomul și astrofizicianul Carl Sagan, cel care care a adus o mare contribuție la promovarea și popularizarea științei.
Carl Sagan a fost un pionier al exobiologiei și fondator al programului de căutare a inteligenței în Univers și, cu puțin timp înainte de a muri – 20 decembrie 1996 – a scris că „îndobitocirea Americii este evidentă” și a argumentat, punctual, informația.
„Îmi imaginez uneori un posibil scenariu pentru America viitorului, când copiii sau nepoții mei vor ajunge la maturitate.
Și că, în urma degradării facultăților noastre critice, vom aluneca din nou, aproape imperceptibil, în superstiție și întuneric”, scria Carl Sagan.
Carl Sagan avertiza, încă din anul 1996, că SUA se confruntă cu „declinul lent al conținutului mijloacelor de comunicare influente, până la cel mai scăzut numitor comun”, dând ca exemplu filmul „Tăntălăul și Gogomanul” și filmul de desene animate „Beavis și Butthead”.
„Îndobitocirea Americii este evidentă mai ales în declinul lent al conținutului mijloacelor de comunicare influente, până la cel mai scăzut numitor comun, în expunerile credule ale pseudoștiinței și mai ales într-un fel de celebrare a ignoranței.
Ne-am creat o civilizație globală în care elementele cruciale – transportul, comunicațiile și toate celelalte industrii, agricultura, medicina, educația, divertismentul, protecția mediului și chiar instituția democratică a votului – depind profund de știință și tehnologie. Am organizat totodată lucrurile astfel încât aproape nimeni să nu înțeleagă știința și tehnologia.
Aceasta este calea cea mai sigură către dezastru. Am putea scăpa basma curată pentru un timp, dar mai devreme sau mai târziu, acest amestec exploziv de ignoranță și putere ne va exploda în față”, avertiza Carl Sagan.
