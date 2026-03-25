Cristian Lisandru
Primăvara și-a intrat în drepturi, în toată țara, iar temperaturile – potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) sunt în creștere. Totuși, și ploile își vor face simțită apariția, dar scenariul este unul normal dacă ținem cont de perioada în care ne aflăm. Nu lipsesc din sceanariu nici intensificările vântului. 

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea miercuri, 25 martie 2026, în contextul în care, deocamdată, nu a fost emisă nicio avertizare de înrăutățire a vremii.

Valorile termice se vor situa, în continuare, ușor peste cele specifice datei. Cerul va fi noros, izolat.

  • Trecător, în sudul țării și la munte, va ploua slab, iar la altitudini de peste 1.700 m vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.
  • Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, noaptea, în sudul Banatului, cu rafale de 40-45 km/h și în vestul Carpaților Meridionali, cu viteze mai mari pe creste, de 70-80 km/h.
  • Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 12 și 18 grade, iar cele minime între -3 și 9 grade, cu cele mai coborâte valori în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei, unde vor fi condiții de brumă.

În București, vremea va fi ușor mai cadă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 16-17 grade, iar ce minimă 3-5 grade”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

În zilele următoare se strică vremea

Meteorologii ANM au emis și o informare meteorologică valabile pentru intervalul  26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00.

Temperaturi înregistrate în România la ora 08:00

La ora 08:00 nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a țării, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.

  • Cea mai ridicată temperatură a dimineții – 8 grade Celsius – s-a înregistrat la Constanța.
  • Cea mai scăzută temperatură – minus 3 grade – a fost la Iezer.

Sursa – ANM

  • În această dimineață, în București au fost 7 grade Celsius, la Călărași s-au înregistrat 4 grade, iar la Craiova au fost 6 grade și cer acoperit.
  • A fost aer cețos în Moldova, la Suceava, Iași și Vaslui.

Timișorenii au avut parte de 5 grade, în timp ce la Arad s-a înregistrat cu un grad în plusm respectiv 6 grade Celsius. Termometrele au arătat 2 grade la Baia Mare și 1 grad la Cluj-Napoca și Bistrița.

