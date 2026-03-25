Primăvara și-a intrat în drepturi, în toată țara, iar temperaturile – potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) sunt în creștere. Totuși, și ploile își vor face simțită apariția, dar scenariul este unul normal dacă ținem cont de perioada în care ne aflăm. Nu lipsesc din sceanariu nici intensificările vântului.
Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea miercuri, 25 martie 2026, în contextul în care, deocamdată, nu a fost emisă nicio avertizare de înrăutățire a vremii.
„Valorile termice se vor situa, în continuare, ușor peste cele specifice datei. Cerul va fi noros, izolat.
În București, vremea va fi ușor mai cadă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 16-17 grade, iar ce minimă 3-5 grade”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
Meteorologii ANM au emis și o informare meteorologică valabile pentru intervalul 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00.
La ora 08:00 nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a țării, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.
Timișorenii au avut parte de 5 grade, în timp ce la Arad s-a înregistrat cu un grad în plusm respectiv 6 grade Celsius. Termometrele au arătat 2 grade la Baia Mare și 1 grad la Cluj-Napoca și Bistrița.
