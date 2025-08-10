Prima pagină » Știri » Pastila lui Cristoiu: Cu cinci zile înainte de întâlnirea din Alaska, liderii occidentali pledează pentru continuarea Războiului din Ucraina!

10 aug. 2025, 11:39, Știri
Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu punctează că înainte cu cinci zile de întâlnirea din Alaska, liderii occidentali pledează pentru continuarea Războiului din Ucraina!

Analiza lui Ion Cristoiu 

Cu 5 zile înaintea întâlnirii istorice din Alaska și încă o dată, repet istorică și dacă ne gândim că Vladimir Putin vine în vizită în America, sigur pentru întâlnire, dar oricum întâlnirea nu are loc într-un loc neutru, ci are loc pe teritoriul american. Din 2015 nu s-a mai întâmplat asta. Iată că avem 10 ani de absență a lui Vladimir Putin de pe teritoriul american. Deci numai și pentru asta și-ar merita acest moment calificativul de istoric. Deci, cu 5 zile, puterile, o parte din puterile occidentale, între care am remarcat și Italia, care este sub conducerea suveranistei Meloni, protectoarea, amica lui George Simion, suveranistul din România, e în prima linie, cum să zic a Bruxelismului, deci ea e suveranistă, dar cum să zic, e mai mai bruxeleză decât Dominic Fritz, nu mai spun decât Nicușor Dan, să încheiem paranteză.

Deci, cu 5 zile înainte, o parte din liderii occidentali am înțeles că reuniți în Anglia, acasă, la premier, au dat așa un soi de declarație: Au cerut duminică să se mențină presiunea asupra Rusiei pentru a obține pacea și au reiterat sprijinul lor pentru Ucraina. Dacă citești textul ăsta ai impresia că-i făcut de Oana Țoiu. Deci, cum adică, se mențin presiunile asupra Rusiei? Presiunile asupra Rusiei sunt menținute din februarie 2022 și Rusia avansează în Ucraina pentru a-și atinge scopul de a elibera, cum zic rușii, dar de fapt, de a cuceri teritoriu întruchipat de republicile Donbas, Lugansk, care sunt teritorii trecute în constituție, cum să zic, între hotarele Rusiei. Bun, deci presiune, în ce sens?

Ce înseamnă pentru a obține pacea? Deci, dacă ești un om de bun simț, pui întrebarea: Care sunt condițiile păcii după occidentali? Trump, am înțeles, și cu Putin n-au avansat această formulă. Nu știu, zic a schimbului de teritoriu, nu știu, rușii care au cucerit ceva din Ucraina, le dau partea aia rămân cu partea ailaltă. Orice discuție despre pace nu poate porni decât de la realități. Realitățile sunt acestea, chiar dacă nedrepte.

1. Sancțiunile asupra Rusiei nu au avut niciun efect, dimpotrivă. Au întărit, au obligat Rusia sau au ajutat Rusia să intre într-o alianță anti-occidentală din care fac parte și China, India, nu știu, Brazilia, am dat un exemplu, așa-zisul BRICS. Deci, din acest punct de vedere, se mai face încă un pachet de sancțiuni. Bun și încă unu și încă unu am înțeles, nu mai au eficiențe. Deci, din punctul acesta de vedere, Occidentul a pierdut.

2. Pe teren acolo da, rusii avansează. Da, trupele ucrainene nu numai că nu pornesc cu contraofensivă, ele trebuie să le cucerească, da, ci dimpotrivă, sunt mai slabe și bat în retrage, afectate și de corupție și de cum să spun, de deja de sastisirea poporului ucrainean, de luptă pentru apărarea democrații occidentale. Deci, asta este realitatea.

Nu tot ce spun liderii occidentali n-are nicio legătură cu realitățile, sunt cuvinte. Deci, măcar în cazul lui Trump a venit cu o propunere și, foarte important, aceste propuneri nu vor fi, să zicem, obligatorii pentru Ucraina și pentru Occident. În cadrul summitului, bănuiesc că se va decide că America și Rusia propun acest plan de pace și Ucraina n-are decât să nu respecte, să ducă în continuare să o ajute România, să o ajute Occident. Repet, deși realitățile sunt nedrepte. Nu e prima dată în istorie acestea sunt realitățile. Zelenski spune: Nu, noi, Ucraina, nu cedăm niciun teritoriu, vrem să intrăm în NATO? Păi, atunci, unde sunt negocierile de pace? Înțeleg că Ucraina vrea pace, dar ea să câștige totul.

