Scăpăm de umbrele? Meteorologii ANM au transmis, pentru Gândul, noi informații despre vreme. Cât de rece va fi azi și unde vor fi intensificări ale vântului

Dimineață de toamnă autentică în întreaga țară, iar temperaturile – potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) – se încadrează în limitele normale pentru această perioadă, însă se află pe un trend descendent.
Ca și în diminețile precedente, meteorologii au emis coduri galbene de ceață, de data aceasta fiind vizate județele Cluj, Harghita și Maramureș. Nu au fost alte avertizări nowcasting la primele ore ale zilei de joi.
Meterologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, ultimele informații despre ceea ce ne așteaptă azi – 6 noiembrie 2025 – din punct de vedere meteorologic.
„Astăzi, cerul va fi noros în regiunile sudice și estice, mai mult senin în restul teritoriului.
La București, cerul va fi noros, temporar va ploua, iar vântul va sufla slab și moderat.
Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
Au fost minus 2 grade la Iezer, la ora 07:00, în această dimineața, aceasta fiind temperatura cea mai scăzută la nivelul întregii țări.
În București, la ora 07:00, termometrele arătau 8 grade, iar cerul era acoperit, potrivit informațiilor transmise de ANM.
RECOMANDAREA AUTORULUI: