Cristian Lisandru
06 nov. 2025, 09:30, Știri
Scăpăm de umbrele? Meteorologii ANM au transmis, pentru Gândul, noi informații despre vreme. Cât de rece va fi azi și unde vor fi intensificări ale vântului

Dimineață de toamnă autentică în întreaga țară, iar temperaturile – potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) – se încadrează în limitele normale pentru această perioadă, însă se află pe un trend descendent. 

Ca și în diminețile precedente, meteorologii au emis coduri galbene de ceață, de data aceasta fiind vizate județele Cluj, Harghita și Maramureș. Nu au fost alte avertizări nowcasting la primele ore ale zilei de joi.

Meterologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, ultimele informații despre ceea ce ne așteaptă azi – 6 noiembrie 2025 – din punct de vedere meteorologic.

Astăzi, cerul va fi noros în regiunile sudice și estice, mai mult senin în restul teritoriului. 

  • Temporar va ploua, în general slab cantitativ în Muntenia, cea mai mare parte a Dobrogei, local în Oltenia și pe alocuri în sudul Moldovei.
  • Trecător, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.
  • Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile maximă – între 9 și 17 grade.

La București, cerul va fi noros, temporar va ploua, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Ora 07:00. Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură și ce localități au fost la polul opus

Au fost minus 2 grade la Iezer, la ora 07:00, în această dimineața, aceasta fiind temperatura cea mai scăzută la nivelul întregii țări.

  • La polul opus s-au aflat Sulina și Constanța, cu 10 grade Celsius, numai că, în timp ce la Sulina cerul era parțial noros, la Constanța ploua.

6 noiembrie 2025 – Temperaturi înregistrate în România, la ora 07:00

  • A fost ceață în Moldova, la primele ore ale dimineții, și 8 grade Celsius la Botoșani, Iași, Vaslui și Bacău.
  • La aceeași oră era cer senin în partea de vest a României. Termometrele au arătat 3 grade la Oradea, Arad, Timișoara și Reșița, în timp ce la Cluj era 1 grad Celsius, iar la Deva 0 grade.

În București, la ora 07:00, termometrele arătau 8 grade, iar cerul era acoperit, potrivit informațiilor transmise de ANM.

