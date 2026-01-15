Este ger în România, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene pentru a atenționa asupra depunerii de polei sau precipitații mixte, dar și ceață.
În această dimineață, la ora 07:00, potrivit ANM, ningea în partea de nord și nord-est a țării, la Baia Mare, Bistrița, Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Bacău, Miercurea Ciuc și Târgu Mureș.
La București, la aceeași oră, se înregistrau minus 3 grade Celsius.
În exclusivitate pentru Gândul, Mihaela Iuteș, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis ultimele informații despre evoluția vremii în cursul zilei de astăzi, 15 ianuarie 2025.
„Astăzi, valorile termice cresc în majoritatea zonelor, chiar semnificativ în partea de sud-vest și local în sudul țării, unde ne așteptăm să înregistrăm maxime spre 10-12°.
Maximele de astăzi se vor încadra, în general, între -7 și 12 grade, cele mai mici valori urmând a se înregistra în partea de nord a Moldovei.
În zona Capitalei, astăzi ne așteptăm la o încălzire a vremii, așa cum spuneam, cu o maximă de 5-6 grade la orele amiezii, un cer variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat”, a precizat Mihaela Iuteș, meteorologul de serviciu al ANM.
RECOMANDAREA AUTORULUI: