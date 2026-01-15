Este ger în România, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene pentru a atenționa asupra depunerii de polei sau precipitații mixte, dar și ceață.

În această dimineață, la ora 07:00, potrivit ANM, ningea în partea de nord și nord-est a țării, la Baia Mare, Bistrița, Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Bacău, Miercurea Ciuc și Târgu Mureș.

La București, la aceeași oră, se înregistrau minus 3 grade Celsius.

„Astăzi, valorile termice cresc în majoritatea zonelor”

În exclusivitate pentru Gândul, Mihaela Iuteș, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis ultimele informații despre evoluția vremii în cursul zilei de astăzi, 15 ianuarie 2025.

„Astăzi, valorile termice cresc în majoritatea zonelor, chiar semnificativ în partea de sud-vest și local în sudul țării, unde ne așteptăm să înregistrăm maxime spre 10-12°.

În ceea ce privește aspectul cerului, vor fi înnorări temporare în partea de sud și de est și va fi mai mult în noros în restul zonelor.

Vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie , pe spații mici, în Crișana, mixte la munte în Transilvania și Moldova și izolat, în general, în celelalte regiuni.

, pe spații mici, în Crișana, mixte la munte în Transilvania și Moldova și izolat, în general, în celelalte regiuni. Pe alocuri, aceste precipitații slabe vor favoriza depunerile de polei, iar în ceea ce privește vântul, acesta va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă.

Maximele de astăzi se vor încadra, în general, între -7 și 12 grade, cele mai mici valori urmând a se înregistra în partea de nord a Moldovei.

În zona Capitalei, astăzi ne așteptăm la o încălzire a vremii, așa cum spuneam, cu o maximă de 5-6 grade la orele amiezii, un cer variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat”, a precizat Mihaela Iuteș, meteorologul de serviciu al ANM.

