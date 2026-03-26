Unde vor fi azi 20 de grade Celsius și ce urmează după episodul de vreme deosebit de caldă. Prognoză exclusivă de la ANM

Cristian Lisandru
Până în data de 30 martie, la ora 10:00, România se află sub o informare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Avertizarea se referă la intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori la munte și strat de zăpadă.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45…55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

„De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1.700 m, la început în Carpații Meridionali apoi și în restul zonelor montane va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă moderate de 20…25 l/mp și local de peste 35 l/mp, cu precădere în sudul și sud-vestul țării, precum și în zonele montane și submontane”, au anunțat meteorologii ANM.

Temperaturi înregistrate în România la ora 07:00 | Sursa – ANM

„O vreme deosebit de caldă pentru această perioadă”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit informații de ultimă oră despre evoluția vremii în cursul zilei de joi, 26 martie 2026.

Pe parcursul zilei de astăzi vom vorbi vorbi în primul rând de o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, adică temperaturi maxime ce vor atinge valori de 18-19 chiar în 20° în multe zone din țară, cu precădere în partea de vest și de sud a teritoriului, în condițiile în care ziua cerul va avea perioade de senin chiar în aceste zone.

  • Cerul va fi variabil în nord și în centru, precipitații vor apărea doar spre seară, în extremitatea de vest a teritoriului, poate chiar și în zonele montane.
  • Vorbim și de ploaie, bineînțeles, dar la altitudini mari foarte este posibil să mai apară și la o viță și ninsoare.
  • Vântul, însă, se va intensifica treptat dinspre regiunile vestice, chiar cu valori mai mari în partea de sud a Banatului, 50-60 km/h, în zona montană aferentă.
  • În vestul Carpaților Meridionali vor fi viteze mai mari. de peste 70-80 km/h, poate chiar 90 km/h în celelalte regiuni.

Vântul va deveni treptat moderat. În Capitală, astăzi, o vreme frumoasă, cu mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată, 19 grade un cer cu multe perioade însorite, iar vântul slab până la moderat”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Citește și

ANALIZA de 10 Trump luptă pe două fronturi în Iran. „Dacă nu reușește să câștige, riscă să transforme succesul militar într-un eșec strategic cu consecințe pe termen lung”
10:00
Trump luptă pe două fronturi în Iran. „Dacă nu reușește să câștige, riscă să transforme succesul militar într-un eșec strategic cu consecințe pe termen lung”
CONTROVERSĂ Trump a pus ochii pe Cuba, dar există și axa Moscova – Beijing. „Miza este mare, Rusia nu-și poate permite să piardă încă un aliat de încredere și o investiție bună”
09:00
Trump a pus ochii pe Cuba, dar există și axa Moscova – Beijing. „Miza este mare, Rusia nu-și poate permite să piardă încă un aliat de încredere și o investiție bună”
ULTIMA ORĂ RO-Alert noaptea trecută. O dronă rusească a fost spulberată de ucraineni şi deviată 4 km, pe teritoriul românesc
07:48
RO-Alert noaptea trecută. O dronă rusească a fost spulberată de ucraineni şi deviată 4 km, pe teritoriul românesc
Gândul de Vreme În ce zone din țară se încălzește azi și unde revine bruma. Când încep ploile, ninsorile și rafalele de vânt. Prognoză de la ANM, exclusiv pentru Gândul
10:37
În ce zone din țară se încălzește azi și unde revine bruma. Când încep ploile, ninsorile și rafalele de vânt. Prognoză de la ANM, exclusiv pentru Gândul
CONTROVERSĂ „Mr. Nobody Against Putin”, pro și contra. O analiză filmată a propagandei de la Kremlin. „Nedreptatea se poate întâmpla oriunde”/ „A avut norocul să părăsească Rusia la timp”
10:00
„Mr. Nobody Against Putin”, pro și contra. O analiză filmată a propagandei de la Kremlin. „Nedreptatea se poate întâmpla oriunde”/ „A avut norocul să părăsească Rusia la timp”
Gândul de Vreme Schimbare radicală a vremii. În ce zone e mai cald decât în mod normal și unde ninge. Prognoză detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:46, 24 Mar 2026
Schimbare radicală a vremii. În ce zone e mai cald decât în mod normal și unde ninge. Prognoză detaliată de la ANM, pentru Gândul
Mediafax
Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal
Digi24
Operațiune sub acoperire a serviciilor secrete ucrainene: Trupele ruse au primit branțuri încălzite explozive ca „ajutoare umanitare”
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Venezuela testează câini robot în patrulele poliției, într-un proiect de „smart city”
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
90% dintre șoferi greșesc aici! Cine are, de fapt, prioritate în sensul giratoriu
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce animalelor le place să fie mângâiate?

