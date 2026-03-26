Până în data de 30 martie, la ora 10:00, România se află sub o informare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Avertizarea se referă la intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori la munte și strat de zăpadă.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45…55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

„De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1.700 m, la început în Carpații Meridionali apoi și în restul zonelor montane va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă moderate de 20…25 l/mp și local de peste 35 l/mp, cu precădere în sudul și sud-vestul țării, precum și în zonele montane și submontane”, au anunțat meteorologii ANM.

„O vreme deosebit de caldă pentru această perioadă”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit informații de ultimă oră despre evoluția vremii în cursul zilei de joi, 26 martie 2026.

„Pe parcursul zilei de astăzi vom vorbi vorbi în primul rând de o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, adică temperaturi maxime ce vor atinge valori de 18-19 chiar în 20° în multe zone din țară, cu precădere în partea de vest și de sud a teritoriului, în condițiile în care ziua cerul va avea perioade de senin chiar în aceste zone.

Cerul va fi variabil în nord și în centru, precipitații vor apărea doar spre seară , în extremitatea de vest a teritoriului, poate chiar și în zonele montane.

Vorbim și de ploaie, bineînțeles , dar la altitudini mari foarte este posibil să mai apară și la o viță și ninsoare.

Vântul, însă, se va intensifica treptat dinspre regiunile vestice , chiar cu valori mai mari în partea de sud a Banatului, 50-60 km/h, în zona montană aferentă.

În vestul Carpaților Meridionali vor fi viteze mai mari. de peste 70-80 km/h, poate chiar 90 km/h în celelalte regiuni.

Vântul va deveni treptat moderat. În Capitală, astăzi, o vreme frumoasă, cu mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată, 19 grade un cer cu multe perioade însorite, iar vântul slab până la moderat”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

