Prima pagină » Știri » Vreme mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, dar nu scăpăm de vânt. ANM, pentru Gândul: „Încălzire semnificativă”

Vreme mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, dar nu scăpăm de vânt. ANM, pentru Gândul: „Încălzire semnificativă”

Cristian Lisandru
25 nov. 2025, 11:00, Știri
Vreme mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, dar nu scăpăm de vânt. ANM, pentru Gândul: „Încălzire semnificativă”

În această noapte, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un cod galben de intensificări ale vântului în Banat, sudul Crișanei, pe litoral, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali. Vântul a atins până la 110 km/h. 

La solicitarea Gândul, Oana Catrina, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis – la ora 10:00 – prognoza pentru ziua de marți – 25 noiembrie 2025.

Astăzi contăm pe o încălzire semnificativă, iar vremea va deveni mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

  •  Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi mai ales seara, în Banat, Crișana, izolat în Oltenia și Maramureș.
  • Vor fi și intensificări ale vântului în Banat și sudul Crișanei, cu viteze de până la 55 – 65 km/h, iar după-amiaza și pe litoral, unde se vor înregistra viteze ale vântului de 50 – 55 km/h.
  • În Carpații Meridionali și Occidentali vor fi rafale de 70 – 80 km/h, în timp ce la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele vor atinge 110 km/h.

Maximele se vor situa între 9 și 17 grade. În Capitală, vremea se încălzește, devine mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Acum mai sunt înnorări, însă – treptat – cerul va deveni variabil, vântul va sufla, în general, slab, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade”, a transmis, pentru Gândul, Oana Catrina, meteorologul de serviciu al ANM.

Minus 2 grade în București, la ora 07:00

Gândul prezintă și temperaturile care s-au înregistrat, în această dimineață, în România.

  • La ora 07:00 nu ploua în nicio zonă a țării, iar cea mai scăzută temperatură – minus 6 grade Celsius – s-a înregistrat la Miercurea Ciuc.
  • La Ploiești a fost minus 1 grad Celsius, aceeași temperatură fiind înregistrată și la Brașov.

Harta temperaturilor din România – 25 noiembrie 2025, ora 07:00 | Sursa ANM

  • La Sulina s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din această dimineață – 13 grade Celsius.
  • În București au fost minus 2 grade, cu aer cețos.
  • Au fost 9 grade la Oradea și 7 grade Celsius la Arad și Timișoara.

În partea de sud a țării cerul a fost mai mult senins – 4 grade la Derobeta-Turnu Severin, 2 grade la Craiova, 1 grad la Râmnicu Vâlcea și la Pitești, 0 grade la Buzău și 5 grade la Călărași.

În Moldova au fost 0 grade la Iași, 2 grade și cer senin la Vaslui, 1 grad la Bacău, acolo unde și-a făcut simțită prezența și ceața.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

NEWS ALERT 17 percheziţii la instituţii publice şi domicilii din Suceava şi Bucureşti. Poliţiştii cercetează o reţea de falsificatori de documente de identitate
07:46
17 percheziţii la instituţii publice şi domicilii din Suceava şi Bucureşti. Poliţiştii cercetează o reţea de falsificatori de documente de identitate
Gândul de Vreme Vremea se încălzește ușor. În ce zone din țară se ating 12 grade. Meteorologii ANM dau detalii în exclusivitate pentru Gândul
11:00, 24 Nov 2025
Vremea se încălzește ușor. În ce zone din țară se ating 12 grade. Meteorologii ANM dau detalii în exclusivitate pentru Gândul
EXCLUSIV Muncitorii de la Navrom Galaţi au început ziua de lucru cu grevă de avertisment. Au transmis şi un mesaj către patronat:”Hoţii, hoţii!”
08:13, 24 Nov 2025
Muncitorii de la Navrom Galaţi au început ziua de lucru cu grevă de avertisment. Au transmis şi un mesaj către patronat:”Hoţii, hoţii!”
NEWS ALERT Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, la graniţa cu România. MApN: „Aeronavele F-16 au raportat ținte aeriene la diferite distanțe de Ismail”
08:06, 24 Nov 2025
Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, la graniţa cu România. MApN: „Aeronavele F-16 au raportat ținte aeriene la diferite distanțe de Ismail”
AUTO Imagini incredibile cu o mașină pe CONTRASENS pe autostradă. Tragedia a fost evitată în ultima clipă
13:11, 23 Nov 2025
Imagini incredibile cu o mașină pe CONTRASENS pe autostradă. Tragedia a fost evitată în ultima clipă
FLASH NEWS Se apropie startul sezonului de ski. Care sunt şansele să se schieze de 1 decembrie. Pe pârtiile din Maramureș ninge
12:15, 23 Nov 2025
Se apropie startul sezonului de ski. Care sunt şansele să se schieze de 1 decembrie. Pe pârtiile din Maramureș ninge
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor
JUSTIȚIE Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
17:33
Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
EXTERNE Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
17:25
Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
SPORT Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
17:25
Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
ACTUALITATE Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
17:03
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
VIDEO Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
17:01
Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”