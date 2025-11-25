În această noapte, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un cod galben de intensificări ale vântului în Banat, sudul Crișanei, pe litoral, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali. Vântul a atins până la 110 km/h.

La solicitarea Gândul, Oana Catrina, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis – la ora 10:00 – prognoza pentru ziua de marți – 25 noiembrie 2025.

„Astăzi contăm pe o încălzire semnificativă, iar vremea va deveni mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi mai ales seara, în Banat, Crișana, izolat în Oltenia și Maramureș.

Vor fi și intensificări ale vântului în Banat și sudul Crișanei, cu viteze de până la 55 – 65 km/h, iar după-amiaza și pe litoral, unde se vor înregistra viteze ale vântului de 50 – 55 km/h.

În Carpații Meridionali și Occidentali vor fi rafale de 70 – 80 km/h, în timp ce la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele vor atinge 110 km/h.

Maximele se vor situa între 9 și 17 grade. În Capitală, vremea se încălzește, devine mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Acum mai sunt înnorări, însă – treptat – cerul va deveni variabil, vântul va sufla, în general, slab, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade”, a transmis, pentru Gândul, Oana Catrina, meteorologul de serviciu al ANM.

Minus 2 grade în București, la ora 07:00

Gândul prezintă și temperaturile care s-au înregistrat, în această dimineață, în România.

La ora 07:00 nu ploua în nicio zonă a țării, iar cea mai scăzută temperatură – minus 6 grade Celsius – s-a înregistrat la Miercurea Ciuc.

La Ploiești a fost minus 1 grad Celsius, aceeași temperatură fiind înregistrată și la Brașov.

La Sulina s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din această dimineață – 13 grade Celsius.

În București au fost minus 2 grade, cu aer cețos.

Au fost 9 grade la Oradea și 7 grade Celsius la Arad și Timișoara.

În partea de sud a țării cerul a fost mai mult senins – 4 grade la Derobeta-Turnu Severin, 2 grade la Craiova, 1 grad la Râmnicu Vâlcea și la Pitești, 0 grade la Buzău și 5 grade la Călărași.

În Moldova au fost 0 grade la Iași, 2 grade și cer senin la Vaslui, 1 grad la Bacău, acolo unde și-a făcut simțită prezența și ceața.

