În această noapte, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un cod galben de intensificări ale vântului în Banat, sudul Crișanei, pe litoral, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali. Vântul a atins până la 110 km/h.
La solicitarea Gândul, Oana Catrina, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis – la ora 10:00 – prognoza pentru ziua de marți – 25 noiembrie 2025.
„Astăzi contăm pe o încălzire semnificativă, iar vremea va deveni mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.
Maximele se vor situa între 9 și 17 grade. În Capitală, vremea se încălzește, devine mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Acum mai sunt înnorări, însă – treptat – cerul va deveni variabil, vântul va sufla, în general, slab, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade”, a transmis, pentru Gândul, Oana Catrina, meteorologul de serviciu al ANM.
Gândul prezintă și temperaturile care s-au înregistrat, în această dimineață, în România.
În partea de sud a țării cerul a fost mai mult senins – 4 grade la Derobeta-Turnu Severin, 2 grade la Craiova, 1 grad la Râmnicu Vâlcea și la Pitești, 0 grade la Buzău și 5 grade la Călărași.
În Moldova au fost 0 grade la Iași, 2 grade și cer senin la Vaslui, 1 grad la Bacău, acolo unde și-a făcut simțită prezența și ceața.
