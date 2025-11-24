În noaptea de duminică spre luni au fost temperaturi minime negative, în special în jumătatea vestică a țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Ploile s-au manifestat pe arii restrânse și nu au mai fost emise coduri galbene de ceață.
Cum va fi vremea la început de săpătămână a transmis, pentru Gândul, Adrian Boariu – meteorologul de serviciu al ANM.
„Astăzi, vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va fi variabil în regiunile sud-vestice și sudice și temporar noros în rest.
La București vremea va fi frumoasă, cerul mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 10 – 11 grade”, a transmis, pentru Gândul, Adrian Boariu, meteorologul de serviciu al ANM.
În această dimineață, cea mai scăzută temperatură din România s-a întregistrat, la ora 07:00, la Iezer – minus 9 grade Celsius.
Au fost minus 2 grade la Timișoara și minus un grad la Arad. În Moldova, la Iași, Botoșani și Suceava, mercurul din termometre a urcat doar până la 1 grad Celsius.
