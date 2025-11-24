Prima pagină » Știri » Vremea se încălzește ușor. În ce zone din țară se ating 12 grade. Meteorologii ANM dau detalii în exclusivitate pentru Gândul

Cristian Lisandru
24 nov. 2025, 11:00, Știri
În noaptea de duminică spre luni au fost temperaturi minime negative, în special în jumătatea vestică a țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Ploile s-au manifestat pe arii restrânse și nu au mai fost emise coduri galbene de ceață.

Cum va fi vremea la început de săpătămână a transmis, pentru Gândul, Adrian Boariu – meteorologul de serviciu al ANM.

Astăzi, vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va fi variabil în regiunile sud-vestice și sudice și temporar noros în rest.

  • În Banat și Crișana, cu totul izolat, vor fi condiții de ploaie slabă.
  • Vântul va sufla slab și moderat, pe arii restrânse cu ușoare intensificări pe crestele montane, iar spre seară în vest și pe litoral.
  • Temperaturile maxime se vor încadra între 2 grade, în estul Transilvaniei, și 12 grade în sudul Banatului, al Olteniei, al Munteniei și al Dobrogei.

La București vremea va fi frumoasă, cerul mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 10 – 11 grade”, a transmis, pentru Gândul, Adrian Boariu, meteorologul de serviciu al ANM.

Harta temperaturilor din România

În această dimineață, cea mai scăzută temperatură din România s-a întregistrat, la ora 07:00, la Iezer – minus 9 grade Celsius.

  • Au fost 0 grade la Bistrița, Baia Mare, Reșița, Deva, Sibiu, Oradea, Craiova și Brașov.
  • Cea mai ridicată temperatură, 7 grade Celsius, a fost înregistrată la Sulina.

Harta temperaturilor din România – 24 noiembrie 2025, ora 07:00 | Sursa ANM

  • Și la București au fost 0 grade Celsius, în această dimieață, dar cerul s-a menținut senin.
  • Constănțenii au avut parte de 4 grade Celsius, iar la Călărași s-au înregistrat 3 grade. Cerul a fost senin.

Au fost minus 2 grade la Timișoara și minus un grad la Arad. În Moldova, la Iași, Botoșani și Suceava, mercurul din termometre a urcat doar până la 1 grad Celsius.

