Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, susține că USR încearcă să repună în discuție deciziile care duc la încetarea mandatului lui Dominic Fritz. Acesta afirmă că o hotărâre definitivă trebuie respectată și acuză că interpretarea legislației este folosită pentru a amâna aplicarea acesteia. Urmărește întrega emisiune aici.

„Am văzut că și domnul Lorincz rejudecă, însă nu este chemat să facă judecată. Ne face trimiteri la diverse articole de lege, cum a făcut și prefectul și cum fac toți useriștii, că așa le este punctajul. Este evident pentru oricine că acesta este punctajul lor. Trebuie pusă în aplicare o sentință rămasă definitivă. E o poveste că acea decizie în alte curți n-ar mai fi valabilă. Nu este adevărat. Este valabilă, este în acord și cu legea actuală. Legislația este interpretabilă, din păcate.

Trebuie să spunem lucrul acesta și tocmai de această interpretabilitate se prevalează cei care doresc să nu se aplice măsurile care altora li s-au aplicat. Sunt o mulțime de aleși locali cărora li s-a întrerupt mandatul în baza acestui articol 74 din decizia 74” a adăugat Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei.

Florian Bodog spune că legea trebuie aplicată tuturor dacă e un stat de drept

Aceeași părere a avut-o și Florian Bodog, fost ministru al Sănătății, care suspue că dacă România este un stat de drept, mandatul lui Dominic Fritz ar trebui să înceteze. Acesta dă ca exemple mai multe cazuri în care prefecții au dispus încetarea mandatelor unor primari și acuză că legea nu este aplicată în cazul useriștilor.

„Dacă trăim într-un stat de drept, domnul Fritz și-a încheiat mandatul. Pentru că am în față sentința Curții de Apel Timișoara, sentința cu numărul 63 din 2026, pronunțată în februarie 2026. Definitivă. Și spune așa: „Pentru aleșii locali, primar, președinte, consilier județean, consilier, în privința cărora, printr-un raport de evaluare, s-a constatat starea de incompatibilitate, legiuitorul a prevăzut că mandatul lor încetează de drept.” Deci prefectul a pus în serviciu, în opinia mea. Nici nu sunt jurist, eu sunt medic, însă citesc din decizia definitivă a Curții de Apel Timișoara.

Pe de altă parte, se pare că legea nu trebuie aplicată useriștilor, ci eventual numai adversarilor politici. Pentru că ceea ce a spus domnul Robu este adevărat și vă spun cazurile care au fost. Prefectul de Argeș, în 19 martie 2019, a constatat încetarea de drept a mandatului primarului municipiului Pitești, Cornel Constantin Ionică. Prefectul de Neamț, în 1 martie 2017, în cazul primarului comunei Agapia, și prefectul de Bistrița-Năsăud, în 19 noiembrie 2021, în cazul primarului comunei Silivașu de Câmpie. Toate aceste lucruri pot fi verificate, însă legea nu se aplică useriștilor. Legea se aplică doar celorlalți”, a declarat Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății.

Ce s-a întâmplat cu Dominic Fritz și de ce e disputată legea ANI

ANI a stabilit că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese. Potrivit Înaltei Curți, Fritz a participat la emiterea unui act administrativ care putea aduce un beneficiu unei persoane de la care primise anterior un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale. Curtea de Apel Timișoara a menținut raportul ANI, iar în iunie 2026 Înalta Curte a confirmat definitiv această situație.

Legea ANI este legea care stabilește regulile cu privire la integritatea persoanelor care ocupă funcții publice: declarații de avere și interese, incompatibilități și conflicte de interese.

În noua formă a legii a fost introdus un amendament care spune că persoanele pentru care conflictul de interese sau incompatibilitatea a fost stabilită definitiv își pierd funcția sau mandatul la 30 de zile după intrarea legii în vigoare.

Fritz și USR au susținut că amendamentul introduce, după faptă, o nouă sancțiune și că este, prin urmare, retroactiv. Argumentul lor este că fapta pentru care ANI l-a sancționat s-a produs în trecut, iar Parlamentul nu ar trebui să introducă acum o sancțiune care să-i afecteze mandatul. De partea cealaltă, susținătorii amendamentului spun că legea nu schimbă faptul că Fritz a fost găsit în conflict de interese, ci stabilește cum se aplică sancțiunea în cazul persoanelor care au deja o decizie definitivă.

Ce urmează pentru Dominic Fritz

Pe 17 august 2026, Curtea Constituțională a decis că amendamentul este constituțional. Dacă președintele României Nicușor Dan va promulga legea, din momentul intrării în vigoare Fritz are la dispoziție 30 de zile să își predea mandatul de primar al Timișoarei. În acest scenariu, vor avea loc alegeri locale anticipate la primăria municipiului.

De la împrumutul de 25.000 de lei la pierderea mandatului

Dosarul care îl urmărește acum politic pe Dominic Fritz își are originea în primul său mandat de primar. Agenția Națională de Integritate a stabilit că, în anul 2020, edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal. Documentația tehnică aferentă proiectului fusese realizată de firma unui arhitect care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale din 2020.

ANI a considerat că existența relației financiare, urmată de participarea primarului la emiterea actului administrativ, a creat un conflict de interese. Fritz a contestat raportul ANI și a susținut că proiectul fusese pregătit în mandatul fostului primar Nicolae Robu, iar semnătura sa reprezenta practic continuarea unei proceduri administrative deja începute. Argumentele sale nu au convins însă instanțele. Curtea de Apel Timișoara a menținut raportul ANI, iar Înalta Curte a confirmat definitiv soluția pe 18 iunie.