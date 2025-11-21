Prima pagină » Tehnologie » SAHARA, arma secretă a României din zonele de conflict. Rachetă de croazieră autonomă cu AI inventată de o companie din Cluj-Napoca

SAHARA, arma secretă a României din zonele de conflict. Rachetă de croazieră autonomă cu AI inventată de o companie din Cluj-Napoca

21 nov. 2025, 11:58, Tehnologie
SAHARA, arma secretă a României din zonele de conflict. Rachetă de croazieră autonomă cu AI inventată de o companie din Cluj-Napoca
SAHARA Autonomous System. Credit foto: Oves Enterprise

România bifează o reușită importantă în domeniul AI. Astfel, o companie din România a inventat o rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială. Aceasta poate să reacționeze în funcție de diferite scenarii. Primele teste au fost trecute cu succes, iar demonstrațiile vor avea loc anul viitor. 

OVES Enterprise, o companie de dezvoltare de software cu sediul în Cluj-Napoca, a anunțat că a dezvoltat prima sa rachetă de croazieră autonomă, dotată cu inteligență artificială.

Nemesis AI va eticheta și pregăti datele din zonele de conflict

Racheta a primit numele SAHARA Autonomous System, fiind concepută ca un ansamblu complet, în care elementele hardware și de IA sunt proiectate împreună, potrivit techrider.ro. Dispozitivul folosește Nemesis AI, o platformă AI dedicată etichetării și pregătirii datelor din zonele de conflict.

Petrolier ATACAT cu rachete în Marea Roșie. La bordul navei se află 25 de persoane

Fotografie cu caracter ilustrativ

Nemesis AI permite configurarea rapidă a modelelor de inteligență artificială, a profilurilor de zbor și a parametrilor operaționali în facilitățile care operează sistemul. Practic, racheta poate fi dotată cu un model AI diferit pentru fiecare misiune, având capacitatea de a-și adapta traiectoria și reacția în timp real.

„Am construit acest proiect ca un sistem complet, pentru că autonomia reală nu poate fi obținută altfel. Modul în care funcționează Nemesis AI este strâns legat de arhitectura hardware pe care o controlăm integral: electronica, unitățile de procesare, flight controller-ul și structura pe care rulează algoritmii. Acest nivel de integrare este esențial în scenarii în care navigația prin satelit este perturbată prin jamming (bruiaj intenționat) sau spoofing (trimiterea de semnale false). În astfel de situații, racheta trebuie să-și păstreze stabilitatea, direcția și capacitatea de a îndeplini misiunea. Primele teste ne arată că această abordare este corectă, iar demonstrațiile din 2026 vor evidenția maturitatea tehnologiei”, a declarat Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

SAHARA își poate adapta traiectoria în funcție de relief, fentând radarul

Potrivit reprezentanților companiei, SAHARA este proiectată să zboare la altitudini joase, la aproximativ 50 de metri. Ea își poate adapta traiectoria în funcție de relief și pentru a încerca să scape de detecția radarului. Cu excepția motorului și a unor senzori, toate componentele au fost realizat de compania din Cluj-Napoca.

De notat că racheta utilizează un sistem avansat de fuziune a datelor numit Super Sensor Fusion. Astfel, Nemesis AI corelează permanent informații provenite din mai multe sisteme globale de navigație prin satelit și din senzorii de bord.

La intervale de aproximativ 200 de milisecunde, AI-ul verifică integritatea semnalelor pentru a identifica tentativele de bruiaj sau de trimitere de semnale false. Mai mult, dacă apar probleme de navigație, racheta comută automat pe un mod de zbor care folosește datele oferite de sistemul intern de măsurare a mișcării și orientării (IMU), menținând stabilitatea și direcția de deplasare.

Investiție de peste un milion de euro

Racheta cântărește 50 de kilograme, dintre care 10 kilograme reprezintă încărcătura utilă. Are o autonomie estimată la aproximativ 200 de kilometri în versiunea actuală. Viteza proiectată poate atinge 0,85 Mach, în funcție de configurația finală a fuselajului. În etapele următoare sunt planificate versiuni cu distanță medie de operare de aproximativ 500–600 km și o distanță lungă de aproximativ 900–1100 km.

Investiția OVES Enterprise depășește un milion de euro, pentru următoarele faze de optimizare și testare fiind prevăzute aproximativ 2 milioane de euro.

Demonstrația inițială este programată pentru prima parte a lui 2026, iar racheta va fi complet pregătită până la finalul anului viitor. Proiectul a fost lansat după discuții cu potențiali clienți internaționali și după analiza pieței internaționale din domeniul apărării.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești

România primește de la NATO un sistem de detectare a dronelor. Ucrainenii vor instrui militarii români

Citește și

TEHNOLOGIE Donald Trump a participat la forumul de investiții SUA-Arabia Saudită, unde Elon Musk și șeful Nvidia au discutat despre viitorul AI
19:20, 19 Nov 2025
Donald Trump a participat la forumul de investiții SUA-Arabia Saudită, unde Elon Musk și șeful Nvidia au discutat despre viitorul AI
TEHNOLOGIE Explicațiile oficiale ale companiei Cloudflare, după pana de internet care a afectat site-ul Gândul, dar și rețele globale
09:13, 19 Nov 2025
Explicațiile oficiale ale companiei Cloudflare, după pana de internet care a afectat site-ul Gândul, dar și rețele globale
DIGITALIZARE Cloudflare a dezvăluit cauza pentru care internetul a picat la nivel global
21:13, 18 Nov 2025
Cloudflare a dezvăluit cauza pentru care internetul a picat la nivel global
TEHNOLOGIE Ne putem lua adio de la stick-uri USB și memorii flash. Au apărut noile metode de stocare a informațiilor, fotografiilor și documentelor
08:34, 17 Nov 2025
Ne putem lua adio de la stick-uri USB și memorii flash. Au apărut noile metode de stocare a informațiilor, fotografiilor și documentelor
TEHNOLOGIE China a lansat prima „armată de roboți umanoizi industriali”. Producția în masă a început mai devreme decât s-a promis
15:41, 14 Nov 2025
China a lansat prima „armată de roboți umanoizi industriali”. Producția în masă a început mai devreme decât s-a promis
DIGITALIZARE Meta, TikTok și Snapchat anunță dezactivarea a unui milion de conturi de socializare într-o țară. Sunt vizați utilizatorii sub 16 ani
22:50, 12 Nov 2025
Meta, TikTok și Snapchat anunță dezactivarea a unui milion de conturi de socializare într-o țară. Sunt vizați utilizatorii sub 16 ani
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire