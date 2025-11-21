România bifează o reușită importantă în domeniul AI. Astfel, o companie din România a inventat o rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială. Aceasta poate să reacționeze în funcție de diferite scenarii. Primele teste au fost trecute cu succes, iar demonstrațiile vor avea loc anul viitor.

OVES Enterprise, o companie de dezvoltare de software cu sediul în Cluj-Napoca, a anunțat că a dezvoltat prima sa rachetă de croazieră autonomă, dotată cu inteligență artificială.

Nemesis AI va eticheta și pregăti datele din zonele de conflict

Racheta a primit numele SAHARA Autonomous System, fiind concepută ca un ansamblu complet, în care elementele hardware și de IA sunt proiectate împreună, potrivit techrider.ro. Dispozitivul folosește Nemesis AI, o platformă AI dedicată etichetării și pregătirii datelor din zonele de conflict.

Nemesis AI permite configurarea rapidă a modelelor de inteligență artificială, a profilurilor de zbor și a parametrilor operaționali în facilitățile care operează sistemul. Practic, racheta poate fi dotată cu un model AI diferit pentru fiecare misiune, având capacitatea de a-și adapta traiectoria și reacția în timp real.

„Am construit acest proiect ca un sistem complet, pentru că autonomia reală nu poate fi obținută altfel. Modul în care funcționează Nemesis AI este strâns legat de arhitectura hardware pe care o controlăm integral: electronica, unitățile de procesare, flight controller-ul și structura pe care rulează algoritmii. Acest nivel de integrare este esențial în scenarii în care navigația prin satelit este perturbată prin jamming (bruiaj intenționat) sau spoofing (trimiterea de semnale false). În astfel de situații, racheta trebuie să-și păstreze stabilitatea, direcția și capacitatea de a îndeplini misiunea. Primele teste ne arată că această abordare este corectă, iar demonstrațiile din 2026 vor evidenția maturitatea tehnologiei”, a declarat Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

SAHARA își poate adapta traiectoria în funcție de relief, fentând radarul

Potrivit reprezentanților companiei, SAHARA este proiectată să zboare la altitudini joase, la aproximativ 50 de metri. Ea își poate adapta traiectoria în funcție de relief și pentru a încerca să scape de detecția radarului. Cu excepția motorului și a unor senzori, toate componentele au fost realizat de compania din Cluj-Napoca.

De notat că racheta utilizează un sistem avansat de fuziune a datelor numit Super Sensor Fusion. Astfel, Nemesis AI corelează permanent informații provenite din mai multe sisteme globale de navigație prin satelit și din senzorii de bord.

La intervale de aproximativ 200 de milisecunde, AI-ul verifică integritatea semnalelor pentru a identifica tentativele de bruiaj sau de trimitere de semnale false. Mai mult, dacă apar probleme de navigație, racheta comută automat pe un mod de zbor care folosește datele oferite de sistemul intern de măsurare a mișcării și orientării (IMU), menținând stabilitatea și direcția de deplasare.

Investiție de peste un milion de euro

Racheta cântărește 50 de kilograme, dintre care 10 kilograme reprezintă încărcătura utilă. Are o autonomie estimată la aproximativ 200 de kilometri în versiunea actuală. Viteza proiectată poate atinge 0,85 Mach, în funcție de configurația finală a fuselajului. În etapele următoare sunt planificate versiuni cu distanță medie de operare de aproximativ 500–600 km și o distanță lungă de aproximativ 900–1100 km.

Investiția OVES Enterprise depășește un milion de euro, pentru următoarele faze de optimizare și testare fiind prevăzute aproximativ 2 milioane de euro.

Demonstrația inițială este programată pentru prima parte a lui 2026, iar racheta va fi complet pregătită până la finalul anului viitor. Proiectul a fost lansat după discuții cu potențiali clienți internaționali și după analiza pieței internaționale din domeniul apărării.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești

România primește de la NATO un sistem de detectare a dronelor. Ucrainenii vor instrui militarii români