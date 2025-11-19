Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a oferit o analiză riguroasă a felului în care președintele a fost propulsat la vârful țării prin susținerea PSD, partid pe care multă vreme l-a atacat constant. În viziunea cunoscutului jurnalist, Nicușor Dan are toate motivele să le fie recunoscător social-democraților. Însă, concesiile făcute sunt reciproce, apreciază Doru Bușcu.

Doru Bușcu a explicat, în studioul Gândul, cât de mult a contribuit PSD la ascensiunea politică a fostului primar al Capitalei, care a culminat cu alegerea sa în funcția supremă în stat.

A crescut pe discursul anti-PSD și a profitat de jocurile social-democraților la alegerile anulate

„Dacă există un partid căruia Nicușor trebuie să-i fie în foarte mare măsură recunoscător, de fapt singurul partid căruia în mod decisiv ar trebui să-i fie recunoscător, ăla este PSD. De ce? Pentru că în primul rând i-a oferit o platformă de luptă contra, pe care el a urcat și a crescut. A doua oară pentru că, fără schemele prostești ale PSD-ului de la alegerile din 2024, din decembrie 2024, lui nu-i s-ar fi invit ocazia să devină candidat. Și mai târziu să ajungă președinte. Ne-amintim când, ca să se poată reface alegerile, a trebuit să se anuleze niște alegeri în care PSD-ul a îndemnat electoratul să voteze cu alt candidat. A apărut din neant Călin Georgescu, a apărut Curtea Constituțională, s-a blocat democrația, s-a stricat jocul. Sigur că a fost o schemă.

Concesii reciproce

Al treilea lucru pentru care trebuie să-i fie absolut recunoscător este că, fără PSD, el nu putea să livreze un guvern stabil.Practic, PSD-ul i-a asigurat lui guvernarea. Și eu cred că aici s-au făcut niște concesii reciproce.O să auzim tot mai des în ultima vreme despre rotativă,despre apariția la guvernare a unui premier PSD în următorul an și jumătate. La începutul anului 2027 sau pe atunci trebuie să vină la Palatul Victoria premierul lor.Eu spun că o să auzim tot mai des, pentru a întări această deciziepe care ei au luat-o politic la instalarea Guvernului”, a comentat Bușcu.

O metamorfoză surprinzătoare. „ Acum se naște omul politic Nicușor”

Chestionat de moderator dacă Nicușor Dan lasă impresia unui oportunist sau e un om care a înțeles că fără PSD nu se poate face nimic, Doru Bușcu a opinat că am putea fi martorii unei metamorfoze surprinzătoare, trădată de flexibilitatea președintelui de la preluarea mandatului, căci „el e cu toți și cu nimeni, nu știe pe cine se poate baza”.

„S-ar putea să asistăm la momentul în care se naște omul politic Nicușor.Pentru că una e primărie, alta e deputatul mut, 4 ani care nu a scos niciun mieunat (n.r. – în Parlament). Alta este președintele țării spre care se uită toată lumea, gata să-l aplaude sau să-l înjure.Și el acum, știind că nu are un sprijin serios, încearcă să calce apa până când, într-un fel sau altul, se poate agăța de o formulă de putere. Trece printr-o metamorfoză, e alt om, are alte principii morale”, a conchis invitatul lui Ionuț Cristache.

