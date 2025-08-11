Pastila lui Cristoiu: „Planul USR de cucerire bolșevică a PUTERII merge ceas. Azi: MAE angajează 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat”

Ion Cristoiu a comentat faptul că MAE urmează să angajeze aproximativ 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat.

Jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a precizat că, în timp ce toate ministerele fac reduceri de personal, „un minister condus de o USR-istă și sub patronajul direct al lui Nicușor Dan” alege să facă noi angajări.

„Potrivit unui comunicat transmis presei de Ministerul Afacerilor Externe, la jumătatea lunii august, adică luna aceasta, urmează să fie lansate noi concursuri de angajare în minister pentru 180 de posturi diplomatice și 105 posturi tehnico-administrative, deci un număr uriaș de angajări în august. Și probabil cădvs. veți spune: „păi cum adică angajări” că de dimineață până seara Guvernul de coaliție condus de Ilie Bolojan și patronat de președintele Nicușor Dan procedează la reduceri, la reducerea cheltuielilors, au măcar în unele cazuri chiar blocarea angajărilor. Că am înțeles, este austeritate profesorii, de exemplu trebuie să-și completeze norma.

Deci el e la o școală într-un sat și are o normă de ore, el trebuie neapărat se mai fac încă două, dar în satul respectiv nu are unde,c ă e o singură școală și atunci trebuie să se ducă la alte școli, nu știu satele vecine, vă imaginați că o fi în Vrancea în munți acolo și să caute ore ca să completeze norma, altfel nu ia salariu.”, a declarat Ion Cristoiu.

„Dar iată că un minister condus de Oana Țoiu de la USR, patronat direct de Nicușor Dan, nu numai că nu strânge cureaua, dar o lărgește. Toate ministerele sunt obligate să facă reduceri de cheltuieli, de personal, toți miniștrii au probleme. Și iată că un minister condus de o USR-istă și sub patronajul direct al lui Nicușor Dan, pentru că e Ministerul de Afaceri Externe, a pus-o pe Oana Țoiu, zi-când că el trebuie să conducă politica externă România, de fapt, nu el, Cristian Diaconescu, că el e acolo.

Și-atunci, care sunt efectele acestei acceptări de către guvern, unu, creșterea puterii USR, doi, face parte din planul bolșevic de cucerire a puterii totale în România.

Același minister va lua ICR-ul. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă iar creșterea puterii USR, pentru că vor avea acum și paralele pentru cultură în străinătate. Deci, planul de cucerire bolșevică a puterii de către USR este în grafic. În timpul ăsta, ați văzut, PSD-ul face ședințe inutile, PNL-ul nu există și Ilie Bolojan se duce la televizor să explice de ce e nevoie de austeritate, iar președintele s-a dus la festivalul Zemii și a mâncat cea mai bună zeamă din Republica Moldova, un mare lucru în biografia lui în viitoare.”, a conchis Ion Cristoiu.