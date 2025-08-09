Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Pastila lui Cristoiu: Momentul istoric din 15 august 2025. E o întâlnire ruso-americană dedicată tuturor problemelor dintre America și Rusia

09 aug. 2025, 13:47
Pastila lui Ion Cristoiu, jurnalist și publicist. „Momentul istoric din 15 august 2025. E o întâlnire ruso-americană dedicată tuturor problemelor dintre America și Rusia, și nu doar războiului din Ucraina, care e doar un punct din agenda discuțiilor”, a spus Ion Cristoiu. 

Întâlnirea din 15 august dintre Donald Trump și Vladimir Putin reprezintă, evident, dacă va avea loc un mare moment istoric. Sigur, cuvântul istoric a fost la noi compromis de folosirea de către fătuce și coțofene și de către coțofanii și fătoii din presă pentru orice eveniment. Istoric a devenit și faptul că Nicușor Dan se scobește în nas și nu în ochi sau în ureche și faptul că Ilie Bolojan se încruntă la noi și cu ne trimite un zâmbet amabil, istoric.

Dar în cazul de față putem vorbi de un moment istoric și voi dedica multe intervenții aici, în pastila mea, acestui moment. Și chiar de la început țin să precizez că este o întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, între președintele Americii și președintele Rusiei, în cadrul unor relații normale între două super-puteri nucleare în lumea de astăzi. Spun asta deoarece deja s-au ivit întrebări și de ce nu este invitat și Volodimir Zelenski sau nu știu, Macron. Este o prostie, este o întâlnire bilaterală între doi șefi de stat.

Nu, nu este această întâlnire, o altă prostie despre care trebuie să atragem atenția este, că este o întâlnire care vizează exclusiv războiul din Ucraina. NU, este o întâlnire între doi lideri planetari, care are o agendă mult-mult, mai mare decât războiul din Ucraina. Războiul din Ucraina este un punct pe agendă. Relațiile ruso-americane de care depinde, ca și în timpul Războiului Rece, minima stabilitate, minima liniște pe planetă nu se rezumă la războiul din Ucraina. Războiul din Ucraina este un război între Ucraina și Rusia. Sigur ajutați, stimulată Ucraina de administrația Biden care a și favorizat pornirea acestei război și de liderii occidentali care în criză, în plină criză economică, nu văd altceva de făcut decât să fluture pericolul rusesc.

Dar relațiile dintre Rusia și America nu se pot limita la războiul din Ucraina. Așa am văzut că Zelenski e furibund și furiile lui au avut ecou și în presa română, ba chiar și în administrația dacă există așa ceva prezidențială Nicușor Dan și în regimul românesc a lui Nicușor Dan.

Dar, repet, s-ar putea ca această întâlnire să se încheie cu succese pe toate punctele de agendă și nu pe cel privind războiul din Ucraina. Deci toate că: Volodimir Zelenski este înnebunit, el este și el un actor, dar prost. Trump un actor mult mai bun și se vede exclus de la un spectacol planetar. De aici toată, cum să zic, furibundenia lui, dacă se poate spune, care ar trebui să o privim din acest punct de vedere. 

Este foarte important, repet, avem de-a face cu o întâlnire dintre America și Rusia, cu agendă mult-mult mai largă decât mai bogată decât războiul din Ucraina, pentru că din februarie 2022, în relațiile ruso-americane s-au adunat foarte multe puncte care trebuie, probleme care trebuie dezbătute.

Oricum, faptul că cei doi se întâlnesc, faptul că Putin a acceptat să vină în Alaska, faptul că americani au acceptat să-l primească oaspete pe Putin este deja un moment istoric favorabil destinderii. Că se va încheia cu înjurături sau cu pupături nu are importanță. Important e faptul că doi lideri au găsit de cuviință să se întâlnească decât să se războiască așa cum vor occidentalii prin intermediul rachetelor nucleare.

