Primele „rezultate” al întâlnirii lui Nicușor Dan cu comisarul european pe economie: Un videoclip fără sunet în care președintele râde

Președintele Nicușor Dan l-a primit marți 28 octombrie la Cotroceni pe comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis.

UPDATE: Nicușor Dan a transmis prin intermediul unei postări pe platforma X că discuțiile cu oficialul european Valdis Dombrovskis au vizat, în special, situația fiscală și bugetară a României. O altă temă abordată în cadrul vizitei oficiale a fost Planul Național de Redresare și Reziliență, în formă revizuită, despre care președintele a precizat că va fi implementat până în august 2026.

„Discuții de fond astăzi, la Palatul Cotroceni, cu Valdis Dombrovskis, comisar pentru economie și productivitate și pentru implementare și simplificare, pe teme economice și financiare cheie, cu un accent special pe situația fiscală și bugetară a României. România este ferm angajată să continue consolidarea fiscală și să abordeze dezechilibrele economice. Autoritățile române vor continua eforturile necesare pentru a corecta deficitul excesiv, deoarece stabilitatea și predictibilitatea sunt cruciale pentru economia noastră. Apreciem dialogul constructiv cu Comisia Europeană pentru identificarea soluțiilor la provocările noastre fiscale. În ceea ce privește recenta revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență (NRRP), România își menține angajamentul de a implementa eficient Planul revizuit până în august anul viitor”, a transmis Nicușor Dan pe X.

În cadrul vizitei oficiale, Nicușor Dan, nu a ratat ocazia de a se fotografia alături de Dombrovskis pe holurile Cotroceniului.

De asemenea, liderul de la Cotroceni poate fi văzut cum izbucnește în râs în timpul discuțiilor cu oficialul european pentru economie și productivitate.

Comisarul european a îndemnat România să respecte ținta deficitului pentru 2026

Valdis Dombrovskis, comisarul european responsabil pentru economie, productivitate, implementare și simplificare, a avut o conferință de presă cu premierul Ilie Bolojan, după o întâlnire cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Comisarul a îndemnat România să respecte ținta de deficit pentru 2026 pentru „a se asigura stabilitatea financiară la care s-a ajuns, ca și pentru a corecta până în 2030 deficitul excesiv conform planurilor”.

„Anul trecut, deficitul a ajuns la 9,3% din PIB, un nivel care nu este sustenabil și care este cel mai mare din întreaga Uniune Europeană. De aceea este esențial să fie luate măsuri curajoase ca să corecteze această situație și să reducă vulnerabilitățile României. Am lucrat îndeaproape cu guvernul și cu autoritățile în ultima lună pentru a ne ocupa de aceste probleme urgente și tocmai de aceea vreau să le mulțumesc pentru colaborarea strânsă în această privință.

Amploarea și natura măsurilor luate corespund pe plin cu eforturile de a face ca România să reintre în linie cu ceea ce este necesar, dar încă ne așteptăm ca deficitul bugetar să fie de 8,3% și este important să păstrăm un cadru important, adică ținta de deficit pentru 2026 trebuie să fie respectată pentru a se asigura stabilitatea financiară la care s-a ajuns, ca și pentru a corecta până în 2030 deficitul excesiv conform planurilor. Aceasta consolidează rezultatele pozitive care apar deja”, a îndemnat comisarul european.

