Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie.

09 nov. 2025, 17:41, Vremea
Ziua Națională, Ziua Constituției, Ajunul Crăciunului, Crăciunul, A Doua zi de Crăciun și Ajunul Anului Nou, acestea sunt zilele cu puternică încărcătură spirituală și emoțională în decembrie 2025.

Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de Crăciun în marile orașe ale României.

Potrivit prognozei meteo, în Capitală va ninge în ziua de 27 decembrie, după a doua zi de Crăciun.

La Sinaia, ninsorile vin mai devreme, în 17 decembrie, cu temperaturi de maximum 7 grade și minimum 0 grade Celsius.

Acolo va ninge chiar de Crăciun, în 25 decembrie și apoi în 27 decembrie, dar și în Ajunului Anului Nou, 31 decembrie, când vor fi 2 grade/minus 8 grade.

La Brașov, ninsorile bat la ușă din 17 decembrie, dar acolo va ninge și de Crăciun, 25 decembrie (3 grade / minus 5 grade), în data de 27 decembrie, respectiv în 31 decembrie.

Tot în zilele de 17, 25, 27, 31 decembrie va ninge și la Predeal. De asemenea, potrivit Accuweather, la Bușteni vor veni ninsorile imediat după Crăciun, în data de 27 decembrie 2025.

63 de ani de Accuweather

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Sursa foto: Envato / Captură Accuweather

